Счетная палата нашла у Минцифры нарушения при подключении школ и больниц к интернету. Минцифры отбивается

Что выявила Счетная палата в ходе проверки

Счетная палата выявила нарушения в деятельности Минцифры по подключению «Ростелекомом» социально-значимых объектов (СЗО) к интернету в 2018-2019 гг., говорится в сообщении ведомства. В основном, по данной Счетной палаты, нарушения касаются деятельности министерства как госзаказчика.

Стоит заметить, что в рассматриваемый период Минкомсвязи (ныне Минцифры) возглавлялось Николаем Никифоровым (начало 2018 г.) и Константином Носковым (с мая 2018 г. до января 2020 г.). Нынешний глава ведомства Максут Шадаев был назначен на свой пост 21 января 2020 г.

К СЗО относятся образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы госвласти и местного самоуправления, объекты МЧС, МВД и Росгвардии. В октябре 2020 г. перечень СЗО дополнился организациями, управляющими особо охраняемыми природными территориями, и организациями культуры.

В частности, нарушения, выявленные Счетной палатой, касаются формирования перечней подключаемых объектов. Как правило, это одна из наиболее распространенных проблем при реализации подобных проектов.

Счетная палата заявила о нарушениях в деятельности Минцифры по подключению «Ростелекомом» социально-значимых объектов к интернету

Отмечается, что проверка ведомства выявила риски дублирования подключений и оплаты из федерального бюджета услуг, потребность в которых отсутствует. Причиной этого являются недостатки нормативно-правовой базы в этой сфере. Как пояснили в Счетной палате, на сегодняшний день законодательно не определены критерии отбора объектов и условия их включения в перечень подключаемых к интернету объектов.

Аудитор Коллегии Счетной палаты Данил Шилков сообщил, что в некоторых регионах в перечни подключаемых объектов были включены территориальные федеральные органы власти (ФОВ) без согласования с соответствующими федеральными органами исполнительной власти. «Учитывая, что ФОВ предусматриваются средства федерального бюджета на содержание их территориальных органов, это создает риски двойного финансирования», — сказал Шилков. Также аудитор добавил, что условиями госконтрактов обязанность по выявлению уже существующих подключений возложена на исполнителя. Исполнитель как коммерческая организация не заинтересован в сокращении своей прибыли, а следовательно, в сокращении количества подключаемых объектов.

Нарушения, которые касаются оказания и оплаты услуг

Кроме того, Счетная палата отметила риски оплаты неоказанных услуг по передаче данных. В 2019 г. «Ростелеком» подключил ряд необорудованных компьютерами фельдшерских пунктов. Таким образом, услуга по передаче данных оказана быть не могла.

Полнота оказанных услуг также вызвала сомнение у Счетной палаты. Шилков говорит, что в финансово-экономическом обосновании к проекту распоряжения об определении «Ростелекома» единственным исполнителем по подключению СЗО к интернету с использованием Единой сети передачи данных на сумму 6,7 млрд рублей Минцифры предусмотрело на первом этапе услуги по защите данных. «При этом условия контракта, заключенного с «Ростелеком» на аналогичную сумму в 6,7 млрд рублей, не соответствуют финансово-экономическому обоснованию. Услуги по защите данных, стоимостью 14,4 млрд рублей, контрактом не предусмотрены», — констатировал он.

Кроме того, проверка выявила некоторые процедурные нарушения. Например, Минцифры не в полной мере соблюдало методические рекомендации по применению методов определения начальной максимальной цены контракта, нарушило сроки перечисления «Ростелекому» средств в оплату контрактов.

Также выявлены факты несоблюдения Минцифры сроков перечисления денежных средств исполнителю по госконтрактам, установлен риск оказания услуг ненадлежащего качества и завышения цены контракта.

Что ответило Минцифры

В сообщении к отчету Счетной палаты, говорится, что Минцифры с выводами Счетной палаты согласно и готово устранить выявленные нарушения и недостатки. Свою позицию ведомство озвучило в комментарии, который направило в адрес Счетной палаты (копия документа есть у CNews).

В частности, ведомство ответило, что подключение СЗО в 85 субъектах обеспечивают 16 операторов связи, «Ростелеком» осуществляет подключение только в 43 субъектах. Причем интернет-трафик объектов уже включен в стоимость государственных контрактов, которые заключило Минцифры с операторами.

Ведомство подчеркнуло, что проведение аукционных процедур позволило снизить начальные максимальные цены госконтрактов на подключение СЗО по всей стране. Так, по 85 регионам консолидированная экономия составила более 21,2 млд руб.

Что касается критериев и параметров выбора СЗО для подключения к интернету, они были закреплены решением Президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в ноябре 2018 г.

Определение перечней подключаемых объектов, в том числе параметров подключения, а также готовности внутренней телекоммуникационной инфраструктуры (автоматизированное рабочее место, АРМ), точки доступа и т.д.) осуществлялось в ходе совместных совещаний с ФОИВ в январе — марте 2019 г., а также посредством представления в Минцифры соответствующих перечней СЗО.

Перечни за подписью руководителей регионов, согласованные соответствующими ФОИВ (Минпросвещения, Минздрав, МВД, МЧС, Росгвардия), были представлены в Минцифры. После чего Минцифры провело верификацию перечней: были проверены названия СЗО, адреса, информация о наличии и параметрах существующих подключений. Переработанные перечни СЗО Минцифры направило в регионы для повторного рассмотрения и утверждения уполномоченными лицами.

Определение приоритетности подключения СЗО осуществлялось исполнителями государственных контрактов во взаимодействии с субъектами во время составления и согласования планов поэтапного подключения СЗО в месячный срок после их заключения. При этом учет наличия АРМ ведется в планах поэтапного подключения и коррелируется со сроками подключения СЗО.

Для того чтобы исключить подключения объектов с отсутствующей внутриобъектовой инфраструктурой, Минцифры направляло в регионы указания оснастить подключаемые объекты всем необходимым. Объекты, подключённые в соответствии с государственными контрактами, в которых регионы не обеспечили создание АРМ, не оплачивались при приемке услуг по передаче данных до тех пор, пока не были оборудованы АРМ (такая ситуация была зафиксирована в 17 субъектах с 857 фельдшерско-акушерскими пунктами). Госконтракты на подключение СЗО во всех регионах, заключённые с исполнителями по результатам торгов, контролируются Минцифры при приемке результатов.

Ведомство также отметило, что в 2021 г. будет запущена система контроля предоставления услуг связи СЗО (СКПУС СЗО), которая позволит контролировать работоспособность и соблюдение требований по качеству предоставляемых услуг в удаленном режиме.

Еще несколько данных о ходе проверки

Подробные результаты проверки изложены на сайте Счетной палаты в отчете о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, направленных ответственному исполнителю — публичному акционерному обществу «Ростелеком» на реализацию мероприятий национальной программы «Цифровая экономика» в 2018–2019 гг. и истекшем периоде 2020 г.»

Подключение СЗО к Интернету, по данным Счетной палаты, обошлось Правительству почти на треть дешевле в 2018-2019 гг. Минцифры сэкономило 21,24 млрд руб. бюджетных средств, выделенных на проект, за счет аукционов. В закупочных процедурах приняли участие 16 операторов связи, с которыми министерство заключило 85 госконтрактов. 43 контракта, то есть почти половина, стоимостью на 18,7 млрд пришлась на «Ростелеком». В рамках других проектов, в целях реализации которых заключены еще 34 контракта, компания выбрана единственным исполнителем.

Напомним, что в июле 2020 г. по результатам проверки исполнение бюджета в сфере цифрового развития, связи, печати и массовых коммуникаций за 2019 г. у Счетной палаты возникли вопросы и претензии к Минкомсвязи (теперь Минцифры). Аудиторы нашли многочисленные нарушения, повлекшие в том числе необоснованное отвлечение из федерального бюджета миллиардов рублей.