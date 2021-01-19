Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны

В России запущен проект «Россия в видео-онлайн», позволяющий подключаться к камерам наблюдения в крупных городах страны. Его запустил провайдер «Эр-телеком», и он объединит в себе сеть из 90 камер в 43 городах присутствия компании. Строительство сети будет завершено до конца 2021 г.

Россия под видеонаблюдением

Провайдер «Эр-телеком» (бренд «Дом.ру») сообщил CNews о запуске нового сервиса, обеспечивающего доступ к уличным камерам наблюдения в российских городах. Проект получил название «Россия в видео-онлайн», и он предполагает доступ к 90 камерам видеонаблюдения в 43 городах страны.

Но эти показатели – пока лишь целевые, и на момент запуска сервис «Россия в видео-онлайн» позволял подключиться лишь к 27 обзорным камерам. Они расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Волгограде, Воронеже, Йошкар-Оле, Казани, Калининграде, Курске, Липецке, а также в Набережных Челнах, Перми и Тюмени.

Количество камер, к которым можно подключиться, в различных городах разное, и от численности населения оно никак не зависит. Например, в Тюмени их две, в Калининграде и Москве – три, а в Перми – сразу четыре.

Задействованные в сервисе камеры облачного видеонаблюдения, рассказали CNews представители «Эр-телекома», его специалисты смонтировали там, откуда открывается вид на значимые для региона или города места: центральную площадь, памятники архитектуры, центральную набережную, основной проспект и т. д. Например, одна из двух камер в Волгограде позволяет увидеть Родину-мать на Мамаевом Кургане, а камера в Йошкар-Оле дает возможность тем, кто никогда не был в этом городе, узнать, как по-настоящему выглядит Царевококшайский кремль.

Интерфейс нового сервиса

На вопрос CNews о том, чем обусловлено разное число камер в российских городах, представители «Эр-телекома» вновь упомянули про достопримечательности и добавили: «Условием при выборе места размещения было согласование с владельцами здания установки этих видеокамер и техническая возможность подключения к нашим услугам».

Техническая сторона проекта

Как сообщили CNews в «Эр-телекоме», сервис «Россия в видео-онлайн» построен на базе облачной услуги «Видеонаблюдение для бизнеса». Это интеллектуальная платформа для удаленного видеоконтроля, она объединяет неограниченное число IP-камер и регистраторов, сама услуга нацелена в первую очередь на госсектор и компании малого, среднего и крупного бизнеса, в том числе и банки.

В рамках своего нового проекта оператор установил специализированные поворотные видеокамеры уличного наблюдения, невосприимчивые ко многим внешним факторам, включая 40-градусные морозы. В «Эр-телекоме» рассказали CNews, что это камеры DS-I225 производства компании HiWatch. Это бренд китайской компании HikVision, одного из крупнейших производителей оборудования для видеонаблюдения.

Камера Hi-Watch DS-1225

Согласно спецификациям DS-I225, эта модель имеет матрицу размером 1/2,8 дюйма, фокусное расстояние от 4,8 до 120 мм, диафрагму от f/1,6 до f/3,5, цифровой 16-кратный зум, автофокус и защиту от воды и пыли по стандарту IP66. Она может поворачиваться на 360 градусов и записывать видео в формате Full HD или 1920х1080 пикселей.

Помимо мороза в -40 градусов, HiWatch DS-1225 выдерживает и 60-градусную жару. В сервисе «Россия в видео-онлайн» все камеры работают в режиме патрулирования, хотя их спецификации предусматривают и другие режимы использования – автосканирование, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, случайное сканирование, панорамное сканирование и сканирование кадра.

Сроки реализации

В «Эр-телекоме» сообщили CNews, на полную мощность сервис «Россия в видео-онлайн» заработает до конца 2021 г. В течение этого времени специалисты оператора намерены подключить все 43 города и интегрировать в систему все 90 камер.

Камера на Большом каменном мосту в Москве

Как стало известно CNews, к концу 2021 г. на сайте «Россия в видео-онлайне» можно будет посмотреть на достопримечательности и красивые виды следующих городов: Москва и МО, Санкт-Петербург, Барнаул, Брянск, Владивосток, Хабаровск, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Киров, Краснодар, Сочи, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Магнитогорск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, а также Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск и Ярославль.

Города, в которых есть сеть «Эр-телекома»

Представители «Эр-телекома» рассказали CNews, что выбор городов работы сервиса совпадает с городами присутствия самого оператора.