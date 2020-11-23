Минцифры отменяет создание системы фильтрации интернета для детей за 4,2 миллиарда

Минцифры не считает целесообразным создавать всероссийскую систему фильтрации интернет-трафика для детей. Ведомство опубликовало проект постановления, в котором предлагает исключить это мероприятие из программы «Цифровая экономика» и не выделять на него запланированные ранее 4,2 млрд руб.

Отказ от фильтрации интернет-трафика для детей

Минцифры предлагает отказаться от строительства всероссийской системы фильтрации интернет-трафика для детей. Это следует из разработанного министерством проекта постановления Правительства России, размещенного на портале regulation.gov.ru. Роскомнадзор должен был ввести в эксплуатацию эту систему к концу 2021 г. Сейчас Минцифры считает нужным исключить соответствующее мероприятие из программы «Цифровая экономика». На систему фильтрации к 2024 г. должны были выделить около 4,2 млрд руб., из них 645 млн руб. — в 2021 г.

Предполагалось, что фильтр с помощью специального оборудования будет блокировать доступ устройств к определенным сайтам, запрещенным для просмотра детьми. Однако, как поясняет Минцифры в записке к проекту постановления, на рынке уже существует большое количество систем, защищающих детей «от контента, несущего риск причинения вреда». Эти системы довольно распространены в образовательных учреждениях и обеспечивают фильтрацию контента. Также, поясняет ведомство, существуют универсальные решения по обеспечению родительского контроля для защиты детей от угроз в интернете, в том числе, подобные услуги предоставляют операторы связи.

Ведомство, поясняя свое решение, ссылается также на «Концепцию информационной безопасности детей», утвержденную Правительством 2 декабря 2015 г. Согласно этой концепции, в основе системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми лежит риск-ориентированный подход. Первый элемент этого подхода включает идентификацию рисков.

Минцифры предлагает не создавать всероссийскую систему фильтрации интернета для детей

Например, нецелесообразно расширенное толкование правоприменителями таких терминов как «насилие и жестокость», которое может привести к тому, что дети будут ограничены в доступе к контенту военно-исторической направленности, что может пагубно отразиться на формировании патриотических убеждений. Кроме того, применение возрастно-психологического подхода невозможно при отсутствии 100-процентной идентификации возраста пользователя.

Риск-ориентированный подход возможен при организации совместных усилий семьи, общественных организаций и государства, направленных на выработку у детей навыка самостоятельной оценки контента. Учитывая изложенное, нет смысла создавать подобную систему, так как ее появление не снизит риски, если дети сами такой навык не выработают.

Напомним, что в январе 2020 г. CNews писал, что на создание системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми Роскомнадзор, Минкомсвязи, МВД и ФСБ должны были получить 120 млн руб. Аналогичную сумму Минобрнауки, Минкомсвязи и ФСО должны были освоить при разработке мер стимулирования научных школ по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре в области информационной безопасности для задач цифровой экономики.

Другие масштабные проекты фильтрации

В августе 2020 г. CNews рассказывал, что Минкомсвязи заключило контракт с «Ростелекомом» (единым исполнителем) на предоставление услуг передачи данных и доступа в интернет с использованием Единой сети передачи данных для организаций общего и среднего профессионального образования и территориальных избирательных комиссий. Согласно контракту, оператор получит на эти цели до конца 2020 г. 6,7 млрд руб. Это мероприятие также включено в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». В соответствии с ним, расходы федерального бюджета на данные цели в период 2019-2021 гг. составят 10,3 млрд руб.

Контентная фильтрация в рамках проекта предполагает контроль веб-трафика по протоколам http и https, запрет доступа к ресурсам, входящим в Реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора и в Федеральный список экстремистских материалов, поддержание «черных» и «белых» списков интернет-сайтов, блокировку злонамеренных интернет-ресурсов, вредоносного ПО и нежелательной рекламы, а также блокировку приложений популярных соцсетей, ограничение по объему использованного трафика, журналирование поисковых запросов пользователей и создание персональных досье на пользователей.

С целью блокировки нежелательного контента должно быть обеспечено принудительное включение безопасного режима поиска для поисковых систем Google, «Яндекс», Yahoo, Bing, «Рамблер», Ask.com и портала YouTube. В контракте были приведены примеры запрещенных ресурсов, с помощью которых будет проверяться исполнение требований по контент-фильтрации. Это соцсети «Вконтакте» и Facebook, игровой ресурс WorldofTanks, сайт для взрослых Pornhub, развлекательный сайт Upyachka.ru и православный сайт 3rm.info (на нем приведено описание ритуальных убийств).

В качестве примера сайта, доступ к которому разрешен, приводился «Яндекс». Качество доступа в интернет будет проверяться на примере Единого портала госуслуг, портала Президента России, ресурсов МВД, Росгвардии, МЧС, Минздрава и Минпросвещения.

Какие законодательные инициативы этому предшествовали

Правительство одобрило создание фильтра интернет-трафика в 2017 г. в рамках госпрограммы «Цифровая экономика». Изначально планировалось, что «Национальная система фильтрации интернет-трафика» в рамках этой программы появится уже в 2020 г. В частности, в марте 2020 г. в России должна была заработать система фильтрации интернет-трафика в интересах детей на основе «белых списков».

Проект по созданию «белых списков» больше пяти лет лоббировали сенатор Елена Мизулина и «Лига безопасного интернета» (ЛБИ). По словам главы ЛБИ Дениса Давыдова, дети должны посещать только сайты из «белого» списка, причем фильтрацию могут запустить или только в образовательных учреждениях, или для всех пользователей Рунета.

В 2017 г. Роскомнадзор разослал по интернет-провайдерам «белые списки» сайтов, которые не рекомендуется блокировать. В их числе были «Яндекс», Mail.ru, Google, Facebook, Twitter, Instagram, «Одноклассники», «Вконтакте», «Лента.ру», YouTube, Github и др. Однако тогда параллельно в «белый список» попали несколько тысяч сайтов федеральных и региональных органов исполнительной власти.

В августе 2020 г. зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает досудебный порядок блокировки сайтов, пропагандирующих криминальную субкультуру.

Также в августе 2020 г. «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» направил предложение в рабочую группу комитета Совета Федерации о взимании штрафов с соцсетей в размере 1-1,5% от годового оборота за неудаление деструктивного контента. Кроме того, планируется, что сети должны будут заниматься самоцензурой.