Программист потерял пароль от флешки с биткоинами на сотни миллионов долларов

Программист из США Стефан Томас владеет 7002 биткоинами, кошелек с которыми хранит на флешке с аппаратным шифрованием. Пароль от нее он записал на бумажке, которую потерял, а самостоятельно вспомнить нужную комбинацию ему не под силу.

Клад на флешке

Программист Стефан Томас (Stefan Thomas) из Сан-Франциско (США) потерял пароль от своей криптофлешки Iron Key, на которой он хранит ключи от кошелька с 7002 биткоинами. По данным New York Times (NYT), он безуспешно пытается вспомнить его, и у него осталось всего две попытки.

7002 биткоина – это, по курсу на момент публикации материала (данные CoinDesk), свыше $245,5 млн.

Свое многомиллионное почти утраченное состояние Стефан Томас не заработал и не намайнил. По информации издания, все биткоины достались ему в подарок еще в 2011 г., когда криптовалюте было всего три года от роду – она появилась в 2008 г., и даже спустя три года о ней мало кто слышал, и его курс в те годы варьировался в пределах от $1 до $32 против $35 тыс. на момент публикации материала.

Стефан Томас рискует лишиться целого состояния из-за своей плохой памяти

Дарителем выступил неназванный фанат криптовалют. Стефан Томас тогда тоже интересовался новыми деньгами – ему импонировала идея, что токены неподконтрольны государству или компаниям, которые не в состоянии их отследить. В конце марта 2011 г. Томас выложил в Сеть ознакомительный ролик «What is Bitcoin?» («Что такое биткоин?»), который до сих пор размещен на YouTube, и за неполные 10 лет он набрал более 9,75 млн просмотров. Дарителю понравился материал, изложенный в ролике, и он решил отблагодарить Томаса за проделанную работу, подарив ему 7002 биткоина.

Как был утерян пароль

Несколько лет назад Стефан Томас поместил на защищенную флешку IronKey закрытые ключи к своему криптокошельку, а сам пароль записал на листе бумаги. Доподлинно неизвестно, где он хранил этот листок, но со временем он был утрачен.

Когда именно Томас купил свою флешку, и когда ему в голову пришло решение поместить на нее ключи к виртуальному кошельку с богатством, он не уточняет. Компания IronKey, которую в 2011 г. купила Imation, а в 2016 г. – крупный производитель накопителей Kinston, выпускает защищенные флеш-носители с 2005 г.

Стефан Томас также не сообщает, почему он, работая программистом и обладая определенными знаниями в ИТ-сфере, доверил хранение столь важной в современном мире информации клочку бумаги. И пока неизвестно, что помешало ему хранить свои пароли в нескольких местах.

Видеоролик, сделавший Стефана Томаса миллионером

Флешка Томаса с ключами к биткоинам позволяет совершить всего 10 попыток ввода пароля – если все они будут провалены, то она просто перезапишет данные, хранящиеся в ней, и нужная информация будет утеряна навсегда. Программист предпринял уже восемь попыток, и у него есть всего два шанса на успех.

«Я просто лежал в постели и думал об этом. Тогда я переходил к компьютеру с какой-нибудь новой стратегией, и она не работала, и я снова приходил в отчаяние», – описывает Томас предыдущие попытки вспомнить пароль. Он опробовал все свои наиболее часто используемые комбинации символов, но они не подошли.

О резервном хранилище паролей Томас, вероятно, не слышал

Программист не хочет испытывать судьбу и рисковать двумя оставшимися попытками высвободить ключи к кошельку. Свою флешку он поместил в некое секретное хранилище до лучших времен на случай, если криптографы придумают новые способы взлома сложных паролей. По его словам, если держать накопитель подальше, это помогает ему не думать о случившемся. «Я дошел до того, что сказал себе – пусть это останется в прошлом, для твоего же блага», – подытожил Стефан Томас.

Миллионы потерянных биткоинов

По данным компании Chainalysis, из существующих в настоящее время 18,5 млн биткойнов примерно пятая их часть (20%) хранится в кошельках, к которым у их владельцев по тем или иным причинам нет доступа. Они могли быть утеряны, пользователи могли просто забыть о них, или же как, в случае со Стефаном Томасом, потерять ключи к ним. В общей сложности стоимость таких недоступных биткоинов составляет в пределах $140 млрд.

NYT привела еще несколько примеров историй, аналогичных той, которая приключилась с программистом из Сан-Франциско. Один из них – это случай с предпринимателем из Лос-Анджелеса (США) Брэдом Ясаром (Brad Yasar), у которого есть несколько настольных компьютеров, содержащих тысячи биткойнов. Ясар создал эти кошельки и добыл свои биткоины еще в первые дни существования этой криптовалюты, но потерял пароли от них много лет назад. «В течение многих лет я потратил сотни часов, пытаясь вернуть доступ к этим кошелькам», – сказал Брэд Ясар. Сейчас он хранит жесткие диски с кошельками в надежном месте.

Второй пример – это история предпринимателя из Барбадоса Гарбиэля Абеда (Gabriel Abed), но в его случае вина за потерю биткоинов лежит вовсе не на нем. В 2011 г. Абед лишился 800 биткоинов (около $28 млн по курсу на момент публикации материала) из-за того, что его коллега по неизвестным причинам отформатировал жесткий диск с ключами от криптокошелька.

Многие владельцы биткоинов просто выкидывают накопители с криптокошельками. Так, в 2013 г. поступил британец Джеймс Хоуэллс (James Howells) – он случайно выкинул в мусор HDD от своего сломанного ноутбука, в памяти которого находилось 7500 биткоинов.

За два года до этого, в 2011 г. в подобной ситуации оказался журналист веб-издания Gizmodo Кэмпбел Симпсон (Campbell Simpson). По его словам, в 2010 г. он купил 1400 биткоинов и решил хранить их в кошельке на своем внешнем жестком диске, который на тот момент издавал странные звуки при работе и был готов сломаться в любой момент. В 2011 г. Симпсон расстался со своей девушкой и решил выбросить несколько старых вещей, включая ненужные компьютерные аксессуары. Вместе с кипой проводов на свалку отправился и жесткий диск с криптокошельком.

Подобных случаев во всем мире десятки. Как пишет NYT, компания Wallet Recovery Services, которая помогает «находить» утраченные ключи к криптокошелькам, сообщила изданию о существенном росте обращений клиентов к ней. Ежедневно она фиксирует свыше 70 таких заявок, хотя еще месяц назад их было втрое меньше.