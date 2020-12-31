Россияне смогут запрещать властям работать с их данными

Постановление, разрешающее отзывать согласие на обработку данных

Россияне смогут через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) отзывать согласие на обработку персональных данных в государственных информсистемах. Правительство опубликовало соответствующее постановление на портале правовой информации. Кроме того, согласно тексту документа, госорганы и организации смогут получать содержащиеся в ЕСИА сведения о юридических и физических лицах только с их согласия.

Теперь оборот данных между субъектами и властями станет более прозрачным: физические и юридические лица отныне смогут получать через ЕСИА из информационных систем госорганов информацию, которая используется при оказании государственных и муниципальных услуг. Также граждане и компании смогут отправить запрос и получить сведения о фактах обмена информацией между участниками информационного взаимодействия.

Постановление также предусматривает возможность скорректировать через ЕСИА информацию о физических и юридических лицах, которая содержится в государственных информсистемах, если в данных содержатся неточности. Кроме того, на основании данных, собранных в ЕСИА, заявления, формы и иные документы, используемые для предоставления госуслуг, будут заполняться автоматически.

Еще одно важное нововведение в том, что теперь граждане и организации смогут передавать другому лицу полномочия от их имени подавать через портал госуслуг заявления на оказание услуг в электронном виде, получение результатов и уведомлений о статусе заявлений. Также можно будет передать полномочия по оплате госпошлин и иных платежей через портал госуслуг.

Правительство выпустило постановление, по которому россияне смогут отзывать согласие на обработку персональных данных в государственных информсистемах

Постановление Правительства от 23.12.2020 № 2249 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства в части функционирования и использования федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме"» размещено на портале правовой информации 29 декабря 2020 г.

Согласие можно отзывать у любых операторов данных

Напомним, что 30 декабря 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использовать общедоступные персональные данные без согласия их владельца, а также предоставляющий право требовать от оператора их удаления. Изменения сводятся к одному важному моменту — понятия общедоступных персональных данных больше не будет. То есть теперь согласие субъекта персональных данных является «исключительным правовым основанием» для обработки сведений, сделанных общедоступными.

Согласно новому закону, любой гражданин может обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без доказывания факта их неправомерной обработки. Причем закон позволит верифицировать субъекта персональных данных без проведения дополнительных процедур идентификации. Также закон исключает возможные случаи сбора оператором избыточных персональных данных.

Как пишет «РИА Новости», законом вводится новый порядок удаления данных по требованию гражданина — теперь оператор персональных данных должен удалить указанную информацию в течение трех рабочих дней без требования доказательств со стороны пользователя. Сбор доказательств переносится на самого оператора. Если интернет-ресурс не выполнит требование гражданина, то будет оштрафован.

Принятие документа может повлечь другие законодательные изменения, например, увеличение штрафов за нарушения в работе с персональными данными, а также продление сроков давности по соответствующим составам правонарушений. Об этом писал ТАСС, ссылаясь на слова инициатора законопроекта Антона Горелкина.

Другие законы об использовании данных россиян

Напомним, что Президент России Владимир Путин также подписал закон об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) для удаленной идентификации при получении широкого спектра финансовых и государственных услуг. Документ опубликован 29 декабря 2020 г. на официальном портале правовой информации.

До этого использование ЕБС было ограничено — с ее помощью можно было открывать счета и получать кредиты, а собирать биометрические данные в ней могли лишь банки с базовой лицензией. Сейчас закон допускает возможность использования ЕБС в рамках гражданско-правовых отношений для аутентификации граждан.

Кроме того, через год, в январе 2022 г., вступит в силу закон о создании единого регистра информации о россиянах.

Регистр будет содержать детальнейшую информацию о каждом гражданине России, включая базовые сведения (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное положение, родственные связи человека и т.д.).

По данным ФНС, основу нового ресурса составят более 500 млн записей актов гражданского состояния. При этом речь идет не только о гражданах России, но и об иностранцах, проживающих и (или) работающих в России. Вести базу будет ФНС. За ней же будет закреплена функция по защите персональной информации, содержащейся в общей базе.