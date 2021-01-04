В России создадут онлайн-реестр злостных нарушителей ПДД

МВД России готовит к запуску онлайн-сервис с информацией о водителях, регулярно пренебрегающих правилами дорожного движения. База данных создается совместно с Минцифры, она начнет работу до конца 2021 г., и пользоваться ею смогут все, включая частные компании – агрегаторы такси и каршеринги.

Нарушителей посчитают

В России до конца 2021 г. начнет работу новый веб-сервис – база данных злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Как пишет ТАСС, доступ к ней смогут получить, в числе прочих, и крупные частные компании.

В частности, работать с этой базой смогут действующие на территории России агрегаторы такси. Компании, предоставляющие услуги каршеринга, тоже будут иметь доступ к ней.

Точные сроки запуска нового сервиса на момент публикации материала известны не были. «Планируется, что она (база данных, – прим. CNews) начнет свою работу в начале (2021) года», – сообщили ТАСС представители МВД России.

База данных, покрытая тайной

Над базой злостных нарушителей ПДД специалисты МВД работают совместно с Минцифры России, ранее известным как Минкомсвязи. Сообщается, что новый сервис даст возможность компаниям проверять своих водителей на наличие множественных нарушений ПДД и даже на лишение водителей прав.

Попасть в новую базу можно будет за любые нарушения ПДД

База будет содержать сведения как россиянах, так и иностранцах, управляющих автомобилем на территории России и многократно не соблюдавших действующие в стране правила дорожного движения. При этом пока неизвестно, какие именно сведения и персональные данные граждан будут содержаться в этой базе, и откуда они будут поступать.

Также неизвестно, как именно распределятся роли министерств в дальнейшем развитии новой БД, и на каких основаниях частные компании смогут пользоваться содержащейся в ней информацией. Вопрос о безопасности данных тоже пока остается открытым.

Напомним, что у Минцифры уже есть крупные ИТ-проекты, развиваемые совместно с другими министерствами – например, «Безопасный город», который оно курирует совместно с МЧС России. Как сообщал CNews, в конце декабря глава МЧС Евгений Зиничев высказал желание отказаться от дальнейшего продвижения проекта и передать его полностью в ведение Минцифры.

Проверка уже доступна

По состоянию на 4 января 2021 г. информацию о водителе можно было получить и без новой базы данных. Такой сервис реализован прямо на сайте ГИБДД России и доступен всем желающим без подтверждения личности.

Проверка водителей на сайте ГИБДД России

Чтобы узнать информацию о водителе, достаточно вписать в форму на сайте ГИБДД номер его водительских прав и дату их выдачи. Сервис покажет дату рождения водителя, дату выдачи и срок действия прав, а также их категорию.

На сайте ГИБДД также есть проверка на наличие штрафов по конкретному автомобилю. Для этого нужно ввести госномер машины и номер свидетельства о ее регистрации (СТС). Подтверждение личности при запросе этих данных тоже не требуется.

Цифровые профили таксистов

В дополнение к базе данных нарушителей ПДД в России должны были появиться и цифровые профили водителей такси. Новая система должна была быть внедрена в первую очередь в Москве – как сообщал CNews, еще в начале июня 2020 г. столичные власти поручили ее разработку компании «Интермобилити».

По условиям контракта, «Интермобилити» должна была подготовить новую систему до конца октября 2020 г. а подключение к ней действующих агрегаторов такси должно было завершиться в течение ноября-декабря 2020 г.

Отбор кандидатов на выполнение этой задачи проходил на конкурсной основе, победитель был объявлен 27 апреля 2020 г., а госконтракт между Центром организации дорожного движения (ЦОДД) и «Интермобилити» был заключен 21 мая 2020 г. Сумма контракта составила 93 млн руб. «Интермобилити» была зарегистрирована в августе 2018 г., и на момент заключения контракта она на 74% принадлежала адвокату сына бывшего российского генпрокурора Юрия Чайки.

Предполагалось, что создание новой информационной системы цифровых профилей таксистов позволит проредить ряды водителей, занятых в сфере пассажирских перевозок. В частности, она позволила бы исключить из состава таксистов с водительским стажем менее трех лет. После интеграции системы доступ к перевозке пассажиров был бы закрыт для судимых, а также для находящихся в розыске людей. Она отсеивала бы иностранцев и тех, кто хочет работать в такси, но не имеет водительского удостоверения или пользуется поддельными документами.