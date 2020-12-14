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Пожар в кабельном колодце привел к сайтопаду в Рунете

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
, Текст: Игорь Королев

В Москве на Ленинском проспекте произошло возгорание кабельного коллектора. В числе прочего был поврежден кабель, соединяющий ЦОД DataPro с точкой обмена MSK-IX. Это привело к недоступности ресурсов для ряда клиентов крупного хостинг-провайдера Reg.ru, включая CNews.

Возгорание кабельного коллектора в Москве

Утром в понедельник, 14 декабря, произошло возгорание в кабельном коллекторе (колодце) на Ленинском проспекте в Москве, в котором проходят коммуникации ОЭК (Объединенной энергетической компании) и МОЭК (Московской объединенной энергетической компании). Все кабели, проходящие через данный коллектор, автоматически были отключены, а движение по Ленинскому проспекту в районе возгорания перекрыто.

Пострадал кабель, соединяющий ЦОД DataPro с MSK-IX

Через этот же коллектор проходит волоконно-оптический кабель (ВОЛС), соединяющий центр обработки данных (ЦОД) DataPro Moscow I (расположен на Авиамоторной улице и входит в группу DataPro) с крупнейшей в Рунете площадкой обмена трафиком MSK-IX, принадлежащей «Ростелекому». Об этом CNews рассказал гендиректор DataPro Алексей Солдатов.

Два волокна в этом кабеле сдаются в аренду хостинг-провайдеру Reg.Ru, который обслуживает своих клиентов с помощью размещенных в ЦОД DataPro Moscow I серверов. Кабель также был поврежден в ходе возгорания, что привело к проблемам у различных интернет-ресурсов.

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Тушение кабельного коллектора на Ленинском проспекте утром 14 декабря

«Волокна, принадлежащие нам, составляют менее 5% от всей оптики в ЦОД на Авиамоторной, - говорит Солдатов. – Думаю, но не уверен на все 100%, что сгорел не только наш кабель, а кабели других провайдеров к MXK-IX, и сейчас весь московский интернет пытается работать через существенно меньшую кабельную и сетевую инфраструктуры. Пока клиенты не переключатся на другие физические волокна и не восстановят коммутацию до магистрального сетевого оборудования до MXK-IX, проблемы со скоростью доступа останутся».

В то же время в DataPro затруднились оценить, сколько из клиентов их ЦОД пострадали.

Проблемы у клиентов Reg.ru

Пресс-служба Reg.ru подтвердила CNews, что оптические трассы компании, соединяющие ЦОД на Авиамоторной с MSK-IX, проходят через коллектор на Ленинском проспекте, в котором произошло возгорание. Ситуация затронула около 10% клиентов компании, которые стали испытывать проблемы с доступом. В первой половине понедельника 14 декабря 2020 г. имели место проблемы и с доступом к сайту CNews.

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