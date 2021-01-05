В Белоруссии заработала национальная электронная почта. За каждое письмо придется заплатить

Белоруссия на базе «Белпочты» запустила национальный сервис электронной почты. Его пользователи будут вынуждены платить за отправку всех электронных писем, при этом заказное письмо стоит в четыре раза дороже обычного. Даже уведомления о получении адресатом такого письма – платное, плюс сервис накладывает массу ограничений на содержимое писем и на прикрепляемые к ним файлы.

Все исходящие – платные

В Белоруссии заработал национальный сервис электронной почты, о чем сообщило Министерство связи и информатизации страны. Проект отличается от подавляющего большинства аналогичных сервисов, как российских, так и зарубежных, тем, что пользователям нужно будет платить за отправку буквально каждого письма.

Но раскошелиться придется не только при отправке писем. Если отправитель хочет получить уведомление о получении письма адресатом, ему придется заплатить и за него, притом каждое уведомление необходимо оплачивать отдельно.

Развитием и поддержкой нового сервиса ведает «Белпочта». На сайте ведомства указано, что отправка каждого письма будет стоить 0,42 белорусского рубля или около 12 российских рублей по курсу ЦБ на 5 января 2021 г.

Еще больше придется заплатить, если необходимо отправить заказное электронное письмо – оно обойдется в 1,5 белорусского рубля или в 43 российских. Уведомление о получении письма оценивается еще приблизительно в 11 российских рублей.

«Белпочта» предлагает платить за то, что можно получить бесплатно

Авторизация в почте происходит по электронной цифровой подписи (ЭЦП) или по мобильному ID. Для оплаты авторы сервиса предлагают использовать ряд средств, включая платежные системы Webpay, MasterCard и Visa.

Зачем нужна национальная электронная почта

Министерство связи и информатизации объясняет запуск белорусской электронной нацпочты тем, что, данная система «позволит пересылать заказные и простые письма в электронной форме, обеспечивая безопасность и конфиденциальность переписки». На сайте министерства сказано также, что «отправлять и получать письма можно в любое время суток с мобильного телефона или компьютера».

Как работает новый белорусский сервис

Тем временем, сайт «Белпочты» сообщает: «Электронное письмо – это удобный и быстрый способ обмениваться информацией. Письмо онлайн аналогично бумажному, так как сохраняется юридическая значимость пересылки отправления».

Новый белорусский сервис позволяет отправлять электронную корреспонденцию даже тем, кто в этом сервисе не зарегистрирован. В этом случае «Белпочта» распечатает его и доставит адресату его бумажный вариант.

Максимальные ограничения

Новый сервис предлагает гражданам Белоруссии не только платить из своего кармана за каждое отправленное письмо, но еще и мириться с ограничениями, связанными с невозможностью отправки с этим письмом тех или иных файлов. К примеру, к электронке можно прикрепить лишь документы в форматах doc, docx, xls, xlsx и pdf, то есть, если, к примеру, дети захотят отправить своим родителям фотографии, они не смогут это сделать, или же им придется обходить это ограничение путем добавления снимков в документ Word или PDF-файл.

Число ограничений в платном сервисе электронной почты зашкаливает

Но на этом ограничения не заканчиваются. К каждому письму можно прикрепить максимум три файла, размер которых не может превышать 10 МБ. То есть, если необходимо отправить четыре документа, то для этого придется «купить» у «Белпочты» два электронных письма.

И даже на текстовое сообщение письма наложены определенные лимиты. Оно не должно превышать 30 страниц.

Бесплатные сервисы пока еще доступны

На момент публикации материала сообщений о массовой блокировке в Белоруссии зарубежных бесплатных сервисов электронной почты не поступало. Однако власти страны имеют опыт блокировки таких ресурсов – в ноябре 2019 г. в немилости оказался сервис ProtonMail, обеспечивающий подлинную конфиденциальность переписки – его заблокировали, потому что с его серверов велась рассылка писем о минировании объектов на территории страны. К слову, по той же причине ProtonMail в конце января 2020 г. был заблокирован и в России.

Следует отметить, власти Белоруссии могут лишить граждан и гостей страны вообще всех интернет-сервисов. Как сообщал CNews, первая в истории блокировка Сети в масштабах всей страны в Белоруссии началась 9 августа 2020 г. в 9 утра по Москве, в день выборов президента страны, спровоцировавших массовые протесты – белорусы не были согласны с победой действующего президента Александра Лукашенко.