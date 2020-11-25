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Акции российского онлайн-кинотеатра будут проданы на американской бирже

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы Техника
, Текст: Ирина Пешкова
Головная компания российского видеосервиса ivi подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на IPO. Планируется, что первичное публичное размещение акций состоится в начале 2021 г. Капитал ivi.ru разделен на 50,7 тыс. обыкновенных акций и 60,9 тыс. привилегированных акций шести разных классов.

IPO российского видеосервиса ivi

Media Ltd, головная компания онлайн-кинотеатра ivi, зарегистрированная на Кипре, подала заявление о регистрации первичного публичного размещения своих акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщили РБК источники, близкие к компании. Американские депозитарные акции головной компании планируется разместить на бирже NASDAQ в США.

В открытом доступе на сайте SEC документы ivi.ru Media Ltd пока недоступны. CNews уже сообщал, что компания выбирала координаторов размещения: к началу ноября 2020 г. были выбраны два банка — Goldman Sachs и JPMorgan. Reuters также в начале ноября писал, что IPO запланировано на 2021 г. Теперь РБК стало известно, что выбраны также российские банки-координаторы — ВТБ и Альфа-банк.

Крупнейшим акционером Ivi является гендиректор и основатель компании Олег Туманов. Среди совладельцев компании — фонды ru-Net Holdings Леонида Богуславского, Buran Ventures, Tiger Global и другие. Гендиректор говорил о планах выхода на биржу еще в 2018 г. Тогда планировалось, что IPO может состояться к 2020 г., однако активная фаза подготовки к листингу началась только в январе 2020 г. По оценке РБК, онлайн-кинотеатр еще в 2019 г. мог стоить $700–800 млн.

Что известно о сервисе ivi

Видеосервис ivi был запущен в феврале 2010 г. Последняя доступная отчетность по МСФО головной ivi.ru Media Ltd датируется 2016 г., когда при выручке почти 1,6 млрд руб. и операционном убытке 172,6 млн руб. сервис зафиксировал чистую прибыль 248,7 млн руб.

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Видеосервис ivi подал заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США

В сентябре 2019 г. ivi привлек $40 млн от консорциума инвесторов, в числе которых были Российский фонд прямых инвестиций и фонд из Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala. В июне 2020 г. Альфа-банк выделил кредит видеосервису 3,7 млрд руб. на шесть лет, причем сам банк получил право приобрести 2,5% акционерного капитала ivi.

По данным, указанным в кипрском реестре компаний, капитал ivi.ru Media Ltd разделен на 50,7 тыс. обыкновенных акций и 60,9 тыс. привилегированных акций шести разных классов. Как сообщает РБК, у фонда Frontier Ventures, за которым стоят создатели ivi Олег Туманов и Дмитрий Алимов, сейчас 1,2 тыс. обыкновенных и 722 привилегированных акции разного типа, у ru-Net Holdings Леонида Богуславского почти 11,1 тыс. обыкновенных и почти 9 тыс. привилегированных акций, у американской Tiger Global — почти 4,7 тыс. обыкновенных акций.

Российскому фонду прямых инвестиций принадлежат 276 привилегированных акций головной компании ivi, Российско-китайскому инвестиционному фонду — почти 2,6 тыс. привилегированных акций, Mubadala — 5,1 тыс., а фонду Саудовской Аравии Public Investment Fund — 2,2 тыс. привилегированных акций.

Видеосервисы стали особенно популярны во время пандемии. По данным агентства Telecom Daily, доля ivi на российском рынке онлайн-кинотеатров по итогам первых шести месяцев 2020 г. оценивается в 23%. Для сравнения, показатель Okko — 17%, видеоплатформы YouTube — 9%, Megogo — 7% и «Ростелекома» — 6%.

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