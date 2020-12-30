Власти строят для школьников обособленную соцсеть на базе «Вконтакте»

Минпросвещения работает над отдельной социальной сетью для школьников и учителей. Проект создается не с нуля – его запустят на базе соцсети «Вконтакте» в течение 2021 г. В сентябре 2020 г. глава Минпросвещения заявлял, что его министерство совместно с Mail.ru Group (владеет «Вконтакте») строит российский аналог TikTok. Пока неизвестно, это один и тот же проект, или же Министерство запустит сразу два сервиса для учеников.

Соцсеть для несовершеннолетних

В России появится новая социальная сеть, ориентированная исключительно на школьников и учителей. Об этом, пишет ТАСС, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов – он уточнил, что в основу проекта ляжет уже имеющаяся соцсеть.

По словам главы Минпросвещения, веб-платформа для общения школьников будет построена на базе «Вконтакте» – социальной сети, запущенной Павлом Дуровым в 2006 г. и в настоящее время, как и «Одноклассники», принадлежащей холдингу Mail.ru Group. «Социальные сети – это отдельный сегмент «Вконтакте», который уже тоже разработан и который позволит школьникам общаться на образовательные темы друг с другом, обсуждать разные вопросы», – отметил Сергей Кравцов. Он добавил, что проект будет запущен в 2021 г., но точными сроками начала его работы делиться пока не стал.

Почему за основу соцсети для школьников была взята именно «Вконтакте», на момент публикации материала оставалось неизвестным. CNews писал, что по статистике Научно-технического центра ФГУП «Главный радиочастотный центр России» эта социальная сеть по итогам 2019 г. занимала первое место по популярности в России.

Школьники смогут пользоваться и своей соцсетью, и «Вконтакте»

К концу ноября 2020 г. ситуация не изменилась – по данным StatCounter, на нее приходится 29,59% рынка, на втором месте – Pinterest с 18,26%, на третьем – Facebook с 15,33%. За ними следуют YouTube (14,37%), Twitter (9,44%) и Instagram (7,87%).

Новшества для учителей

В дополнение к обособленной соцсети на базе «Вконтакте» для школьников и учителей Минпросвещения хочет разработать специальные цифровые учебные материалы в рамках цифровой образовательной среды. Они предназначаются для учителей, чтобы те могли использовать их во время проведения уроков на ту или иную тему.

Никаких подробностей о том, что именно будут представлять из себя эти материалы, и каких именно учебных предметов они коснутся, глава Минпросвещения не сообщил. «Они дозированы, они встроены в учебный процесс, они все разбиты по тематическим блокам, все учебные материалы соответствуют стандарту. И это в помощь прежде всего учителю для преподавания того или иного предмета», – заявил он.

Российский TikTok

О соцсети для школьников Сергей Кравцов говорит не впервые. Еще в сентябре 2020 г. он заявлял, что Минпросвещения работает над проектом, «схожим с TikTok», китайским сервисом, на котором пользователи публикуют короткие видеоролики на различные темы. «Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников», – сообщил тогда министр, добавив, что над этим проектом его министерство работает совместно с Mail.ru.

«Вконтакте» опережает другие соцсети по популярности в России

Пока неизвестно, как связаны между собой будущий «российский TikTok» и соцсеть для школьников на базе «Вконтакте», но у китайского видеосервиса в обозримом будущем может появиться еще один конкурент, на этот раз от холдинга «Газпром-медиа». CNews писал, что в конце декабря 2020 г. холдинг купил права на приложение «Я молодец» для публикации коротких видеороликов, на базе которого и планирует запустить собственный сервис. Его появление ожидается в течение ближайших двух лет.

Отечественный аналог Zoom для школьников

Государство предложит ученикам и их учителям не только соцсеть, учебные материалы и, возможно, клон TikTok, но еще и собственный сервис для видеосвязи – аналог американского Zoom. Разработка такого проекта ведется по заказу Минпросвещения, и он получил название «Сферум» (от «Сфера ума»).

В настоящее время «Сферум» находится на этапе тестирования – его испытания успешно прошли в Подмосковье, и теперь его проверяют в 15 российских субъектах. По словам главы российского Минпросвещения, школы получают данное ПО на бесплатной основе. В базе «Сферума», уточнил министр, лежат те же технологии, что использовались для видеонаблюдения за школьниками во время сдачи ими единого госэкзамена (ЕГЭ). «Эта система защищенная, поэтому никакие хакерские атаки и взломы этой системы невозможны. Все надежно защищено, так же, как и видеонаблюдение на ЕГЭ», – отметил Сергей Кравцов.