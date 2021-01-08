Через Telegram можно узнать реальный адрес человека. И для этого не нужно быть хакером

Telegram позволяет за несколько минут вычислить точные координаты своих пользователей, использующих встроенный сервис «Люди рядом». Алгоритм обнаружения прост, что дает возможность следить за нужным человеком даже тем, у кого нет никаких навыков хакинга. Аналогичная брешь была обнаружена в японском мессенджере Line несколько лет назад, но разработчики очень оперативно устранили ее.

Слежка при помощи Telegram

В мессенджере Павла Дурова Telegram обнаружена уязвимость, позволяющая определять точное местонахождение любого пользователя. Об этом в начале января 2021 г. сообщил в своем блоге пользователь Ахмед Хасан (Ahmed Hassan), обнаруживший, что можно вычислить очень точные координаты тех, кто пользуется Telegram.

Уязвимость скрывается в сервисе «Люди рядом», встроенном в мессенджер. С его помощью можно находить пользователей Telegram, находящихся поблизости – их место дислокации определяется по GPS-координатам и отслеживается в реальном времени. Сам мессенджер не раскрывает координаты пользователей, а лишь указывает точное расстояние до них, но этого уже достаточно для вычисления их местоположения и даже адреса проживания, если они подключились к Telegram из дома.

Сервис «Люди рядом» был добавлен в Telegram в июне 2019 г. и первоначально носил название «Люди поблизости». В феврале 2020 г. он получил обновление до версии 2.0.

Как работает уязвимость

Для вычисления координат того или иного человека в Telegram, по словам Ахмеда Хасана, нужно использовать метод триангуляции. На первом этапе нужно три раза изменить собственное местоположение, фиксируя при этом расстояние до нужного пользователя и свои же GPS-координаты.

Местоположение пользователя установлено

Затем нужно на карте местности начертить три окружности, центром которых будут собственные координаты, а радиусом – расстояние до объекта слежки, указанное в Telegram. Этих простых действий достаточно, чтобы определить, где он находится – он будет там, где все три окружности пересекутся на карте.

Важный момент: отследить таким способом можно тех людей, кто пользуется в Telegram функцией «Люди рядом». Она требует включенного GPS-модуля, и объектом слежки может оказаться каждый. Для предотвращения всех попыток отследить ваше место дислокации третьими лицами при помощи данной уязвимости нужно прекратить пользоваться сервисом «Люди рядом» и отозвать у Telegram разрешение на доступ к геолокации.

Следить могут за каждым

Отследить местоположение пользователя Telegram можно вне зависимости от того, в какой стране или в каком городе он проживает. Например, спустя несколько дней после публикации статьи Ахмеда Хасана и его тестов, проведенных в Нью-Йорке (США), исследователь Андрей Копелян опубликовал на своем сайте Debug Pro результат использования уязвимости мессенджера в Нур-Султане (Казахстан).

Тест уязвимости в Нур-Султане

Он скачал из Google Play одно из приложений-трекеров, использующих GPS, выбрал в Telegram совершенно случайного пользователя, применил алгоритм с тремя окружностями, и через несколько минут у него на руках был точный адрес этого человека, вплоть до дома.

По словам Андрея Копеляна, Telegram позволяет полностью идентифицировать пользователя при использовании дополнительной информации. Так, человек, которого он выбрал для проверки метода слежки, оставил номер своего телефона в открытом доступе, а также опубликовал свою реальную фотографию. Исследователь отметил, что при использовании поисковых систем, того же Google, можно будет найти дополнительные сведения об этом человеке, например, его страницы в соцсетях.

Дурной пример заразителен

Возможность отследить человека через функцию «Люди рядом» (в английской версии – People Nearby), впервые появилась вовсе не в Telegram – изначально такой «сервис» предоставлял японский мессенджер Line. Аналогичную уязвимость одноименной функции в нем обнаружил все тот же Ахмед Хасан.

Сервисом «Люди рядом» пользуются во всем мире

Хасан связался с разработчиками Line и указал им на обнаруженную проблему. Те оперативно отреагировали на замечание и закрыли брешь в приложении – оно по-прежнему позволяет общаться с людьми поблизости, но теперь к их местоположению прибавляется произвольно взятое число, чтобы отследить их было невозможно.

Создатели Line отблагодарили Ахмеда Хасана премией в размере $1000 и добавили его имя в список тех, кто помог сделать мессенджер лучше. На момент публикации материала не было известно, связались ли с ним разработчики Telegram.

«Дыры» в Telegram

Telegram, считающийся одним из самых безопасных мессенджеров, на самом деле содержит множество уязвимостей. Например, в августе 2019 г. в нем была обнаружена лазейка, позволявщая властям различных стран вычислять номера телефонов тех, кто участвует в тех или иных акциях протеста и числится в соответствующих группах в мессенджере. Проблему обнаружили эксперты из Гонконга, где на тот момент как раз проходили многотысячные протесты.

В августе 2020 г. выяснилось, что Telegram допускал создание поддельного профиля, маскирующегося под «Избранное», в которое пользователи часто помещают важную информацию, включая фотографии и пароли. Хакеры могли написать пользователю с такого поддельного аккаунта, после чего он начал бы хранить эти сведения в поддельном «Избранном», открывая тем самым доступ к ним третьим лицам. Разработчики оперативно устранили эту брешь.

В сентябре 2020 г. CNews рассказывал, что Telegram «сливал» номера телефонов своих пользователей, притом даже и тех, кто в нем не зарегистрирован. Это давало возможность хакерам и просто третьим лицам вытащить всю информацию из их профилей и в дальнейшем использовать ее для создания поддельных аккаунтов с целью мошенничества. Здесь стоит отметить, что аналогичная проблема была обнаружена также в мессенджерах Signal и WhatsApp, известных своей развитой системой безопасности.