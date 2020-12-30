В России будут блокировать YouTube и Facebook. Закон подписан

Владимир Путин подписал закон о блокировке иностранных сайтов за цензуру российских СМИ. Например, отправиться в реестр запрещенных сайтов может сервис YouTube, который известен тем, что регулярно блокирует каналы российских изданий. Также нарушителям будут грозить штрафы в размере до 3 млн руб.

Санкции в ответ на санкции

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий блокировать иностранные сервисы за цензуру российских СМИ. Под блокировку могут попасть, помимо прочих, социальные сети Facebook и Twitter, а также видеохостинг YouTube.

Документ получил номер 482-ФЗ. Он представляет собой поправки к действующему в России закону «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Госдума приняла поправки в окончательном третьем чтении 23 декабря 2020 г., а одобрительную оценку Совета Федерации они получили 25 декабря 2020 г. После вступления в силу действие закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» будет распространяться на владельцев информационных веб-ресурсов, которыми пользуются россияне, в том числе от имени зарегистрированных в стране средств массовой информации (СМИ), для распространения информации на государственном языке России и языках ее республик.

Чем грозит сайтам новый закон

Согласно новым правилам, иностранным интернет-платформам будут грозить различные санкции за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, а также по признакам должностного и имущественного положения и др., «а равно установления владельцем информационного ресурса иных ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом», говорится в законе.

Если YouTube не изменит свою политику цензуры, пользоваться им придется через VPN

Признать владельца иностранного сайта виновным в нарушении нового закона, то есть в дискриминации российских СМИ, может генеральный прокурор по согласованию с МИД России. Сразу после этого его решение будет передано в Роскомнадзор, а тот, в свою очередь, получит возможность частично или полностью ограничить доступ к сайту-нарушителю. Также он сможет замедлять его трафик в России при помощи техсредств противодействия угрозам.

Помимо этого, владельцы интернет-ресурсов, допускающих цензуру против российских СМИ, получат дополнительное административное наказание в виде штрафов от нескольких тысяч до 3 млн руб. Об этом в день подачи законопроекта на рассмотрение сообщил ТАСС один из авторов закона, депутат Госдумы Антон Горелкин. Необходимые изменения в КоАП депутаты внесут позднее.

«Признание владельца информационного ресурса причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, влечет принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер в отношении информационного ресурса», – говорится в тексте нового закона.

42 дня на принятие закона

Документ о возможности блокировки в России YouTube, Facebook и прочих за цензуру отечественных СМИ был внесен на рассмотрение в Госдуму, как сообщал CNews, 19 ноября 2020 г. За ним стоят парламентарии от разных фракций, включая, помимо помянутого Антона Горелкина, депутатов «Единой России» Александра Хинштейна и Сергея Боярского (сын известного артиста), а также сенатора Алексея Пушкова и еще нескольких депутатов «Единой России» и КПРФ.

В первом чтении Госдума рассмотрела документ 9 декабря 2020 г. Второе чтение документ прошел 22 декабря 2020 г., а третье – буквально на следующий день. Одобрение Совета Федерации он получил спустя всего два дня, а через еще пять дней на нем появилась подпись Президента России.

Появление нового закона стало следствием нежелания Facebook, Twitter и Google (владелец YouTube) прекратить блокировку российских СМИ, несмотря на многочисленные обращения к ним Роскомнадзора. На момент внесения документа на рассмотрение в Госдуму эти компании ограничивали доступ к материалам порядка 20 российских СМИ, включая РИА «Новости», RT, Sputnik и «Россия 1».

Например, 12 ноября 2020 г. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с документального фильма «USA 2020: Upinarms», опубликованного на официальном YouTube-канале Russia Today, а 18 ноября 2020 г. регулятор направил интернет-гиганту требование о разблокировке YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева. С октября 2020 г. видеоматериалы канала не попадают в раздел «В тренде» YouTube, хотя ранее это происходило регулярно. Роскомнадзор считает, что такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории.

Google блокирует и другие российские YouTube-каналы и видео, выложенные на них. Например, санкциям подверглись аккаунты канала «Царьград», информационных агентств AnnaNews и NewsFront, а канал крымского телеканала «Крым 24» и вовсе был удален.