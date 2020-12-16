Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг

Минцифры разослало регионам уведомление о том, что в 2021 г. функциональность портала госуслуг будет расширена: появится облачный конструктор форм. Также ведомство попросило регионы отчитаться о готовности перевода большинства муниципальных и государственных услуг в электронный вид.

Облачный конструктор на госуслугах

В регионах появится облачный конструктор форм (ОКФ) для электронных услуг. Минцифры разослало уведомление о том, что новая функциональность единого портала госуслуг (ЕПГУ) может быть запущена в 2021 г., пишет «Экспертный центр электронного государства».

С помощью ОКФ органы исполнительной власти субъектов России, которые представляют государственные и муниципальные услуги, смогут разрабатывать интерактивные формы, размещаемые на ЕПГУ.

Напомним, что еще в мае 2019 г. на выездном заседании Правительственной комиссии по цифровому развитию Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост Председателя Правительства, сделал акцент на том, что к 2024 г. 70% всех госуслуг должны оказываться онлайн.

Тогда же он сказал, что в ближайшие два года на ЕПГУ появится единый конструктор электронных форм заявлений. По его словам, это упростит запуск типовых сайтов в регионах и на местах, ускорит процедуры. «Подавать заявления и получать ответы по ним можно будет по единой технологии, то есть разговаривать на одном языке, что очень важно», — пояснил Дмитрий Медведев.

Облачный конструктор форм на портале госуслуг появится в 2021 году

Сейчас Минцифры попросило регионы сообщить о готовности использования ОКФ при переводе государственных и муниципальных услуг в электронный вид, а также предоставить перечень и наименование услуг, которые планируются к выводу в 2021 г. Также регионы должны будут сообщить прогноз по количеству обращений граждан для получения услуги в месяц, плановые даты вывода услуги в тестовый и в продуктивный контуры. Продуктивный контур — это совокупность версий информационных систем, предназначенных для выполнения процессов, имеющих юридическую значимость.

Мероприятия по созданию единого «Гособлака»

Проект «гособлако» нацелен на предоставление госорганам единой облачной платформы. Впервые Правительство одобрило концепцию создания единой облачной платформы в 2015 г. Однако доработанная концепция, которая вошла в положение о переводе государственных информационных систем на единую облачную платформу, была утверждена постановлением Правительства только в 2019 г.

Затраты на реализацию проекта в 2019-2021 гг. были оценены в 47,6 млрд руб. Минкомсвязи (теперь Минцифры) предложило назначить главным координатором проекта НИИ «Восход».

В июле 2020 г. CNews писал, что Минкомсвязи (теперь Минцифры) определилось со сроками, участниками и правилами проведения эксперимента по созданию единой цифровой платформы «Гостех» для оказания госуслуг в электронном формате. В рамках эксперимента произойдет обкатка технологий для повышения эффективности и безопасности использования информационных и технологических ресурсов, инфраструктуры электронного правительства и единой облачной госплатформы.

В июне 2020 г. ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» высказали заинтересованность и готовность принять участие в разработке «Гостеха». Они предложили использовать для платформы наработки «Государственной единой облачной платформы» (ГЕОП, «Гособлако»), и не создавать «две системы, дублирующие функциональность».

Первоначально в эксперименте по переводу ИТ-систем госорганов в единое облако участвовали Минтруд, Минюст, Ростехнадзор, Росимущество, ФТС и Росгвардия. В ноябре 2020 г. президиум правительственной комиссии по цифровизации дал поручение Минцифры подключить к проекту по переводу ИТ-систем в гособлако еще несколько министерств и фондов, в том числе Минэкономики, Роструд, Россреестр, Минздрав, Минстрой, Россельхознадзор, Рослесхоз, Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.

Как писал «Коммерсант» со ссылкой на протокол заседания правкомиссии, Минцифры должно до 1 февраля 2021 г. разработать план перехода участников эксперимента в ГЕОП и сформировать тарифы на облачные услуги. По словам директора департамента проектов по информатизации министерства Константина Гурзова, Минцифры подготовит единые тарифы и проведёт аукцион на оказание этих услуг, который предполагает рамочное соглашение с исполнителем.

Какие конструкторы для госуслуг предлагались раньше

В 2013 г. CNews писал, что «Ростелеком» разрабатывал инструменты, с помощью которых региональные органы власти самостоятельно переведут госуслуги в электронный вид. Перечень решений включал в себя конструктор интерактивных форм заявлений, региональный технологический портал электронного правительства и личный кабинет оператора региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ).

Планировалось, что использование регионального технологического портала и личного кабинета оператора РСМЭВ позволит уполномоченным органам власти самостоятельно проводить мониторинг состояния региональной инфраструктуры электронного правительства (РИЭП), получать статистику по основным подсистемам РИЭП, управлять региональным порталом госуслуг, а также формировать заявки в техническую поддержку и отслеживать их состояние.