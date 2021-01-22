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Разработчики знаменитых Linux-дистрибутивов готовят бойкот Google из-за его драконовских правил

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, Текст: Эльяс Касми

Из дистрибутивов Linux в скором будущем может быть полностью исключена поддержка платформы Chromium на фоне новых правил Google, касающихся использования ее фирменных API. Пока такое решение приняли только разработчики Arch Linux, но о том же думают создатели Debian, openSUSE, Fedora и Slackware.

Разработчики против Google

Из стандартных сборок дистрибутивов Arch Linux, Debian, Fedora, openSUSE и Slackware в ближайшем будущем может быть исключена поддержка открытой платформы Chromium, на базе которой создаются Chrome и ряд других браузеров. Это связано с новой политикой Google, автора и главного разработчика Chromium, касающейся доступа к ее внутренним API. CNews писал о ней в середине января 2021 г.

Новая политика Google вступит в силу 15 марта 2021 г., после чего пользователи некоторых браузеров на базе Chromium больше не смогут синхронизировать свои закладки, пароли и даже историю посещений между устройствами. Эта функция работает через сервис Google Sync, а все данные для синхронизации хранятся непосредственно на серверах Google.

Вместе с этим часть сторонних Chromium-браузеров лишатся доступа к механизму Click to Call – он используется в Chrome для мобильных устройств и позволяет находить телефонные номера на веб-страницах. Также новые правила Google приведут к неработоспособности в сторонних браузерах функций проверки орфографии и перевода текстов с одного языка на другой.

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Linux-разработчики обиделись на Google

Технический директор Google Йохен Айзингер (Jochen Eisinger), отвечающий за разработку Chrome, подтвердил, что решение о закрытии доступа к некоторым API Chromim уже принято, и что оно касается всех сторонних браузеров на базе этой платформы без единого исключения. На это моментально отреагировал разработчик из команды Arch Linux, занимающийся сопровождением Chromium в этом дистрибутиве – он заявил о своей готовности отказаться от дальнейшей поддержки и сопровождения Chromium.

Другие сборки могут присоединиться к «протесту»

На момент публикации материала решение об отказе от дальнейшей поддержки Chromium было принято только сопровождающим Chromium в Arch Linux, но специалисты, отвечающие за его поддержку в других сборках Linux, могут последовать его примеру. Например, это может затронуть Fedora Linux – Том Коллоуэй (Tom Callaway), занимающийся поддержкой пакета в Fedora, уже вынес эту идею на обсуждение.

Коллоуэй написал в своем Twitter, что Google сама предоставила доступ к своим API сторонним разработчикам, притом достаточно давно – еще в 2013 г., и теперь намерена отозвать его. «Google не хочет, чтобы пользователи могли получить доступ к своим личным данным Chrome Sync (например, закладкам) с помощью стороннего браузера, основанного на Chromium. Они не закрывают дыру в безопасности, они просто требуют, чтобы все использовали Chrome», – прокомментировал он решение интернет-гиганта.

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Twitter Тома Коллоуэя

«Я серьезно рассматриваю вопрос необходимости поддержки урезанной версии Chromium, которая останется в Fedora», – добавил он.

С Томом Коллоуэем солидарен и сопровождающий Chromium в дистрибутиве Slackware Эрик Гамелерс (Eric Hameleers). В сервисе Google Groups он написал, что абсолютно не видит смысл продолжать поддержку платформы в Slackware, если Google не отменит свое решение. Йохен Айзингер из Google увидел это сообщение и ответил, что Google не намерена отказываться от своих планов.

Поддержка Chromium может быть прекращена и в Debian Linux, а вместе с ним – и в openSUSE, притом команда разработчиков обоих дистрибутивов допускала такую вероятность задолго до объявления Google об изменении правил. С самой Google на тот момент это вообще не было связано – у специалистов, сопровождающих Chromium в Debian, попросту не хватает времени и ресурсов на это, о чем они заявили еще в октябре 2020 г. Тем не менее, на 22 января 2021 г. они по-прежнему выполняют свою работу.

С openSUSE ситуация идентичная – в начале октября 2020 г. Томас Хватал (Tomas Chvatal), бывший основной сопровождающий Chromium в openSUSE, сообщил о нехватке у него времени на этот проект и начал поиск нового специалиста. Его преемник был найден лишь месяц спустя, в первых числах ноября 2020 г. – им стал Коллум Фармер (Callum Farmer).

Пострадают не все

В настоящее время нет информации о том, сколько именно браузеров, построенных на Chromium, пострадают из-за новых правил Google, связанных с его API. Однако среди них гарантированно найдутся те, которых изменения совершенно не коснутся, и это, в первую очередь, отечественный «Яндекс.браузер».

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«Яндекс.браузеру» пока очень далеко до Chrome по уровню популярности в России

Как сообщили CNews представители российского ИТ-гиганта, «Яндекс.браузер» никогда не использовал приватные API от Google, заменяя их на собственные. «Синхронизация, геолокация, переводчик, облачная проверка орфографии, проверка сайтов и файлов на зараженность и многое другое это наши собственные технологии», – заявили они.

Но «Яндекс.браузер» все-таки нельзя назвать самым популярным обозревателем в России. На 1 января 2021 г. его доля составляла 12,37% против 65,54% у Google Chrome (статистика StatCounter). Его догоняет Apple Safari (8,63%), а за ним следуют Opera (5,53%), Mozilla Firefox (3,82%) и Microsoft Edge с долей 1,27%, притом не тот Edge, который в апреле 2019 г. переехал на движок Chrome, а самый первый – оригинальный Edge на проприетарном движке EdgeHTML, от поддержки которого Microsoft отказалась.



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