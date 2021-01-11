Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой

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Сбербанк всерьез заинтересовался приобретением розничных активов группы компаний Merlion, в том числе, входящего в нее онлайн-ритейлера «Ситилинк». С этой целью в конце 2020 г. Сбербанк уже провел предпродажный аудит Merlion, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

По мнению опрошенных экспертов, такая сделка, предварительно оцениваемая более чем в $1 млрд, сможет обеспечить Сбербанку значительное усиление позиций в сфере e-commerce для усиления конкуренции с «Яндекс.Маркетом», Ozon и Wildberries.

В ноябре 2020 г. CNews рассказал о том, что совладельцы Merlion Владислав Мангутов, Олег Карчев, Алексей Абрамов и топ-менеджер Борис Левин оказались под арестом после доноса участника боевых действий в Донбассе. Для Merlion, по мнению экспертов, сделка со Сбербанком помогла бы поддержать компанию на фоне уголовного дела против ее топ-менеджеров.

В Сбербанке отказались комментировать возможное приобретении активов, в Merlion заявили об отсутствии переговоров по продаже активов и оценке финансового состояния компании, сообщил «Коммерсант».

Предыстория отношений

В конце декабря 2020 г. CNews рассказал о заключении договора о стратегическом партнерстве между Сбербанком и Merlion, основной целью которой была объявлена интеграция возможностей Merlion в формирующуюся экосистему электронной коммерции «Сбера».

Оценка активов «Ситилинка» может превышать $1 млрд

На тот момент планы Сбербанка о покупке активов Merlion не озвучивалась, однако сейчас источники «Коммерсанта» утверждают, что Сбербанк уже ведет переговоры о приобретении не только «Ситилинка», но также входящей в Merlion федеральной сети магазинов «Позитроника» и сервис-центров «Сеть компьютерных клиник».

По мнению Александра Левашова, главного редактора TAdviser, продажа части розничного бизнеса, который вносит значительный вклад в выручку Merlion, позволила бы компании перераспределить поддержку в пользу основного направления ИТ-дистрибуции компании в сегменте B2B. По его словам, летом 2020 г. Merlion уже вела переговоры с Сергеем Мацоцким, сооснователем и бывшим совладелем IBS, о продаже ему контрольной доли в ИТ-интеграторе ОТР, однако переговоры сорвались после ареста руководства Merlion.

Растущий аппетит Сбербанка

По мнению Михаила Бурмистрова, гендиректора «Infoline-Аналитики», самым интересным активом Merlion для Сбербанка потенциально является «Ситилинк», который обладает сетью из более 650 розничных магазинов электроники и пунктов выдачи заказов в 360 городах России. По данным отчета Data Insight, розничная выручка «Ситилинка» по итогам 2019 г. составила 90,4 млрд руб., что является вторым результатом по российскому онлайн-ритейлу после Wildberries.

По мнению Бурмистрова, даже самая сдержанная оценка «Ситилинка» может превышать $1 млрд, но владельцы бизнеса, скорее всего, будут ожидать даже большего, что обусловлено ростом всех активов в области e-commerce после успешного IPO Ozon.

Для Сбербанка укрепление позиций на рынке электронной коммерции является стратегическим приоритетом. Так, в конце 2019 г. Лев Хасис, заместитель председателя правления банка, заявил о том, что уже к 2023 г. Сбербанк намерен войти в тройку лидеров российского e-commerce.

В конце ноября 2020 г. CNews рассказал о том, что Сбербанк официально выделил индустрию электронной коммерции в отдельное направление и сразу включил в него сервис «Сбермаркет» по доставке продуктов из магазинов в офис и на дом (выручка 5,2 млрд руб. по итогам II квартала 2020 г.) и логистическую компанию «Сберлогистика» федерального масштаба. В ноябре Лев Хасис также заявил о планах Сбербанка по запуску собственного портала в сфере онлайн-коммерции.

Чуть позже стало известно о переговорах Сбербанка с «М.Видео» о совместном развитии маркетплейса Googs.ru, запущенного в феврале 2017 г. Кроме того, сообщалось об интересе банка к приобретению не только Googd.ru, но и собственно бизнеса «М.Видео», хотя сторонами эта информация не подтвердилась.

Сбербанк также пытался выйти на рынок интернет-коммерции через приобретение старейшего российского маркетплейса Ozon, однако стороны в итоге не пришли к соглашению, и теперь Ozon должен выплатить банку 1 млрд руб. за срыв некоего договора, что может иметь прямое отношение к сделке по его приобретению.

Начиная с 2009 г. Сбербанк развивал партнерские отношения с «Яндексом», которые завершились полным разрывом в июне 2020 г. В конце 2017 г. Сбербанк также договорился с «Яндексом» о создании СП в сфере электронной коммерции на базе товарного агрегатора «Яндекс.маркет», который впоследствии был дополнен маркетплейсом «Беру». После разрыва с «Яндексом» Сбербанку полностью отошли «Яндекс.деньги», которые теперь переименованы в «Юmoney», но «Яндекс.маркет» по условиям соглашения все же остался у «Яндекса».

Тяжелые времена для руководства Merlion

Компания Merlion основана в 1992 г., она занимается поставками бытовой техники, электроники и программного обеспечения крупнейших мировых брендов, включая Apple, Intel и Microsoft (в общей сложности более 670 брендов).

По данным Forbes, Merlion пятнадцать лет входит в топ-50 крупнейших частных компаний России. В 2020 г. компания заняла 33 место с выручкой 266,6 млрд руб., несмотря на нелегкий год для ее владельцев.

В ноябре 2020 г. совладельцы и топ-менеджер Merlion были арестованы по обвинению по ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и п. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом и совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Если их вина будет доказана, по первой статье им грозит тюремный срок до пяти лет, по второй – до 20 лет. 26 октября 2020 г. совладельцам ИТ-дистрибьютора и Левину по решению Хорошевского районного суда Москвы была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября 2020 г. 5 ноября 2020 г. Хорошевский суд удовлетворил ходатайство СК и продлил срок задержания всех четырех подозреваемых до 6 февраля 2021 г.

По словам представителей бизнесменов, в уголовном деле речь идет именно о покушении на убийство, а не об убийстве.