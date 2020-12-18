Google в немилости. Власти США будут его судить за создание монополии в интернете

Против Google подан еще один, третий за последние три месяца, антимонопольный иск. На этот раз оппонентами компании выступили власти сразу 38 американских штатов. Предыдущий иск был подан за день до этого, а первый – в октябре 2020 г., и он грозит компании потерей основных активов.

Третий иск подряд

Интернет-гигант Google получил новый анимонопольный иск от американских властей. По данным портала The Verge, он стал вторым по счету за последние два дня и третьим за несколько месяцев.

Иск против Google был подан 38 штатами США (всего их 51). В документе сказано, что Google платит разработчикам браузеров миллиарды долларов за то, чтобы его поисковая система была установлена в них в качестве поисковика по умолчанию.

Этому действительно есть доказательства. Google платила деньги сообществу Mozilla и даже компании Apple – об этом сказано на официальном сайте генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс (Leticia James). Иск против Google возглавили генпрокуроры Колорадо и Небраски Фил Вайзер (Phil Weiser) и Даг Питерсон (Doug Peterson).

В чем еще обвиняют Google

В иске против интернет-корпорации говорится далеко не только о траншах разработчикам браузеров, но и о злоупотреблении ее доминирующим положением на рынке интернет-рекламы. Google, утверждают истцы, намеренно ограничивает доступ рекламодателей и рекламным инструментам других поисковиков и даже вытесняет определенные сайты и сервисы из результатов своей поисковой выдачи. Отдельно в иске упомянуто и использование Google персональных данных пользователей, которые она получает от неназванных «поставщиков» и может использовать в своих интересах.

Google увяз в антимонопольных расследованиях

«Своими незаконными действиями компания добилась того, что сотни миллионов людей в поисках ответа прежде всего обращаются именно к ней. Но поиск в интернете не требуется, чтобы понять, что неконтролируемая корпоративная власть не должна иметь непропорциональный контроль над нашими данными», – сказано в официальном заявлении генпрокурора Летиции Джеймс.

«На протяжении десятилетий Google служил привратником интернета и использовал наши данные, чтобы убивать конкурентов и контролировать принятие решений, в результате чего все мы платим больше за услуги, которыми пользуемся каждый день», – добавила она.

Другие иски против ИТ-гиганта

17 декабря 2020 г., за день до иска от 38 штатов США, в суд был подан еще один иск, на этот раз от 10 штатов, и в нем говорится о сговоре Google с Facebook. Как сказано в заявлении генпрокурора Техаса Кена Пакстона (Ken Paxton), компании договорились не конкурировать между собой на рынке интернет-рекламы и в итоге поделили его между собой.

Власти США уверены, что, согласно этому договору, Google получила доминирующее положение на рынке, взамен открыв Facebook доступ к его определенным сегментам. Кроме того, Google обвиняют в координации цен на аукционах, где распределяются заказы на рекламу, что давало ей возможность завышать цены на нее.

По мнению истцов, подобные действия компаний антиконкурентны – они привели к целому ряду последствий, в том числе росту расходов рекламодателей и причинению прямого вреда потребителям.

В начале октября 2020 г. Конгресс США обвинил Google в антиконкурентном поведении и организации монополий в ряде сегментов мирового рынка. Он предоставил доказательства в виде отчета на 449 листах и заявил, что Google, а также Apple, Facebook и Amazon необходимо разделить на более мелкие компании.

В лице Google Конгресс США увидел монополиста в сегменте веб-рекламы, плюс к этому компания контролирует рынок поисковых систем. В стремлении не допустить развития конкурентов она предустанавливала и продолжает предустанавливать на Android-устройства свои приложения (почтовый клиент Gmail, браузер Chrome и др.). Ей также приписывают слежку за конкурентами и глобальный сбор пользовательских данных о том, какими браузерами они пользуются.

Следствием этого иска может стать то, что у Google отнимут ее браузер Chrome. Кроме того, компания, как сообщал CNews, может остаться даже без своего рекламного бизнеса.

Как Google «покупал» Apple, Samsung и Mozilla

Google действительно платит миллиарды долларов разработчикам браузеров и смартфонов. Например, в IV квартале 2011 г. Google и Mozilla подписали соглашение о выплате последней более $1 млрд. По его условиям эту сумму Mozilla должна была получить в течение трех лет за то, что поисковик Google был выбран в Firefox средством поиска по умолчанию. Для сравнения, в 2010 г. Google заплатила Mozilla за это всего $100 млн,

В феврале 2013 г. CNews писал об аналогичной договоренности Google с Apple. Согласно ее условиям, в 2014 г. Google хотела выплатить Apple около $1 млрд, хотя еще в 2009 г. такой же контракт обошелся интернет-гиганту в $82 млн. В последующие годы, по данным Business Insider, договоренности с Apple о поисковике по умолчанию в ее браузере Safari ежегодно обходились Google в $9 млрд.

Южнокорейская компания Samsung Electronics тоже имеет опыт получения денег от Google. Впервые стороны подписали лицензионное соглашение по установке Google Search в смартфонах Galaxy еще в 2011 г. В августе 2017 г. компании вели переговоры о продлении такого контракта. По итогам 2017 г. сумма отчислений Google в пользу Samsung достигла $3,5 млрд.