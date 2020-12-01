Биткоин установил исторический рекорд стоимости

Биткоин сумел установить новый рекорд курса, добравшись до отметки в $19,906 тыс. В прошлый раз, в декабре 2017 г., он достиг $19,892, после чего начал быстро дешеветь. Ситуация повторилась – сразу после рекорда курс криптовалюты резко упал.

Рекордный взлет с последующим падением

Биткоин, главная криптовалюта мира, установил новый мировой рекорд стоимости, превысив собственный курс декабря 2017 г. новая высота была взята 1 декабря 2020 г. приблизительно в 14.00 по Москве.

В это время, согласно профильному порталу CoinDesk, стоимость одного биткоина составила около $19,906 тыс. (1,513 млн руб. по курсу ЦБ на 1 декабря 2020 г.). Для сравнения, в декабре 2017 г., на который пришелся пик первой волны популярности криптовалют и майнинга, биткоин стоил немного дешевле – он смог добраться до отметки в $19,892 тыс. (1,512 млн руб.).

Сразу после фиксации нового рекорда курс биткоина, как и три года назад, резко упал. На момент публикации материала криптовалюта оценивалась в $18,448 (1,402 млн руб.) при капитализации $342,1 млрд и суточном объеме торгов в пределах $35,84 млрд.

Биткоин ставит рекорды раз в три года. Следующий в 2023?

Биткоин существует с 2008 г., а создал его неизвестный, скрывающийся под псевдонимом Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Сам по себе биткоин – это децентрализованная криптовалюта, в основе которой лежит технология блокчейн. Интерес к этой системе был минимальным вплоть до января 2017 г. – с 2008 г. до этого периода его курс не превышал и $1000 (76 тыс. руб.). На протяжении всего 2017 г. биткоин уверенно рос в цене, попутно привлекая к себе внимание майнеров и усугубляя рост цен на видеокарты, использующиеся для его добычи.

Предыдущие успехи биткоина

Биткоин показывает активный рост всю вторую половину 2020 г. Так, 6 ноября 2020 г. его цена достигла $15,7 тыс. (1,193 млн руб.), хотя в последний раз до этого момента криптомонета стоила дороже $15 тыс. почти три года назад, в самом начале января 2018 г.

Капитализация биткоина на 6 ноября 2020 г. составляла $291 млрд при суточном объеме торгов $39,95 млрд.

Причины нового скачка курса Bitcoin пока не установлены. Его рост, зафиксированный в прошлом месяце связали с событием мирового масштаба – выборами Президента США, состоявшимися 3 ноября 2020 г. На тот момент победитель еще не был определен (в гонке участвовали Дональд Трамп (Donald Trump) и Джозеф Байден (Joseph Biden), и многие аналитики тогда сошлись во мнении, что цена биткоина продолжит расти вне зависимости от итогов голосования.

Виртуальный биткоин очень зависит от событий, происходящих в реальном мире

Биткоин демонстрировал значительное удорожание и 22 октября 2020 г. – курс криптовалюты в этот день превысил отметку в $13,1 тыс. В последний раз биткоин стоил в пределах $13 тыс. 12 января 2018 г., когда его курс составлял 13,6 тыс.

Этот рост эксперты связали с изменением политики платежной системы PayPal по отношению к криптовалютам, вступившим в силу днем ранее. Она разрешила пользователям покупать и продавать виртуальные деньги на довольно выгодных для них условиях.

Максимально нестабильная криптовалюта

Установив первый рекорд стоимости в декабре 2017 г. курс биткоина приступил к длительному падению курса, затянувшемуся более чем на год. Он начался в январе 2018 г. и завершился лишь в апреле 2019 г.

Курс биткоина колеблется всегда

К концу 2018 г. биткоин скатился с почти $20 тыс. до всего лишь $3200, чему способствовали многочисленные кражи виртуальных денег и неуверенность инвесторов в ее стабильности и успехе. Для примера, в начале 2018 г. хакеры украли у японской криптовалютной биржи Coincheck свыше $500 млн в биткоинах, что стало крупнейшим в мировой истории взломом криптобиржи. В первых числах февраля 2019 г. биткоин даже установил исторический антирекорд – на тот момент его курс непрерывно снижался 414 дней подряд.

В первой половине апреля 2019 г. биткоин вновь начал расти – всего за сутки его курс подскочил на 23%, что стало следствием большого числа инвестиций в эту криптовалюту со стороны неназванных инвесторов из Азии. В последующие месяцы биткоин чередовал рост стоимости с ее падениями, а в январе 2020 г. продемонстрировал резкое 20-процентное подорожание. В марте 2020 г. из-за пандемии коронавируса критотокен немного откатился, но в апреле 2020 г. вернулся к стабильному росту, чтобы в декабре 2020 г. побить свой рекорд трехлетней давности.