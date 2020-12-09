IPO Ozon оказалось сверхуспешным. Раскрыты подробности

Ozon раскрыл итоги IPO на бирже NASDAQ, прошедшего в конце ноября 2020 г. На нем он привлек $1,27 млрд вместо прогнозируемых $950 млн. Доля основных акционеров АФК «Система» и Baring Vostok уменьшилась с 45,2% и 45,1% до 33,1% и 33%. Bloomberg считает это самым успешным IPO российских компаний с 2011 г.



Превосходя ожидания

Отечественный интернет-ритейлер Ozon подвел итоги своего публичного размещения акций (IPO). Он выпустил их на американскую биржу NASDAQ 24 ноября 2020 г.

Согласно отчету компании, в рамках IPO инвесторы приобрели 42,45 млн ее ценных бумаг. Это количество включает продажу 37,95 млн американских депозитарных акций (ADS), 4,95 млн акций в виде опциона на покупку для банков – организаторов листинга и передачу пакета акций компании АФК «Система» и фонду Baring Vostok в рамках частной сделки.

В общей сложности по итогам IPO на NASDAQ Ozon привлек $1,273 млрд без учета расходов. За вычетом всех комиссий Ozon получит $1,2 млрд.

На размещении акций Ozon заработал больше, чем планировал

Издание Bloomberg высоко оценило результаты, достигнутые российским ритейлером в ходе размещения биржи. По мнению его специалистов, IPO Ozon можно считать лучшим для российских предприятий за последние девять лет (с 2011 г.). Компания превзошла даже собственные ожидания от IPO – как сообщал CNews, в середине ноября 2020 г. она заявляла о планах привлечь до $950 млн с продажи 30 млн ADS и передачи еще 4,5 млн ADS в виде опционов банкам – организаторам листинга.

Распределение долей

До проведения IPO основными акционерами Ozon были АФК «Система» и Baring Vostok с почти идентичными долями 45,2% (66,58 млн акций) и 45,1% (66,46 млн акций) соответственно. После размещения их доли, по прогнозам Ozon. должны были сократиться до 37,9% и составить 69,28 млн акций у АФК «Система» и 69,16 млн у Baring Vostok

Эти прогнозы все же не оправдались – по итогам IPO АФК «Система» удерживает 33,1% (68,82 млн акций), а Baring Vostok – 33% (68,7 млн), то есть разница в размерах их долей по-прежнему минимальна. Инвесторы, вошедшие в капитал ритейлера компании до проведения IPO получили 15,7% (32,71 млн акций), новые инвесторы – 18,2% (37,95 млн). Общее число ценных бумаг Ozon превышает 208,2 млн.

Стоимость акций Ozon заметно подросла за считанные дни

Размещение ценных бумаг Ozon прошло по $30 за одну акцию. После IPO наблюдался стабильный рост их стоимости, и к 9 декабря 2020 г. они подорожали до $47,99. Пик стоимости, по данным NASDAQ пришелся на 3 декабря 2020 г. и составил $49,33.

Подготовка к IPO и финансовые показатели

Впервые о твердых намерениях Ozon провести IPO именно на американских биржах, как сообщал CNews, стало известно в начале октября 2020 г. Заявку на публичное размещение акций на NASDAQ ритейлер передал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в первых числах ноября 2020 г.

По данным американской SEC, за период с января по сентябрь 2020 г. оборот Ozon с продаж товаров и услуг достиг 121,6 млрд руб. с учетом НДС, но без учета показателей Ozon.travel. Этот показатель продемонстрировал 142-процентный рост год к году, тогда как суммарное число заказов в онлайн-магазине подскочило до 44,3 млн, что составило 130-процентный рост в сравнении с первыми девятью месяцами 2019 г.

Итоги IPO Ozon

Во II квартале 2020 г. продажи компании выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 45,8 млрд руб. Всего за I полугодие 2020 г. оборот компании составил 77,4 млрд руб.

Выручка Ozon в 2019 г. составила 60,1 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2018 г. в 1,6 раз. 89% выручки приходятся на продажу товаров, 11% на сервисную выручку. Оборот Ozon (валовая выручка всех продавцом площадки, GMV) в 2019 г. составил 80,8 млрд руб., увеличившись почти в два раза по сравнению с 2018 г. Доля маркетплейса (площадки, позволяющей другим и нтернет-магазинам продавать свои товары через Ozon) в обороте составила 17%.

В то же время компания убыточна. В 2019 г. операционный убыток Ozon составил 18,6 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2018 г. в 3 раза. Чистый убыток в 2019 г. составил 19,36 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) имеет отрицательное значение – 15,9 млрд руб.

История Ozon

Ozon был основан в 1998 г. и считается старейшим российским онлайн-ритейлером. У его истоков стояли компания «Reksoft» и издательство «Terra Fantastica»,

Изначально Ozon задумывался исключительно как веб-сервис по продаже книг и видеокассет, но со временем перерос в универсальную торговую площадку. На начало октября 2020 г. количество продавцов в Ozon превышало 18 тыс. Для сравнения, на тот же период времени 2019 г. их было в четыре раза меньше – не исключено, что столь значительному росту способствовала пандемия коронавируса. Из-за нее по решению Президента России Владимира Путина в конце марта 2020 г. вся страна была переведена на режим самоизоляции.

В настоящее время сеть Ozon включает порядка 30 сортировочных центров, восемь фулфилмент-фабрик и более 16 тыс. точек выдачи заказов на территории России. На сайте ритейлера представлено свыше 6 млн товаров, рассортированных по 24 категориям.