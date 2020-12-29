Россияне показали рекордно низкую зависимость от зарубежных интернет-сервисов
Исследование ФГУП «Главный радиочастотный центр России» показало, что Россия вошла в топ-5 стран с наименьшим уровнем зависимости от иностранных веб-сервисов. Она заняла в нем четвертую строчку, уступив лишь Сирии, США и Китаю. Исследователи связывают это популярностью в стране отечественных соцсетей и других платформ.
Независимая Россия
Россия оказалась на одном из последних мест по уровню зависимости от иностранных онлайн-сервисов. В этом плане она уступает лишь США, Китаю и Сирии. К такому выводу пришли специалисты Научно-технического центра ФГУП «Главный радиочастотный центр России».
Аналитики оценивали зависимость жителей 24 стран от соцсетей Facebook, Instagram и Twiter, поисковика Google и видеосервисов YouTube и TikTok. В рейтинге перечислены страны с различными географическим положением, уровнем распространения интернета и численностью населения.
Для онлайн-платформ Facebook, Instagram и Twitter за основу были взяты статистические данные зарубежного сервиса DataReportal.
Статистику по Google, TikTok и YouTube исследователи взяли с иностранных порталов StatCounter и Statista. Все данные, использованные в исследовании, актуальны на 2019 г.
Чем меньше, тем лучше
В опубликованном рейтинге страной с наименьшим уровнем зависимости от иностранных веб-платформ оказался Китай – жителям страны из перечисленных сервисов нужны только Google (3%) и TikTok (73%). За ним следуют США и Сирия, а затем – Россия с результатами 10% (Facebook), 46% (Google), 45% (Instagram), 28% (TikTik), 70% (YouTube) и 10% (Twitter).
|Страна
|Население, млн
|Кол-во пользователей, млн (процент от населения)
|Facebook, %
|Google (поисковая система), %
|Instagram, %
|TikTok, %
|YouTube, %
|Twitter, %
|Зависимость информационного пространства от глобальных платформ
|Аргентина
|44,99
|35,09 (78%)
|88
|98
|62
|9
|93
|18
|0,81
|Израиль
|8,59
|7,19 (84%)
|81
|98
|59
|46
|90
|14
|0,8
|Греция
|10,45
|8,3 (79%)
|72
|98
|45
|18
|90
|10
|0,75
|Бразилия
|211,8
|150,4 (71%)
|86
|97
|62
|17
|64
|10
|0,73
|Великобритания
|67,71
|65 (96%)
|71
|92
|44
|13
|76
|30
|0,7
|Австралия
|25,35
|22,31 (88%)
|73
|94
|52
|5
|68
|34
|0,7
|Франция
|65,2
|58,03 (89%)
|60
|92
|37
|11
|90
|15
|0,69
|Индонезия
|272,1
|175,4 (64%)
|96
|98
|47
|4
|47
|8
|0,69
|Польша
|37,87
|30,63 (81%)
|65
|99
|27
|7
|81
|5
|0,68
|ЮАР
|58,93
|36,54 (62%)
|72
|95
|15
|4
|86
|8
|0,68
|Египет
|101,4
|54,74 (54%)
|80
|98
|30
|15
|60
|9
|0,67
|Италия
|60,51
|49,48 (82%)
|61
|96
|45
|15
|66
|7
|0,66
|Саудовская Аравия
|34,54
|32,23 (93%)
|47
|97
|47
|10
|61
|57
|0,65
|Канада
|37,58
|35,32 (94%)
|70
|92
|43
|10
|50
|22
|0,63
|Ирак
|39,77
|29,82 (75%)
|85
|98
|48
|3
|18
|4
|0,6
|Германия
|83,65
|77,79 (93%)
|43
|94
|31
|16
|65
|8
|0,59
|Венесуэла
|28,48
|20,5 (72%)
|59
|97
|26
|0
|50
|8
|0,58
|Япония
|126,7
|116,5 (92%)
|19
|75
|28
|19
|100
|44
|0,58
|Южная Корея
|51,25
|49,21 (96%)
|30
|77
|29
|13
|77
|13
|0,54
|Индия
|1 370
|687,6 (50%)
|45
|98
|15
|29
|39
|2
|0,53
|Россия
|145,9
|118 (81%)
|10
|46
|45
|28
|70
|10
|0,41
|Сирия
|17,29
|8,11 (47%)
|0
|98
|4
|0
|34
|5
|0,4
|США
|330
|288,1 (87%)
|76
|88
|49
|23
|67
|24
|0,01
|Китай
|1 440
|854,5 (59%)
|0
|3
|0
|73
|0
|0
|0,01
Источник: «Главный радиочастотный центр России».
Отдельно специалисты опубликовали аналогичный рейтинг для стран с высокой долей пользователей интернета (свыше 75% от численности населения) – в нем Россия занимает второе место, уступая только США. За ней следуют Южная Корея, Япония, Германия и Канада.
Откуда столь высокие показатели
Минимальный на фоне 20 стран уровень зависимости России от иностранных соцсетей и других онлайн-сервисов аналитики объяснили «наличием отечественных сервисов и их популярностью среди российских пользователей». Они также подготовили рейтинг веб-сервисов по востребованности среди российских пользователей интернета, в котором на первом месте находятся соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», принадлежащие холдингу Mail.ru Group.
|Онлайн-платформа
|Доля интернет пользователей, использующих онлайн-платформы, %
|Доля населения, использующая онлайн-платформы, %
|"Вконтакте"
|61
|49
|"Одноклассники"
|43
|35
|"Яндекс" (поисковая система)
|69
|56
|Mail.ru
|53
|43
|10
|8
|46
|38
|45
|36
|TikTok
|28
|23
|YouTube
|70
|57
|10
|8
Источник: «Главный радиочастотный центр России».
Третье место в рейтинге занимает поисковик «Яндекса», а Twitter и YouTube находятся в конце списка. При этом в России, вопреки заявлениям исследователей, на момент публикации материала не было ни одного полноценного аналога ни Twitter (микроблоги) ни YouTube (видео- и стриминговый сервис).
Для чего все это было нужно
Исследуя показатели зависимости тех или иных стран от зарубежных веб-платформ, сотрудники Научно-технического центра ФГУП «Главный радиочастотный центр России» преследовали четыре основные цели. В первую очередь, как сказано в исследовании, они стремились определить «показатель зависимости информационного пространства
от глобальных онлайн-платформ», а также провести ранжирование стран по степени этой зависимости.
В дополнение к этому исследователи ставили перед собой цель провести анализ рисков манипулирования общественным мнением и информационных диверсий и заодно выявить угрозы наднационального регулирования СМИ со стороны онлайн-платформ.
«Риски манипулирования общественным мнением и информационных диверсий, а также угроза наднационального регулирования СМИ со стороны онлайн-платформ существуют во всех исследуемых государствах, кроме США (в части онлайн-платформ юрисдикции США) и Китая. Риски манипулирования общественным мнением и риски информационных диверсий, а также угроза наднационального регулирования СМИ со стороны онлайн-платформ зависят, в том числе, от количества интернет-пользователей в государстве», – говорится в исследовании.