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CNews поздравляет с Новым годом!

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Редакция CNews поздравляет читателей с Новым годом!

Редакция CNews поздравляет своих дорогих читателей, всех уважаемых работников ИТ и телекома и почтенных коллег с окончанием странного, жуткого и интересного 2020 года.

2020 год был особенным для ИКТ-рынка. Многим государственным и коммерческим организациям пришлось спешно цифровизироваться.

Информационные технологии оказались в центре внимания: удаленная работа, телемедицина, онлайн-коммуникации, дистанционное образование, электронные госуслуги, интернет-торговля –стремительно вошли в жизнь каждого из нас.

Сложности, вызванные пандемией, обернулись новыми возможностями для целого ряда игроков рынка ИКТ. CNews в меру сил освещал события нашего интересного времени.

Есть надежда, что наступающий 2021 год станет для всех нас еще более увлекательным и разнообразным. В его начале редакция CNews желает всем своим читателям и их близким здоровья, преодоления житейских трудностей, а российским ИТ и телекому - роста!

Редакция CNews уходит на короткие новогодние каникулы и вернется на работу 4 января 2021 г.

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Пожалуйста, обратите внимание на публикации CNews, посвященные итогам прошедшего 2020 года.

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