Десятилетний разработчик выпустил «убийцу» Chrome OS

Десятилетний девелопер Рудра Сарасват из Индии выложил в Сети дистрибутив первой бета-версии своей ОС Ubuntu Web Remix, над которой он работает без поддержки других разработчиков. Над проектом он трудится с июля 2020 г., и в нем он видит конкурента Google Chrome OS – его система тоже ориентирована на веб-приложения, но вместо Chrome она использует браузер Firefox.

Конкурент Chrome OS с Ubuntu внутри

Разработчик из Нью-Дели (Индия) Рудра Сарасват (Rudra Saraswat) выпустил первую открытую бета-версию своей операционной системы Ubuntu Web Remix. Поначалу она носила название Ubuntu Web, и это прямой конкурент Google Chrome OS, построенной по схожей схеме.

На момент публикации материала создателю Ubuntu Web Remix было всего 10 лет – он родился в 2010 г.

Рудра Сарасват, пишет профильный портал 9to5Linux, собрал свою ОС на базе системы Ubuntu 20.04 LTS, вышедшей в апреле 2020 г. и на данный момент являющейся почти самой актуальной – в октябре 2020 г. появился апдейт до 20.10. Будучи альтернативой Chrome OS от Google, Ubuntu Web Remix использует веб-браузер Mozilla Firefox вместо Google Chrome. Он предлагает поддержку веб-приложений, но пользователь также может вручную установить любую нужную ему Linux-программу из репозиториев ПО для Ubuntu.

Рабочий стол Ubuntu Web Remix

Как сообщал CNews, к работе над Ubuntu Web Remix Сарасват приступил в конце июля 2020 г. До первой бета-версии проект дорос менее чем за четыре месяца, но автор пока не раскрывает прогнозируемые сроки релиза версии 1.0. Дистрибутив Ubuntu Web Remix версии 20.04.1 Beta доступен для свободного скачивания в формате .ISO с сайта linux.darkpenguin.net и весит порядка 2,14 ГБ.

Полноценная мини-ОС

Среда рабочего стола, используемая в Ubuntu Web Remix – это GNOME версии 3.36. Система поставляется в комплекте с небольшим набором предустановленных программ, среди которых есть платформа Anbox для запуска Android-приложений, сервис для обмена видео DTube, а также веб-приложения Mastodon, Twitter, Facebook, YouTube и SoundCloud.

Лист предустановленных приложений

Несмотря на то, что Ubuntu Web Remix базируется на Ubuntu, штатного магазина приложений Ubuntu Software Center здесь нет. Вместо него есть ярлык «Открыть веб-магазин» (Open Web Store), перенаправляющий на сайт с набором веб-приложений для установки, созданными специально для Ubuntu Web Remix. Запускаться они будут в браузере Firefox. Что касается ПО для Ubuntu, его нужно устанавливать через терминал.

Пользователям доступна возможность самостоятельного создания нужных ему веб-приложений – для этого в комплекте с операционной системой есть набор из всех необходимых для этого инструментов. При желании готовое ПО можно выложить в веб-магазин, где оно станет доступно всем, установившим Ubuntu Web Remix.

Интернет-магазин с программами для Ubuntu Web Remix

Рудра Сарасват отмечает, что Ubuntu Web Remix стабильно работает пока только с Linux- и веб-приложениями. Поддержка ПО для Android через Anbox хоть и есть, но он считает это экспериментальной функцией и пока не может гарантировать надежную работу этого компонента.

Перспективы и планы

В настоящее время Рудра Сарасват работает над официальным сайтом своего проекта. В будущем разработчик намерен добавить в свою ОС полноценную поддержку магазина веб-приложений для операционной системы /e/ (в прошлом – Eelo) – форка LineageOS и Android, созданного командой /e/ Foundation.

Как пишет Liliputing, Ubuntu Web Remix все же пока нельзя считать полноценной заменой Chrome OS, поскольку пользователи не могут купить ноутбук или неттоп на ее основе в магазине – им придется устанавливать ее самостоятельно, что будет удобно далеко не всем. Кроме того, Рудра Сарасват работает над этой ОС в одиночку, что исключает вероятность оперативного устранения недочетов выпуском большого количества патчей. Google, как гигантская корпорация, напротив, может позволить себе такое.

В Ubuntu Web Remix нет целого ряда достоинств, имеющихся к Chrome OS, в том числе штатной возможности быстрого копирования файлов в фирменное облако – придется пользоваться сторонними сервисами для этого. В итоге данную систему предпочтут те, кто ищет простую и легкую веб-ориентированную систему, разработанную без участия техногигантов с мировым именем.

С Linux по жизни

Рудра Сарасват родился, когда компания Canonical, разработчик Ubuntu, впервые явила миру собственную графическую среду Unity, на несколько лет ставшую базовой для ее ОС. Несмотря на свой возраст, он успел накопить немалый опыт в разработке операционных систем.

Рудра Сарасват

В частности, Сарасват занимается развитием проектов Ubuntu Unity Remix и Ubuntu Education. Ubuntu Unity Remix представляет собой модифицированный дистрибутив Ubuntu 20.04 и характеризуется использованием оболочки Unity версии 7, хотя последняя ее версия – 7.4, а также оконным менеджером Compiz.

Ubuntu Education, по словам самого Сарасвата – это дистрибутив, предназначенный для использования в школах, вузах и других учебных заведениях школьниками и студентами. Основанный на том же Ubuntu 20.04, он, утверждает разработчик, пришел на смену схожему по своей направленности дистрибутиву Ubuntu Education или Edubuntu, разработка которого была завершена в начале 2015 г.

Наряду с этими проектами Сарасват работает и над Krob Linux – специализированным дистрибутив Linux, оптимизированным для установки и использования на одноплатных компьютерах семейства Raspberry Pi.

Все дистрибутивы Сарасвата на момент публикации материала распространялись на бесплатной основе и были доступны для скачивания. Рудра является активным участником комьюнити Canonical, к которому присоединился в июле 2019 г. Помимо этого, у него есть профиль на GitHub, который он пополняет репозиториями с августа 2019 г.