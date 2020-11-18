Ozon привлечет на NASDAQ миллиард долларов

Интернет-магазин Ozon в ходе предстоящего IPO на бирже NASDAQ намерен привлечь до $950 млн. В том числа два крупнейших акционера компании – АФК «Система» и Baring Vostok – в ходе размещения намерены докупить акций компании на общую сумму $130 млн.

Ozon становится ближе в IPO

Интернет-магазин Ozon объявил параметры предстоящего первичного размещения акций (IPO) на американской бирже NASDAQ. Ранее Ozon уже объявлял о планах проведения IPO и публиковал предварительную версию своего инвестиционного проспекта на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), однако параметры размещения тогда не были известны.

Из новой версии инвестиционного проспекта следует, что единственным продавцом акций в ходе IPO будет сам Ozon. Компания продаст 30 млн американских депозитарных акций (ADS), что составит 16,5% от общего числа акций после размещения (с учетом реализации опциона организаторов размещения и частного размещения акций компании). У организаторов размещения есть опцион на выкуп 4,5 млн ADS (2,5% от общего числа).

АФК «Система» и Baring Vostok докупят акции Ozon

Коридор размещения установлен на уровне от $22,5 до $27,5 за одну ADS. Также два крупнейших акционера Ozon – фонд Baring Vostok и АФК «Система» (также является крупнейшим акционером МТС) - договорились с интернет-магазином о том, что они, в ходе частного размещения, выкупят акций компании каждый на сумму $67,5 млн.

На предстоящем IPO на бирже NASDAQ Ozon намерен привлечь до $950 млн

Цена ADS в ходе частного размещения будет соответствовать цене размещения в ходе IPO. Если за цену размещения взять середину от коридора размещения $25, то в ходе частного размещения будет продано 5,4 млн ADS (3% от общего числа акций после размещения).

То есть за счет частного размещения Ozon привлечет $130 млн. Соответственно, компания может привлечь от IPO (с учетом частного размещения) от $675 млн до $825 млн. С учетом реализации опциона организаторов размещения объем привлеченных средств может составить до $948,75 млн.

Особенности акционерной структуры Ozon

Сейчас АФК «Система» владеет 45,2% акций Ozon (66,58 млн акций), Baring Vostok - 45,1% (66,46 млн акций), то есть их доли в Ozon практически идентичны. После размещения у АФК «Система» будет 69,28 млн акций, у Baring Vostok - 69,16 млн. Но в процентном отношении доли каждого из этих акционеров сократятся до 37,9%.

У фонда Index Ventures есть 5,6% акций Ozon (после размещения данная доля сократится до 4,8%), у Princeville Global – 5,6% (после размещения его доля сократится до 4,5%).

АФК «Система» и Baring Vostok также владеют по одной акции класса «А». Если обладатель данной акции имеет пакет акций свыше 15%, то он может избирать в совет директоров Ozon двух представителей. Если доля такого акционера составляет от 7,5% до 15%, то он может провести в совет директоров только одного представителя.

Перед IPO в совете директоров Ozon будет девять директоров, из них трое будут независимыми. Сейчас председателем совета директоров является партнер Baring Vostok Елена Иващеева. Также в совет директоров входит другой партнер Baring Vostok – Дмитрий Каменский. От АФК «Система» в совете директоров присутствуют президент корпорации Владимир Чирханов и управляющий партнер цифрового сегмента корпорации, бывший президент фонда Sistema Venture Capital Алексей Катков.

Другими членами совета директоров являются председатель совета директоров UFG Assest Management, бывший глава операций Deutsche Bank в Росии Чарльз Раян (Charles Rayan, также входящий в совет директоров Yandex), старший вице-президент картографического сервиса Mapbox Петер Сирота (Peter Sirota), инвестиционный партнер фонда Softbank Investments Advisors Лидия Джетт (Lydia Jett) и управляющий партнер фонда Princeville Capital Эммануэль Десоуса (Emmanuel DeSousa).

Какова доля Ozon в «Литрес»

Головной структурой Ozon является кипрская Ozon Holdings. Она через российскую «Озон Холдинг» владеет шестью российскими компаниями: «Озон Волга», «Интернет Логистика», «Интернет Решения», «Озон Технологии»», «О-курьер» и «Озон Инвест». Также Ozon Holdibngs владеет кипрской Davco Management, которая через российскую компанию «Интернет Трэвел» владеет компанией «Озон Тур».

Кроме того, Ozon Holdings владеет 42,3% акций кипрской Litres Holdings – владельца издателя электронных книг «Литрес». Недавно Ozon заключил с основателями «Литрес» Олегом Новиковым, Дмитрием Грибовым, Александром Брячкиным и Сергеем Анурьевым акционерное соглашение об управлении компанией.

Финансовые показатели Ozon

Выручка Ozon в 2019 г. составила 60,1 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2018 г. в 1,6 раз. 89% выручки приходятся на продажу товаров, 11% на сервисную выручку.

Пандемия коронавируса вместе с принятыми российскими властями ограничительными мерами положительно сказалась на бизнесе Ozon, как и в целом на всем рынке электронной торговли. В первом полугодии 2020 г. выручка компании составила 44,16 млрд руб., увеличившись за год в 1,8 раз. Во II квартале 2020 г. выручка компании составила 24,2 млрд руб., увеличившись за год почти в два раза.

Оборот Ozon (валовая выручка всех продавцом площадки, GMV) в 2019 г. составил 80,8 млрд руб., увеличившись почти в два раза по сравнению с 2018 г. Доля маркетплейса (площадки, позволяющей другим и нтернет-магазинам продавать свои товары через Ozon) в обороте составила 17%.

В то же время компания убыточна. В 2019 г. операционный убыток Ozon составил 18,6 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2018 г. в 3 раза. Чистый убыток в 2019 г. составил 19,36 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) имеет отрицательное значение – 15,9 млрд руб.

Долгосрочная задолженность компании на 30 июня 2020 г. составила 10,1 млрд руб., увеличившись за год в полтора раза.