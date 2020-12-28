Разработчики новых поисковиков рассказали, как они будут уничтожать Google

В обозримом будущем у Google могут появиться серьезные конкуренты на рынке поисковых систем. Google погрязла в антимонопольных скандалах, и мелкие компании с нетерпением ждут, когда она ослабит хватку, чтобы забрать себе часть рынка. среди потенциальных конкурентов – поисковик Neeva, за которым стоит сам бывший глава рекламного отдела Google.

Конкуренция нарастает

Корпорация Google, ставшая фигурантом сразу нескольких монопольных исков, рискует в ближайшем будущем получить сразу несколько серьезных соперников в сегменте поисковых сервисов. Как пишет Financial Times (FT), конкуренцию ей собираются составить новые стартапы. Их основатели надеются, что позиции Google на фоне судебных тяжб ослабнут, и они смогут забрать себе некоторую долю ее рынка.

На момент публикации материала, по данным StatCounter, Google удерживала более 92% рынка поисковых сервисов. Microsoft со своим поисковиком Bing хоть и расположилась на второй строчке, но в ее распоряжении всего 2,8% рынка. Третье место – у Yahoo (1,54%), четвертое – у Baidu (1,13%), а доля отечественного «Яндекса» составляет лишь 0,62%. Таким образом, все остальные сервисы, включая тех, кто намерен в будущем «подвинуть» Google, в декабре 2020 г. не превышала 1,76%.

По состоянию на 28 декабря 2020 г. против Google в течение IV квартала 2020 г. подано три антимонопольных иска – два в декабре и один в октябре 2020 г.

Конкурировать с Google пока очень непросто

CNews писал, что итогом всех этих расследований может стать раскол ИТ-гиганта на несколько более мелких компаний, к тому же она рискует потерять свое доминирующее положение на рынке.

Свободный от слежки поисковик

В числе потенциальных серьезных соперников Google эксперты Financial Times видят поисковик You.com. Это детище основателя ИИ-стартапа MetaMind и бывшего инженера компании-разработчика ПО Salesforce Ричарда Сокера (Richard Socher). Он запустил его, как сообщал CNews, в первых числах декабря 2020 г.

Полноценный запуск You.com еще не состоялся

Сокер позиционирует You.com как поисковик, свободный от слежки и рекламы в поисковой выдаче, намекая тем самым на многолетние «эксперименты» Google по продвижению ссылок в результатах поисковых запросов. «Я думаю, антимонопольное разбирательство в отношении Google окажется нам на руку», – заявил Сокер Financial Times.

На момент публикации материала, как и в день запуска, You.com находился на этапе тестирования, и сроки его полноценного запуска известны не были. Сокер не стал раскрывать FT свои планы по монетизации сервиса, но не исключил, что деньги он будет зарабатывать при помощи рекламы. Какую именно рекламу он имеет в виду, Сокер уточнять не стал, но это уже противоречит его ранним заявлениям о том, что в You.com спама не будет.

Минимум рекламы в сервисе Neeva

Конкуренцию Google может составить и проект Neeva, разработанный экс-сотрудниками ИТ-гиганта. В числе его сооснователей – сам Шридхар Рамасвами (Sridhar Ramaswamy), бывший глава рекламного департамента Google. По информации The New York Times, он запустил Neeva в июне 2020 г.

Главная страница Neeva

Рамасвами сообщил FT, что главным принципом его поисковика будет существенно меньшее (в сравнении с Google), количество рекламы, а вот конфиденциальности у пользователей Neeva, наоборот, будет больше. «Основная проблема заключается в том, что пользователи начинают видеть в интернете все больше рекламы, и им становится все сложнее понять, где реклама, а где нужный им контент», – сказал партнер инвестфонда Sequoia Билл Кофран (Bill Coughran).

Шридхар Рамасвами, один из создателей Neeva

Sequoia – это один из основных инвесторов Neeva, а Билл Кофран – это в прошлом старший вице-президент Google по исследованиям и системной инфраструктуре. По его мнению, сильная зависимость от рекламы – главная проблема Google.

Полностью независимый поисковик из Британии

Если You.com и Neeva – это американские стартапы, Mojeek, еще один потенциальный соперник Google – это детище британских энтузиастов. Его основатели собираются не просто запустить еще один поисковик, а создать собственный полноценный веб-индекс, чтобы стать полностью независимым поисковым сервисом, в отличие от тех же Neeva и DuckDuckGo, которые лицензируют веб-индекс у Microsoft.

У Mojeek далеко идущие планы

В числе главных достоинств своего сервиса гендиректор Mojeek Колин Хейхерст (Colin Hayhurst) видит максимальную приватность пользователей. «Mojeek – единственный поисковый сервис, который за вами не следит», – заявил он Financial Times.

По его словам, другие поисковые системы, даже те, что заявляют о пользовательской безопасности, все равно в той или иной степени делятся с данными с более крупными сервисами, например, с Microsoft Bing. Следует отметить, что про приватность также говорят основатели Neeva и You.com.

Поисковик от «зеленых»

Еще один европейский конкурент Google – это немецкая компания Ecosia, основанная в 2009 г. и развивающая одноименную поисковую систему. По заверениям разработчиков, до 80% ее дохода она тратит на различные «социальные улучшения», в том числе на посадку деревьев в Бразилии и других странах мира.

Искать через Ecosia можно уже сейчас

Ecosia даже поставила перед собой цель высадить 1 млрд деревьев к концу 2020 г. Одноименную поисковую систему заметили и крупные игроки ИТ-рынка – например, с декабря 2020 г. Ecosia присутствует в списке поисковиков в браузере Safari компании Apple – это первое пополнение данного списка с 2014 г., когда Apple внесла в него DuckDuckGo. «Это плод нашей многолетней работы», – сказал основатель Ecosia Кристиан Кролл (Christian Kroll).

Apple тоже не против собственного поисковика

О конкуренции с Google на рынке поисковых сервисов задумываются не только ее бывшие сотрудники и экс-инженеры софтверных компаний, но и гигантские корпорации. В их числе – Apple, о планах которой по запуску собственного поисковика стало известно еще в августе 2020 г.

Конкурентов у Google становится все больше и больше

Тем не менее, на момент публикации материала эти планы пока не были реализованы. Одна из возможных причин этого – сейчас Google является для Apple источником дополнительного дохода, так как она получает от него миллиарды долларов за то, что именно его поисковик всегда выбран по умолчанию в браузере Safari под iOS, iPadOS и macOS. По данным Business Insider, только за использование своего поисковика на iOS Google ежегодно выплачивает Apple по $9 млрд.