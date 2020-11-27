Принят закон об «удаленке». Оставаться без связи с начальством можно не более 2 дней

Госдума приняла закон об удаленной работе в третьем чтении. Законом разъясняются ключевые и наиболее спорные особенности «удаленки»: порядок перевода на дистанционный режим, особенности работы, отдыха и компенсации затрат «удаленщиков».

Дистанционная работа и ее виды

Госдума приняла в третьем чтении 26 ноября 2020 г. законопроект об особенностях дистанционной работы. Теперь согласно закону, удаленная работа может быть не только постоянной, но и временной (на срок не более шести месяцев), а также периодической, подразумевающей комбинированный режим. Причем работодатель не имеет права снижать зарплату сотруднику при переводе его на «удаленку», но может уволить работника, если тот не вышел на связь в течение двух или более дней. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 г.

Законом также разъяснены понятия дистанционный работник и дистанционная работа. Дистанционными работниками считаются те лица, которые заключили трудовой договор о дистанционной работе или дополнительное соглашение к трудовому договору, а также работники, выполняющие трудовую функцию дистанционно в соответствии с локальным нормативным актом, принятым работодателем. На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции удаленно распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных новым законом.

Дистанционная или удаленная работа, согласно закону — это выполнение работником трудовой функции в соответствии с трудовым договором по интернету или с помощью сетей связи общего пользования вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя.

Госдума приняла закон об «удаленке»

Закон четко определяет, что такое временная дистанционная работа. Это режим работы, который предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя.

Основанием введения такого режима может быть соглашение сторон, но также законом определены ситуации, которые разрешают принудительный перевод на «удаленку» без согласия сотрудника. Например, производственная необходимость, катастрофа природного или техногенного характера, производственная авария, несчастный случай и другие исключительные события, а также распоряжения госорганов или органов местного самоуправления.

В случае принудительного перевода сотрудника на «удаленку» работодатель должен обеспечить его всем необходимым для работы, либо компенсировать затраты. Если работодатель по собственной инициативе не может перевести работника на «удаленку», то время, в течение которого человек не работает, считается простоем. Это может произойти в том случае, если удаленно работник не может выполнять деятельность, которая указана в его трудовом договоре, либо работодатель не может обеспечить сотрудника всем необходимым для его работы вне стационарного места. Согласно Трудовому кодексу в это время работники будут получать две трети тарифной ставки, однако при этом коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом может быть предусмотрена и более высокая оплата.

Трудовой договор о дистанционной работе и соглашения об изменении определенных сторонами условий договора о дистанционной работе могут заключаться путем обмена электронными документами. Место нахождения работодателя указывается в качестве места заключения трудового договора о дистанционной работе или соглашений об изменении условий труда.

Закон также предлагает заключать и расторгать трудовой договор с удаленным сотрудником, а также подписывать соглашение о материальной ответственности таких работников с использованием электронной цифровой подписи. При этом сведения о найме могут быть внесены в бумажную трудовую книжку.

Обеспечение работника ПК и компенсация расходов

Теперь при временном переводе на «удаленку» работодатель обеспечит работника необходимым оборудованием, а если работник использует свою технику — компенсирует ему расходы в порядке и размерах, утвержденных локальным актом. Также предусмотрена оплата командировок дистанционным работникам.

Работник вправе использовать в рамках дистанционной работы свое личное оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации. Втрудовом договоре о дистанционной работе может устанавливаться дополнительное условие об обязанности дистанционного работника использовать при выполнении им своей трудовой функции по трудовому договору о дистанционной работе оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации и иные средства, предоставленные или рекомендованные работодателем.

Режим работы и отдыха

Пункт, дающий работникам право на офлайн, был одним из самых спорных на протяжение всего времени доработки закона. Однако в финальной версии документа установлено, что режим рабочего времени работника, также его периодичность и продолжительность (при временной работе) должен определяться одним из следующих документов: коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.

Если документально все это не определено, то режим рабочего времени дистанционного сотрудника устанавливается по его усмотрению. Причем время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время.

По этому поводу один из авторов законопроекта — первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев дал дополнительные пояснения «Российской газете», сказав, что норма о неприкосновенности времени отдыха уже есть в Трудовом кодексе. Исаев подчеркнул, что нарушение это нормы или «права на офлайн» расценивается как сверхурочная работа. Она может проходить только с письменного согласия работника и оплачивается соответствующим образом. По закону первые два часа оплачиваются в полуторном размере, далее — в двойном размере. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника.

Мониторинг реализации закона

Как пишут РИА «Новости», одновременно Госдума приняла проект постановления, которым предложено вести мониторинг реализации закона. Андрей Исаев предложил подготовить новый, второй пакет поправок в трудовое законодательство, направленных на защиту прав и интересов работников, решив ряд спорных вопросов, таких как ненормированный рабочий день.

Кроме того, как отметил депутат, 31 марта 2021 г. завершится эксперимент по электронному документообороту, что также потребует дальнейшего внесения изменений в законодательство.

Напомним, что законопроект о регулировании дистанционной работы был принят Госдумой в первом чтении 21 июля 2020 г. Его авторами выступили, в том числе, лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также сенатор Андрей Клишас.