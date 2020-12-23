Дуров пообещал сделать Telegram частично платным

Павел Дуров объявил о начале монетизации Telegram, чтобы покрыть текущие затраты на серверы и трафик. Появится дополнительный платный функционал для бизнес-команд, а также будет создана собственная рекламная платформа для каналов.

Монетизация Telegram

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал в своем Telegram-канале, изменения, которые затронут мессенджер в ближайшем будущем. Среди них — «ненавязчивая» монетизация Telegram, которая подразумевает введение дополнительной платной функциональности для бизнес-аккаунтов и создание собственной рекламной платформы для каналов.

Дуров написал, что по мере того, как Telegram приближается к отметке в 500 млн активных пользователей, возникает вопрос: кто будет платить за этот рост? Чем больше пользователей, тем больше расходов на серверы и трафик, а поддержка подобных проектов обходится в сотни миллионов долларов в год.

Основатель Telegram пояснил, что на протяжение восьми лет существования компании, он оплачивал счета из личных сбережений. Сейчас компания встала перед выбором — начать зарабатывать деньги для покрытия затрат — или продаться более крупному игроку, как поступили, например, основатели WhatsApp и мессенджера Slack. Громкая продажа последнего была анонсирована совсем недавно, в начале декабря 2020 г.: разработчик ПО Salesforce заплатил за конкурента Microsoft Teams $28 млрд.

Идти по аналогичному пути и продавать компанию Дуров не собирается: Telegram по-прежнему останется независимым проектом, где, по словам основателя, уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса. В составе крупной корпорации всего этого добиться невозможно. Остается единственный вариант — монетизация.

Павел Дуров объявил о начале монетизации Telegram

По словам Дурова, благодаря достигнутому масштабу большинство пользователей едва ли заметят какие-то изменения. «Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоёмкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно», — рассказал Дуров.

Эксперт в области открытых данных, директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин уверен, что платформа Telegram станет конкурировать со Slack за корпоративных пользователей. Об этом он написал в собственном Telegram-канале: «Хочется надеяться, что стоимость аккаунтов в Slack снизится, и он начнёт, наконец-то, развиваться. Поэтому новость позитивная, вполне логичная модель развития для популярного мессенджера с огромным числом ботов и лояльной аудитории. Остаётся вопрос "легализации в России", потому что чем легальнее, тем больше нормативно-правового давления», — считает Бегтин.

Мягкая рекламная политика

Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными и от рекламы. «Считаем, что реклама в личных и групповых чатах неприемлема. Общение между людьми не должно прерываться на рекламу», — уверен основатель Telegram.

Однако помимо обмена сообщениями, в Telegram есть социально-сетевая составляющая. Массовые публичные каналы Telegram, которые построены по принципу вещания «один ко многим», могут достигать миллионов подписчиков и имеют мало общего с традиционным обменом сообщениями. Во многих странах владельцы таких каналов зарабатывают на показе рекламы своим подписчикам, иногда через сторонние рекламные платформы. Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. «В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик», — объясняет Дуров.

Наконец, Дуров уверен, что монетизация Telegram должна приносить пользу не только компании, но и всему сообществу. Например, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Или дополнительно к текущим бесплатным стикерам появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода. «Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счёт повышения качества сервиса», — говорит Дуров, добавляя также, что намерен предложит миру пример технологической компании нового типа.

Другие громкие проекты Дурова

В 2017 г. Павел и Николай Дуров стали разрабатывать TON, защищенную блокчейн-платформу, транзакции внутри которой, обрабатываются существенно быстрее в сравнении с Ethereum и Bitcoin. Под этот проект было привлечено несколько миллиардов долларов инвестиций, также Дуровы планировали перевести на TON мессенджер Telegram.

Платформа предлагала собственную криптовалюту под названием Gram. Разработчики планировали превратить TON в полноценную экосистему, в которой за Gram можно будет приобретать разнообразные товары, услуги и контент. Однако проект так и не стал удачным: в июне 2020 г. Павел Дуров договорился с американскими властями об условиях отказа от выпуска собственной криптовалюты Gram. Дуров должнен был вернуть инвесторам проекта $1,224 млрд и выплатить штраф в размере $16 млн.

В феврале 2020 г. команда Telegram запустила инструмент TON Sites, позволяющий создавать и получать доступ к сайтам в децентрализованной сети TON (Telegram Open Network). В силу особенностей архитектуры сети ее пользователей значительно сложнее идентифицировать. С технической точки зрения сайты TON мало чем отличаются от обычных веб-страниц, однако доступ к ним осуществляется посредствам сети TON, которая работает поверх интернета (так называемая оверлейная сеть). По такому же принципу, функционируют известные проекты анонимных одноранговых сетей вроде I2P и Tor.

Другие попытки монетизации мессенджеров

В 2017 г. CNews приводил данные исследования J’son & Partners Consulting о разных вариантах монетизации мессенджеров различными разработчиками. Тогда одним из самых популярных способов заработать на пользователях мессенджеров была продажа рекламы, стикеров и сувениров. Некоторые разработчики превращали мессенджеры в платформы для собственных и сторонних приложений и сервисов, включая развертывание площадок для «социальной коммерции» с совершением покупок, не выходя из приложения. В ряде случаев за расширенный сервис с владельцев привилегированных бизнес-аккаунтов также взымалась комиссия.

Так по пути превращения менеджера в полноценную площадку для электронной коммерции пошел Viber. В конце февраля 2017 г. в рамках программы трансформации мессенджера в универсальную мобильную платформу он объявил о запуске функции шопинга внутри приложения.

Исследование показало, что крупнейшие российские мессенджеры, в основном, придерживались пути китайского проекта WeChat, который за счет партнерства с миллионами компаний из различных сегментов (от городского транспорта до доставки еды и продажи цифрового контента) смог интегрировать большое число сервисов в одном приложении.