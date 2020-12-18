Силовики требуют заблокировать российские сайты с культовыми аниме

Прокуратура Колпинского района Петербурга обратилась в суд с исками о блокировке аниме-сайтов за распространение «опасных для здоровья детей» аниме. Такими были признаны сериалы Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Токийский террор» и «Межвидовые рецензенты». Список сайтов, подлежащих блокировке, не раскрывается.

Аниме как угроза детскому здоровью

Угроза всероссийской блокировки нависла над сайтами, распространяющими всемирно известные и популярные аниме-сериалы «Тетрадь смерти» (Death Note), «Эльфийская песнь» (Erufen rîto), «Токийский террор» (Zankyou no Terror) и «Межвидовые рецензенты» (Interspecies Reviewers). Запрета их распространения на территории России добивается прокуратура Колпинского района Петербурга.

Прокуратура подала иски о запрете этих аниме в Колпинский районный суд Петербурга. Сотрудники ведомства, по информации РАПСИ, изучили 49 фильмов и сериалов (их названия не раскрываются), но нелегальный (в России) контент увидели только в этих представителях японской анимации. В исках сказано, что каждый из этих сериалов содержит «информацию деструктивного характера в отношении несовершеннолетних, причиняющую вред психическому здоровью, нравственному и духовному развитию детей».

Какие именно сайты, с которых можно скачать эпизоды аниме «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Токийский террор» и «Межвидовые рецензенты» подлежат блокировке, на момент публикации материала известно не было. РАПСИ со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах пишет, что таких порталов пока насчитывается всего три.

«На этих сайтах нет процедуры доступа к контенту с ограничениями по возрасту, поэтому прокуратура просит заблокировать сайты», – уточнил источник агентства.

Главные герои «Тетрадь смерти» - L (слева) и Лайт

Колпинский суд уже принял все иски к рассмотрению.

Что не так с этими аниме

В каждом из четырех готовящихся к всероссийскому запрету аниме сотрудники прокуратуры увидели «опасность». Например, как описывает «Тетрадь смерти» Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, это сериал «о том, как богу смерти стало скучно. Аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей и возможные варианты взаимоотношений, также в списке».

По сюжету главный герой Лайт Ягами находит тетрадь смерти, которую «обронил» бог смерти Рюк, которому действительно «стало скучно». Лайт начинает вписывать в нее имена тех, кто должен умереть, а также причину их смерти. Лайт указывал в ней имена преступников, желая построить новый мир, в котором не будет насилия.

Аниме «Эльфийская песнь» в ведомстве назвали «мультсериалом с расчленением». «Аниме о девушках-роботах, которые включаются интересным образом. А также аниме о мужском цинизме: инструктор школы обучения по профессии секретарь-машинистка называет девушек автозаписывающими куклами, сообщая, что “спрос на услуги кукол высок”», – сказано в заявлении.

На самом деле «Эльфийская песнь» рассказывает о разумных существах «диклониусах», появившихся на планете в ходе эволюции и ставшие новой ступенью развития человечества. Они – носители особого вируса, из-за которого у людей рождаются только дети женского пола, неспособные на продолжение рода. В центре сюжета – девушка по имени Люси, представленная в сериале как первый диклониус. В детстве из-за этого над ней все издевались, поэтому она стала убийцей и возненавидела человечество. В сериале действительно присутствуют сцены насилия.

Сериал «Межвидовые рецензенты», считают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, « посвящен аналогу “Красного квартала” в Амстердаме, где работают представители человеческой, эльфийской и оркской рас». Действие «Межвидовых рецензентов» на самом деле разворачивается мире, в котором живут многочисленные расы разумных существ. В этом мире широко развит рынок интим-услуг, и на фоне этого появились профессиональные критики таких услуг, специализирующиеся на оценке качества проституток и составлении рейтинга борделей путем их «тестирования».

Описание «Токийского террора» в заявлении звучит так: «После взрыва в Токио двое подростков начинают терроризировать нацию, выкладывая в Интернет угрожающие видео, которые предрекают городу погружение во тьму». Сериал описывает альтернативную реальность, его сюжет развивается в Токио (Япония), где произошел теракт, ставший лишь началом череды взрывов, приводивших к смертям. За ними стояли два подростка, предрекавшие городу «погружение во тьму».

По информации издания «Медиазона», прокуратура также потребовала запретить аниме «Наруто». «Мультфильмы и мультсериалы по мотивам японской книги манги - ниндзя-подросток, мечтающий достичь всеобщего признания; жуки, обитающие в телах представителей клана Абурамэ, которые способны пожирать противника, служить щитом, создавать клонов. В каждой серии – жестокость, убийства, насилие», – охарактеризовали данное аниме в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По информации РАПСИ, в списке вместо «Токийского террора» и «Межвидовых рецензентов» числятся «Токийский гуль» (Tokyo Ghoul) и «Аки и Сора» (Aki Sora). Однако описание «Токийского гуля» и «Аки и Соры» в официальном заявлении пресс-службы петербургских судов не приводится.

Издание на DVD и предыдущие попытки запрета

«Тетрадь смерти» и «Эльфийская песнь» в России официально издавались на DVD-дисках. Более того, оба аниме-сериала транслировались по телевидению и были доступны для просмотра зрителями всех без исключения возрастов.

Между тем, сериал «Тетрадь смерти» уже рисковал оказаться под запретом на территории России. Добиться этого в апреле 2013 г. хотел некий уральский общественник Евгений Жабреев, поскольку в том же году в Екатеринбурге было обнаружено тело 15-летней школьницы Юлии Макаровой, совершившей, по оценке следователей, самоубийство. Было проведено расследование по делу о доведении ее до суицида, а в ее личных вещах была обнаружена манга «Тетрадь смерти».

В 2017 г., спустя четыре года после событий в Екатеринбурге, эта манга была издана в России еще раз. Однако теперь на ее обложке стоит гриф «18+».

Опыт имеется

Российские власти уже имеют опыт внесения в черный список сайтов, распространяющих аниме-сериалы. В марте 2019 г. Мосгорсуд принял решение о блокировке целого ряда популярных в России и мире аниме-ресурсов, на которые пожаловался правообладатель аниме-сериала Charlotte.

Истцом в данном деле выступила российская компания ООО «Синема Галэкси». Она пожаловалась на сайты smotretanime.ru, animeteatr.tv, animebest.org, animedia.tv, shikimori.org, animespirit.ru, big-anime.ru, sovetromantica.com, animevost.in, adultmult.tv и yandere.tv.

Сериал, ставший предметом споров, был удален со всех перечисленных сайтов по требованию правообладателя, притом еще до вынесения решения. Но, даже приняв во внимание данный факт, суд все равно решил заблокировать их во избежание будущих нарушений.

Более того, поскольку этот же истец уже подавал ранее жалобу по другим сериалам, некоторые сайты оказались заблокированы навсегда. Такая участь постигла порталы animespirit.ru, big-anime.ru, animevost.in, adultmult.tv, yandere.tv и shikimori.org, но через некоторое время animevost.in и adultmult.tv были разблокированы. Однако на 18 декабря 2020 г. они по-прежнему находились в реестре запрещенных сайтов и не были доступны для просмотра (провайдеры «Билайн» и «Дом.ру»).