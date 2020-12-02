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CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в здравоохранение

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, Текст: Наталья Рудычева

В 2018 г. стартовал новый этап развития единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) — создание единого цифрового контура. Государство намерено выделить на это ₽113,8 млрд, из них ₽14,7 млрд было выделено в 2019 г. На этом фоне выручка поставщиков ИТ-решений в 2019 г. уже существенно увеличилась.

Выручка поставщиков ИТ в здравоохранение существенно выросла

Как свидетельствуют данные рейтинга крупнейших поставщиков ИТ в медицинскую сферу, созданного в рамках обзора «ИТ в здравоохранении 2020», рост финансирования проектов информатизации здравоохранения в 2019 г. в ходе создания единого цифрового контура ожидаемо привел к увеличению доходов поставщиков ИТ-решений — у некоторых из них они выросли в несколько раз.

Совокупная выручка участников рейтинга поставщиков ИТ в здравоохранение по итогам 2019 г. составила ₽7,3 млрд. На первом месте «Барс Груп» — в 2019 г. компания заработала в этом сегменте ₽1,3 млрд. На втором месте «Форс» (₽850 млн). На третьем «ICL Техно» (₽828 млн).

Крупнейшие поставщики ИТ в здравоохранение 2020

№ 2019 Название компании Город Специализация Выручка в 2019 г. с НДС, ₽тыс. Выручка в 2018 г. с НДС, ₽тыс. Рост выручки 2019/2018, %
1 БАРС Груп Москва Разработчик 1 267 418 995 000 27,4%
2 Форс Москва Разработчик 850 000 700 000 21,4%
3 ICL Техно Казань Разработчик 827 700 455 000 81,9%
4 Программный Продукт Москва Разработчик 602 342 430 801 39,8%
5 Корпорация Парус Москва Разработчик 597 710 492 532 21,4%
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В текущем году, согласно правительственным планам, траты на информатизацию здравоохранения продолжат расти.

От отдельных систем — к единому цифровому контуру

Единая государственная информационная система здравоохранения начала создаваться почти 10 лет назад. В июле 2019 г. тогдашний куратор проекта замминистра здравоохранения Елена Бойко отчиталась, что все регионы завершили интеграцию с ЕГИСЗ и обеспечивают услугу записи на прием к врачу в личном кабинете пациента «Мое здоровье». Более того, все больницы и поликлиники подключены к сети интернет, а все национальные медицинские центры оснащены телемедицинским оборудованием и подключены к телекоммуникационной инфраструктуре.

В октябре 2018 г. в России был запущен национальный проект «Здравоохранение», в состав которого входит федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Он должен быть реализован до 31 декабря 2024 г. К этому моменту к ЕГИСЗ должны подключиться все государственные медицинские организации, а все граждане — получить доступ к своей электронной медицинской карте через личный кабинет «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг.

Согласно паспорту федерального проекта, на создание цифрового контура государство намерено направить ₽113,8 млрд. Из них ₽14,7 млрд было выделено в 2019 г. Пик финансирования запланирован на 2020 г. — объем выделяемых средств должен составить ₽48,8 млрд. В 2021-2024 г. он будет постепенно сокращаться: с ₽14,4 млрд до ₽10,5 млрд в год. Значительная часть этих средств направляется в регионы для создания централизованных подсистем.

Основные тренды

В списке основных трендов развития цифрового здравоохранения переход к аналитике на основе первичных данных и внедрению систем поддержки принятия врачебных решений. Второй тренд – это расширение дистанционного взаимодействия пациента с медицинскими организациями. Речь идет как о дистанционном получении услуг и медицинских документов, так и о телемедицинских консультациях с врачом и использовании средств удаленного мониторинга состояния здоровья.

Третье направление — подключение к ЕГИСЗ всех, в том числе и частных, медицинских учреждений. Есть, впрочем, и тенденции другого рода. Так, некоторые игроки рынка видят предпосылки для монополизации рынка информатизации государственного здравоохранения и ухода с него альтернативных разработчиков.

Подробнее о ходе информатизации здравоохранения можно прочитать в обзоре «ИТ в здравоохранении 2020».



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