HeadHunter поглощает крупного конкурента за 3,5 миллиарда

Время собирать камни

Российская рекрутинговая компания HeadHunter Group (HH Group) объявила о достижении договоренности о приобретении у Hearst Shkulev Digital Regional Network B.V. за сумму 3,5 млрд руб. 100% доли бизнеса ООО «Зарплата.ру», в управлении которого находится онлайн-платформа Zarplata.ru для поиска работы и найма персонала.

Согласно официальному заявлению HH Group, закрытие сделки по поглощению «Зарплата.ру», которая уже одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС), планируется до конца января 2021 г.

Приобретение платформы Zarplata.ru призвано ускорить развитие бизнеса HeadHunter в стратегических направлениях – таких как проникновение в российские регионы, улучшенный охват аудитории «синих воротничков» и клиентов малого и среднего бизнеса», говорится в заявлении HH.

Для HeadHunter покупка бизнеса «Зарплата.ру» станет третьей и самой крупной сделкой на рынке онлайн-рекрутинга – после приобретения компании Job.ru в 2018 г. и 25% доли сервиса Skillaz в 2019 г.

Финансовые и организационные детали сделки

Осуществление финансирования сделки по приобретению бизнеса «Зарплата.ру» в HeadHunter Group планируется за счет привлечения новой кредитной линии, условия и источник которой не разглашаются. У HH Group имеются в распоряжении открытые неиспользованные кредитные линии в ВТБ.

HeadHunter приобрела «Зарплата.ру» за 3,5 млрд руб.

В дополнение, у компании имеется возможность выпуска публичных рублевых облигаций на сумму до 20 млрд руб. после проведения вторичного листинга на Московской бирже в конце сентября 2020 г.

На момент объявления сделки о приобретении бизнеса «Зарплата.ру» рейтинговое агентство «ЭкспертРА» присвоило HeadHunter Group кредитный рейтинг ruAA со стабильным прогнозом, говорится в заявлении компании.

Слияние бизнесов HH и Zarplata.ru (из презентации HH Group)

По завершению сделки в HH Group планируют продолжить работу проекта Zarplata.ru в качестве независимой дочерней компании с сохранением нынешней команды и вовлечением ее «в дальнейшую работу по развитию платформы».

Чем интересна платформа «Зарплата.ру»

«Зарплата.ру» начал работу в 1999 г. В 2012 г. портал стал частью холдинга Media 3, под управлением которого находятся медиа активы группы «Промсвязькапитал». В 2014 г. «Зарплату.ра» была продана холдингу Hearst Shkulev Media за неназванную сумму.

В 2017 г. к мощностям «Зарплата.ру» присоединились активы сайта Rosrabota.ru, купленного Hearst Shkulev Media. В 2018 г. с целью слияния с «Зарплата.ру» Hearst Shkulev Media также купила у холдинга Larixon Jobs Network ряд сайтов по поиску работы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Азербайджане, Узбекистане и Киргизии.

ООО «Зарплата.ру», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Новосибирске в 2014 г. На момент продажи HH Group портал Zarplata.ru входил в тройку лидеров российского рейтинга категории «Job-сайты».

Развитие бизнеса Zarplata.ru (из презентации HH Group)

География «Зарплаты.ру» имеет федеральный охват, при этом компания занимает лидирующие позиции на рынке онлайн-рекрутинга в ряде регионов Урала и Сибири. В настоящее время, по данным компании, на сайте проекта размещено 7,3 млн резюме соискателей, 120 тыс. актуальных вакансий и 15 тыс. проверенных компаний, отмечается на сайте платформы.

По данным пресс-релиза HH, по итогам 2019 г. выручка приобретаемой онлайн-платформы составила 854 млн руб., что сопоставимо с показателями выручки самой HeadHunter в ведущих регионах Zarplata.ru.

Чем известен бизнес HeadHunter

Рекрутинговый сервис Headhunter основан в 2000 г. Михаилом Фролкиным и Юрием Вировицем. Сейчас сервис является третьим в мире по популярности в своей сфере, уступая только indeed.com и jooble.org. В России ему принадлежит более половины рынка рекрутинговых сервисов.

В 2007 г. в число акционеров сервиса вошел созданный Юрием Мильнером фонд DST, который затем консолидировал все акции компании. В 2010 г. DST был переименован в Mail.ru Group и провел IPO на Лондонской фондовой бирже. С тех пор Mail.ru Group несколько раз пыталась продать акции HeadHunter.

Опцион на выкуп был также предоставлен Ивану Таврину, занимавшему тогда пост гендиректора «Мегафона», но он им не воспользовался. В 2014 г. Mail.ru Group договорилась с «Эльбрус Капитал» (Elbrus Capital) о продаже сервиса за 10 млрд руб., но и эта сделка не состоялась. В 2016 г. Mail.ru Group все же смогла продать HeadHunter: покупателем выступил все тот же фонд «Эльбрус Капитал», при этом сумма сделки оказалась той же — 10 млрд руб.

На сегодняшний день основным акционером HeadHunter является «Эльбрус Капитал», который владеет 37,3% рекрутингового сервиса через Highworld Investments Limited. Американский инвестфонд Kayne Anderson Rudnick Investment Management владеет 14,4% капитала компании, 13,9% доля компании принадлежит Goldman Sachs через ELQ Investors VIII Limited. Топ-менеджмент HH владеет 0,6% акций, и еще 33,8% акций находятся в свободном обращении (Free Float).

В мае 2019 г. CNews сообщил о том, что HeadHunter провела IPO на бирже Nasdaq, в ходе которого объем размещения составил $220 млн, стоимость компании составила $675 млн. Акции были выпущены на биржу по цене $13,5, но в первый же день поднялись до $16,37 за штуку.

В ходе размещения акции продавали только акционеры HeadHunter – «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs. Всего было продано 32,6% акций компании. После размещения доля «Эльбрус Капитал» сократилась с 60% до 40,4%, доля Goldman Sachs – с 40% до 27%.

После размещения акции HeadHunter начали расти, и к началу 2020 г. их цена составила $21. В марте 2020 г. котировки упали до $15, но затем снова начался рост и сейчас ценные бумаги компании котируются по цене $23 за одну акцию. Капитализация компании составляет $1,15 млрд.

«Эльбрус Капитал» выручил в ходе размещения $131 млн, Goldman Sachs - $88 млн. После размещения американский фонд Kayne Anderson Rydnick Investment Management собрал 14,3% акций компании.

В июле 2020 г. CNews рассказал о планах HeadHunter по проведению дополнительного размещения своих акций (SPO) на сумму до $820 млн. Из этой суммы до $720 млн могут заработать нынешние акционеры, фонды Goldman Sachs и «Эльбрус Капитал», которые рассматривают возможность практически полностью продать принадлежащие им пакеты акций.

Параллельно в июне 2020 г. совет директоров HeadHunter одобрил проведение вторичного листинга ценных бумаг компании на Московской бирже. Листинг намечен на IV квартал 2020 г. Американские депозитарные акции HeaHunter будут продаваться на Московской бирже за рубли.

В августе 2020 г. CNews рассказал о перестановках в совете директоров HeadHunter, в результате которых вместо Иона Дагтоглу (Ion Dagtoglou) от американской Goldman Sachs, сократившей свою долю, в совет вошел партнер фонда «Эльбрус-Капитал» Валентин Машков.

По итогам 2019 г. выручка HeadHunter составила 7,8 млрд руб., чистая прибыль – 1,58 млрд руб. По итогам III квартала 2020 г. выручка HH составила 2,31 млрд руб., что на 7,7% выше чем за аналогичный период 2019 г. Скорректированная EBITDA компании увеличилась год к году на 13,2% и достигла 1,3 млрд руб. Рентабельность скорректированной EBITDA составила 56,1%.