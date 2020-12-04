Google похоронил свой музыкальный сервис, но предложил альтернативу

Google полностью закрыл сервис Play Music, запущенный им в 2011 г. Он проиграл конкуренцию, получив почти в 10 раз меньше платных подписчиков, чем Spotify, и в четыре раза меньше, чем Apple Music. 1 января 2021 г. Google удалит фонотеку всех пользователей, а до этого момента ее можно перенести в YouTube Music – преемника Play Music.

Минус один сервис Google

Интернет-гигант Google окончательно закрыл музыкальный сервис Play Music. Как пишет профильный портал 9to5Google, он перестал работать для пользователей по всему миру, просуществовав, в общей сложности, немногим более девяти лет.

Зайти на Play Music больше не получится ни через браузер на компьютере, планшете или смартфоне, ни через фирменное мобильное приложение. Попытка сделать это приведет к появлению на экране надписи «Google Play Music is no longer available».

Отказ Google от Play Music продиктован тем, что у компании есть другой музыкальный сервис, YouTube Musiс, появившийся весной 2018 г. во многих странах мира, включая Россию. Оригинальный Play Music заработал в середине ноября 2011 г.

Месяц на сохранение данных

Формально Play Music просуществует еще около месяца, но будет работать в максимально ограниченном режиме. Пользователям недоступны ни музыкальные треки, ни плейлисты, ничего – они могут лишь управлять ранее накопленной фонотекой.

Play Music пополнил виртуальное кладбище проектов Google

Вариантов сравнительно немного – до конца декабря 2020 г. можно или перенести все свои треки в YouTube Music при помощи встроенной в этот сервис утилиты, либо скачать их на устройство, но с 1 января 2020 г. обе эти опции станут недоступны, а вся фонотека будет удалена.

Можно укорить этот процесс и выбрать вариант немедленного удаления аккаунта в Play Music, если годами собираемый список треков и предпочтений больше не требуется. В этом случае можно будет начать пользоваться YouTube Music или любым другим музыкальным сервисом, например, Spotify, работающим в России с июля 2020 г., «с чистого плейлиста».

Постепенное прощание с сервисом

О подготовке к прекращению работы Play Music Google объявил в начале августа 2020 г. Его закрытие было постепенным и началось в сентябре 2020 г., когда доступ к нему потеряли жители Южной Африки и Новой Зеландии.

Следующим шагом Google на пути к этой цели стал вывод из строя приложения Google Play Music Manager для операционной системы Windows 10. Оно использовалось для управления всеми загрузками в Google Play Music, но вместо них в его окне стало выводиться оповещение о недоступности этой информации.

Единственное, что осталось от приложения Play Music Manager для WIndows

С конца октября 2020 г. Google начал закрывать Play Music во всех регионах мира. Был прекращен стриминг музыки, закрыт доступ к общей фонотеке, осталась лишь возможность переноса данных в YouTube Music, хотя дату окончательного его удаления Google не называл. Теперь же известно, что Play Music окончательно канет в небытие 1 января 2021 г.

Возможная причина закрытия

Отказ от Play Music может быть следствием не только появления нового музыкального сервиса в экосистеме Google. Не исключено, что на принятии компанией такого решения отразилась и невысокая в сравнении с конкурентами его популярность.

За девять лет своего существования Play Music сумел набрать около 15 млн платных подписчиков. С одной стороны, это достаточно много, но, с другой, у Apple еще в июне 2019 г. их насчитывалось свыше 60 млн (более позднюю статистику Apple не раскрывает). У Spotify по итогам III квартала 2020 г. этот показатель равен 144 млн, но таких результатов он достиг за 14 лет существования (сервис запущен в 2006 г.).

Что такое YouTube Music

YouTube Music, преемник Google Play Music, образовался в конце мая 2018 г. в результате ребрендинга платного сервиса YouTube Red. Он был переименован в YouTube Premium, а YouTube Music отделился от него и стал новым самостоятельным проектом Google.

Мобильная версия YouTube Music

Сразу после запуска YouTube Music стали известны его цены в России – месячная подписка на новый музыкальный сервис Google стоила пользователям 229 руб. Немногим больше им нужно было заплатить за YouTube Premium – 249 руб.

Новые российские расценки на музыкальный сервис Google

На декабрь 2020 г. в России действовали совсем другие расценки – Google оставил только подписку YouTube Premium, в которую входит и YouTube Music, и она стоит 199 руб. в месяц, плюс доступен бесплатный пробный период на 30 дней.