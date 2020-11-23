Google предложила владельцам смартфонов легкий заработок, «украв» идею у «Яндекса»

Google запустила аналог «Яндекс.Толоки»

Корпорация Google запустила краудсорсинговый сервис, который позволяет пользователям смартфонов зарабатывать деньги на выполнении элементарных заданий, пишет ресурс 9to5google.

Приложение Task Mate, открывающее доступ к нему, в настоящее время проходит бета-тестирование и пока работает исключительно на территории Индии. Сроки выхода в релиз и запуска в других странах источник не уточняет.

В России действует похожий проект – «Толока», созданный и поддерживаемый «Яндексом» с 2014 г. Позаимствовал ли идею платформы американский технологический гигант у российского, 9to5google не сообщает.

Что предлагает платформа

В отличие от «Толоки», которая позволяет выполнять задания как на смартфоне, так и при помощи персонального компьютера, Task Mate предполагает обязательное использование мобильного устройства.

Задания, по данным источника, разделены на две основные категории: «сидячие» (Sitting Tasks) и «полевые» (Field Tasks). Последние требуют от исполнителя посещения определенных мест в пешей доступности. Рядом с каждым таким заданием в приложении указано время, необходимое для достижения нужной точки.

Примеры заданий, которые доступны на платформе

Заказчиком заданий может выступать как сама Google, так и представители «бизнеса по всему миру». Каким именно образом последние взаимодействуют с платформой, и на каких финансовых условиях, не сообщается.

Работающим «в поле», к примеру, могут предложить сходить к ближайшему магазину и сфотографировать его витрины. Судя по опубликованным скриншотам приложения, за выполнение такого задания пользователь может получить $0,25. Собранная информация будет использована Google для улучшения работы картографических сервисов (видимо, подразумевается Google Maps).

Некоторые задания потребуют от пользователя Task Mate пройтись по улице и сделать фото

Менее щедро оплачиваются Task Mate услуги пользователей, предпочитающих работать из дома. Так, за выполнение десятка заданий можно претендовать на сумму в диапазоне $0,2-0,5. Типовые «сидячие» задания включают диктовку текста под запись, расшифровку аудиозаписей, проверку корректности информации об организациях.

Task Mate может предложить пользователю надиктовать небольшое предложение

Заработанные деньги можно вывести из системы на счета сторонних финансовых сервисов. Минимальная сумма вывода составляет $10.

В профиле пользователя отображаются сумма заработка, прогресс в выполнении заданий и личный рейтинг

Платформа учитывает качество работы каждого пользователя, формируя оценку его деятельности по пятибалльной шкале (визуально представлена в виде звезд).

Что такое «Яндекс.Толока»

«Яндекс.Толока» — это открытая краудсорсинговая платформа, запущенная в 2014 г. На платформе любой желающий за небольшое вознаграждение может выполнять задания по сбору и разметке данных для разных заказчиков.

Примеры заданий в «Толоке»

Задания, как правило, достаточно просты, и для их исполнения не нужна специальная подготовка. Это может быть классификация сообщений из соцсетей, проверка материалов на предмет шокирующих или откровенных изображений, расшифровка коротких аудиозаписей. Сумма вознаграждения за выполнение такого задания обычно составляет от одного до нескольких центов.

Среди заказчиков «Толоки» – сервисы «Яндекса», «Рамблер», «Озон», «Авито» и другие. По данным «Яндекса», каждый месяц исполнители делают несколько миллионов заданий по разметке данных, которые потом используются как эталонные данные для машинного обучения, а также помогают в задачах модерации и генерации контента.

Краудсорсинговые сервисы Google

Task Mate – это не первое краудсорсинговое приложение Google.

Так, в декабре 2016 г. корпорация запустила сервис Opinion Rewards, позволяющий зарабатывать подарочные баллы, которые можно потратить на приобретение товаров в магазине приложений Play Market. Баллы начисляются за прохождение опросов.

В июне 2020 г. число загрузок приложения Opinion Rewards превысило 50 млн, на сегодняшний день оно доступно жителям 30 стран мира. России в их числе нет.

В августе 2016 г. Google запустила платформу Crowdsource, в задачи которой входило улучшение сервисов корпорации. Предлагаемые платформой «микрозадания», на выполнение которых у пользователей, по задумке разработчиков, должно уходить не более 5-10 секунд, помогают Google собирать данные для обучения собственных алгоритмов искусственного интеллекта.

Претендовать на материальное вознаграждение участники Crowdsource не могут, однако Google отмечает успехи пользователей особыми бейджами, которые можно увидеть в профиле.

Crowdsource доступна как посредством мобильного приложения, так и с помощью браузера, в том числе и на территории России.