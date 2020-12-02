Siemens, SAP и BMW объединились, чтобы прогнать из немецкого автопрома Google и Amazon

Крупнейшие компании Германии, среди которых Siemens, SAP, Deutsche Telekom сформировали альянс с немецкими автопроизводителями. В рамках альянса появится облачная платформа по обмену данными, которая не будет опираться на американские или китайские технологии. С ее помощью автопроизводители и их поставщики смогут выявить узкие места в производстве и цепи поставки.

Немецкая платформа по обмену данными

Крупнейшие промышленные и технологические компании Германии, среди которых Siemens, SAP, Deutsche Telekom и BMW сформировали альянс по обмену данными с автопроизводителями, пишет Bloomberg. В рамках альянса появится облачная платформа, которая не будет опираться на американские или китайские технологии.

Участники платформы воспользуются европейской облачной системой Gaia-X, а не американскими или китайскими хранилищами данных, которые принадлежат, например, Amazon или Alibaba. Ранее CNews писал, что пробный запуск Gaia-X, над созданием которой работают европейские корпорации, в том числе из Германии и Франции, назначен на 2021 г.

Планируется, что 2 млрд евро вложит исполнительный орган ЕС, а остальные средства поступят как от стран-членов ЕС, так и от частных промышленных концернов. Куратором этого масштабного мероприятия станет новая организация — Европейский альянс по промышленным данным и облакам.

По словам министра экономики Германии Петера Альтмайера (Peter Altmaier), созданный компаниями альянс обеспечит производство с высокой добавленной стоимостью и занятость в Европе.

Siemens, SAP и BMW создадут облачную платформу по обмену данными, независящую от США и Китая

Обозреватели Bloomberg отмечают, что на фоне геополитической напряженности и торговых войн власти европейских государств стали более настороженно относиться к допуску зарубежных фирм к хранению информации, опасаясь, что отечественные компании могут потерять контроль над важными конфиденциальными данными о клиентах или продукции.

История отношений между США и Европой из-за данных

Как ранее писало агентство Bloomberg, напряженная ситуация между Европой и США из-за обмена данных возникла еще в 2013 г., когда бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден раскрыл детали американских программ слежки.

В частности, Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о работе американской программы PRISM. Сообщалось, что с помощью PRISM АНБ способно просматривать электронную почту, голосовые и видеочаты, пересылаемые фото, видео, файлы и читать скрытые записи в соцсетях.

Раскрытая Сноуденом информация сподвигла другого известного борца за приватность данных — австрийского юриста Макса Шремса (Max Schrems) ввязаться в тяжбу с Facebook в судах Ирландии из-за сотрудничества соцсети с американскими спецслужбами.

После фактов об утечке информации, обнародованных Сноуденом, администрация Барака Обамы, занимавшего в то время пост Президента США, поручила спецслужбам ограничить массовый сбор данных. Однако европейцев это не убедило. В июле 2020 г. Европейский суд существенно усложнил жизнь международным компаниям, запретив трансфер персональных данных из ЕС в США в рамках соглашения, известного как Privacy Shield. Европейские судьи сочли, что передача данных американцам подвергает граждан ЕС риску слежки со стороны властей США.

Создание общего европейского альянса

Инициатива по созданию немецкого альянса, который защитит компании от влияния американских и китайских технологий, проводится в рамках еще более широкой, общеевропейской инициативы.

В октябре 2020 г. CNews писал, что ЕС вложит 10 млрд евро в создание собственной индустрии облачных вычислений и сформирует альянс, который будет курировать облачные проекты. К 15 октября 2020 г., как писал портал Politico, почти все страны ЕС, кроме Дании и Кипра, подписали совместную декларацию, в которой обязались выделить государственные средства на развитие «облаков».

Планируется, что 2 млрд евро вложит исполнительный орган ЕС, а остальные средства поступят как от стран-членов ЕС, так и от частных промышленных концернов. Куратором этого масштабного мероприятия станет новая организация — Европейский альянс по промышленным данным и облакам.

Облачный альянс — ключевая часть стратегии Европейской комиссии в области данных, направленной на создание единого рынка данных для промышленного использования.

В рамках альянса эксперты должны утвердить бизнес-план, инвестиционный план и план внедрения облачных технологий следующего поколения для государственного и частного секторов. К декабрю 2020 г. альянс представит свод правил для облачных платформ, так называемый «Закон о цифровых услугах», а в начале 2021 г. должны быть разработаны законы, регулирующие работу искусственного интеллекта. Подписанное соглашение предполагает создание общих европейских стандартов для сервисов, которые должны помочь малому и среднему бизнесу, стартапам и государственному сектору осваивать облачные технологии.

В более широком смысле альянс будет стимулировать создание более безопасных, энергоэффективных центров обработки данных и облачных сервисов для всех компаний, в частности, для малых и средних предприятий, стартапов и государственного сектора.