Microsoft усмирит зверский аппетит Edge. Готовятся радикальные изменения по экономии оперативной памяти

Microsoft подтвердила факт работы над новой функцией своего браузера Edge – выгрузкой неактивных вкладок из оперативной памяти. Нововведение позволит не только высвобождать гигабайты ОЗУ, но и снижать нагрузку на процессор, тем самым увеличивая время работы ноутбука от аккумулятора. Появление этой функции следует ждать в первой половине 2021 г.

Edge потеряет аппетит

Корпорация Microsoft сообщила о добавлении в свой браузер Edge функции «спящих вкладок», впервые о которой стало известно еще в сентябре 2020 г., и которая позволяет существенно снизить нагрузку на аппаратную часть компьютера. На тот момент ее наличие или отсутствие в бета-версии обозревателя Microsoft не комментировала.

Как пишет ресурс Windows Latest, «спящие» вкладки или Sleeping Tabs теперь доступны в бета-версях браузера Edge. Их главная функция – это высвобождение оперативной памяти, поскольку, как известно, все браузеры на основе Chrome имеют привычку расходовать ее гигабайтами. Дополнительно нововведение позволяет меньше задействовать ресурсы процессора, и вместе все это позволит повысить автономность ПК, когда речь идет о ноутбуке.

Как работают «спящие вкладки»

Sleeping Tabs временно выгружают из памяти фоновые вкладки, но при этом не закрывают их. Они остаются на панели вкладок и могут быть загружены повторно в любой момент. Пользователь сможет самостоятельно устанавливать время, по истечении которого вкладки начнут «засыпать» – мгновенно, через несколько минут, один час, два часа и т. д., однако заморозить тем самым все открытые вкладки у него не получится.

Окно выбора интервала срабатывания заморозки вкладок в ранней бета-версии Edge

Нововведение Microsoft не будет распространяться на вкладки, в которых запущен видеоролик, или ведется воспроизведение аудио. Другими словами, если пользователь запустил видео на YouTube и отвлекся на другую вкладку, превратив ролик в своего рода подкаст, из оперативной памяти ПК он выгружен не будет. То же касается и онлайн-радиостанций, вещающих через свои веб-сайты.

Также Microsoft собирается добавить список исключений, в который будут попадать сайты с «иммунитетом» к заморозке. Windows Latest пишет, что Microsoft будет пополнять его самостоятельно, поскольку осведомлена о том, что не все веб-страницы могут работать корректно после выхода из спящего режима. Получат ли пользователи возможность самостоятельно пополнять список таких ресурсов, пока неизвестно.

Насколько все это эффективно

По заявлению Microsoft, «спящие вкладки» могут существенно понизить объем потребляемой Edge оперативной памяти – на 32% на компьютере под управлением ОС Windows 10. Интенсивность использования центрального процессора может сократиться на 37%.

Сравнение потребления ОЗУ до и после активации функции заморозки вкладок

Насколько эти показатели реальны, на момент публикации материала известно не было. Тем не менее, бета-тестеры уже начали подавать отчеты о фактическом сокращении потребления Edge ресурсов ПК и росте времени работы от батареи.

Когда ждать изменений

Microsoft не называет точные сроки появления Sleeping Tabs в версии Edge, доступной всем пользователям. Желающие опробовать нововведение сейчас могут установить на свой ПК бета-версию браузера, но стабильность ее работы Microsoft не гарантирует.

Нагрузка на процессор тоже должна снизиться

«Спящие вкладки» могут стать частью крупного обновления Edge, релиз которого Microsoft запланировала на первую половину 2021 г. Вместе с ними браузер получит более удобную адаптацию под устройства с сенсорными экранами и переработанный интерфейс на основе философии дизайна Fluent Design, которую Microsoft активно внедряет во все свои программные продукты, особенно в Windows 10.

Эксперименты проводились и раньше

Sleeping Tabs – это нововведение, которое Microsoft «подсмотрела» у Google – в ее браузере Chrome оно носит название Tab Freese («заморозка вкладки») и выполняет те же функции. Как сообщал CNews, впервые функция Tab Freese была интегрирована в Chrome еще в октябре 2019 г. в виде экспериментальной функции в бета-версии Chrome 79 (Canary) для ОС Windows, macOS, Linux и Chrome OS.

Интерфейс Edge тоже может измениться

Скопировать Tab Freese было несложно, поскольку с апреля 2019 г. Edge базируется на том же движке, что и Chrome.

До Tab Freese в Chrome существовала функция Tab Discard, над которой Google экспериментировала с 2015 г. По сути, Tab Freese – это результат ее эволюции.

Но самыми первыми идею по заморозке фоновых вкладок в браузере высказали участники сообщества Mozilla. Они предложили внедрить в Firefox подобный механизм еще в 2011 г., и он действительно появился в этом браузере, хотя и, мягко говоря, не сразу.

Выгружать неиспользуемые вкладки из оперативной памяти Firefox научился лишь в марте 2019 г., но эта функция была и остается экспериментальной. Ее испытали еще на бета-версии Firefox 67, но в самой последней на момент публикации материала стабильной версии браузера с индексом 83 от 17 ноября 2020 г. она не присутствовала.