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По всему миру заработал созданный Google бесплатный «убийца SMS»

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-ПО Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Всем желающим владельцам современных Android-смартфонов в большинстве стран мира стала доступна технология обмена сообщениями RCS, которую Google продвигает в качестве замены морально устаревшему стандарту SMS.

Глобальный запуск RCS от Google

Корпорация Google открыла доступ к продвинутой технологии обмена сообщениями RCS (Rich Communication Services) пользователям смартфонов с ОС Android по всему миру. Поддержка призванного заменить SMS протокола реализована в фирменном приложении Google «Сообщения» (Messages).

Благодаря этому пользователи могут передавать сообщения через интернет, вести групповые чаты, видеть статус сообщений («прочитано»), обмениваться фото и видеофайлами в высоком качестве и т. п. То есть стандартное приложение Android для отправки и приема SMS/MMS превратилось в аналог мессенджера вроде Whatsapp, Viber или Telegram.

Как сообщил в корпоративном блоге руководитель продукта Messages Дрю Рауни (Drew Rowny), с 19 ноября 2020 г. пользователи приложения Messages в большинстве стран мира могут воспользоваться преимуществами RCS, даже если технология не поддерживается оператором связи. В таком случае функцию шлюза может оказывать «дочка» Google – Jibe Mobile. Услуга бесплатна, но ее подключение потребует перенастройки приложения.

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Приложение Messages из состава ОС Android теперь поддерживает обмен сообщениями по протоколу RCS в большинстве стран мира

Напомним, что Google начала поэтапное внедрение RCS осенью 2019 г. С 14 ноября 2019 г. технология доступна пользователям Android в США на бесплатной основе.

В России недоступна

Судя по карте доступности услуги, опубликованной на портале поддержки Google, в России, Китае Иране, КНДР и на Кубе воспользоваться RCS Google в обход мобильных операторов на данный момент невозможно.

В то же время в России сравнительно новый стандарт обмена сообщениями, к примеру, с ноября 2020 г. поддерживает МТС, однако доступен он пока лишь владельцам ограниченного числа моделей смартфонов фирмы Samsung.

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Карта доступности RCS от Google

В Китае местные операторы связи и вовсе разрабатывают собственную технологию обмена сообщениями под названием 5G Messages, которая, как следует из названия, работает в сетях пятого поколения.

Поддержка сквозного шифрования

Как ранее сообщал CNews, специалисты по безопасности выявили множество проблем в реализациях RCS. Одним из главных недостатков технологии является отсутствие сквозного (end-to-end, E2E) шифрования передаваемых сообщений (оно есть, к примеру, в Apple iMessage), вследствие чего третьи лица могут получить доступ к переписке отдельных пользователей.

Внедрение сквозного шифрования в собственной реализации RCS Google обещает с момента начала развертывания технологии. 19 ноября 2020 г. корпорация анонсировала поддержку E2E в бета-версии приложения Messages. Доступ к нему получит ограниченное количество пользователей уже в ноябре, тестирование продолжится в 2021 г. На первых порах шифроваться будет исключительно личная переписка – групповые чаты будут небезопасными.

Конкретных сроков развертывания поддержки сквозного шифрования в приложении Messages для всех пользователей Google не называет.

Что такое RCS

RCS (Rich Communication Services) – это протокол обмена данными между операторами сотовой связи, а также между операторами и устройствами, разработанный ассоциацией GSM в 2008 г.

В отличие от морально устаревшего SMS – впервые тот был опробован еще в 1992 г. – RCS позволяет не только обмениваться отдельными сообщениями, но и вести чаты на двух и более пользователей, обмениваться файлами и контентом, совершать аудио- и видеовызовы, обмениваться геолокационными данными, отсылать аудиосообщения, вести черный список.

Единый стандарт протокола – RCS Universal Profile 1.0, был принят лишь в 2016 г. из-за большого количества участников ассоциации GSM и множества разногласий между ними. Стандарт также известен как Advanced Messaging, Advanced Communications, joyn, Message+ и SMS+.

Google и Microsoft обеспечили полную поддержку RCS еще в ранних версиях ОС Android и в ОС семейства Windows начиная с версии 8. Устройства Apple стандарт не поддерживают.

В 2016 г. с появлением первой версии универсального профиля RCS Universal Profile 1.0, к инициативе присоединились 47 операторов и 11 производителей техники, включая Samsung, Huawei, Lenovo, LG, HTC, Asus, Alcatel и др.

В ноябре 2015 г. российские операторы в рамках сотрудничества с ассоциацией GSM сформировали рабочую группу All IP Interconnect Russia, задачей которой стало внедрение технологий IMS, VoLTE и RCS.

К апрелю 2018 г. Google удалось заручиться поддержкой 55 операторов, включая всех представителей «большой российской четверки – МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2.

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