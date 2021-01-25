Гонконгцы массово бегут с WhatsApp на знаменитый российский мессенджер. И это не Telegram

Резкий взлет популярности ICQ

В Гонконге резко выросла популярность мессенджера ICQ, который принадлежит российской Mail.ru Group. В период с 5 по 12 января 2021 г. число загрузок ICQ-клиента выросло в 35 раз – с 200 до 7 тыс. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower.

Представитель сервиса ICQ в разговоре с WSJ заявила, что за указанный период количество скачиваний мессенджера превысило аналогичный показатель за весь IV квартал 2020 г. Она отказалась назвать общую численность пользователей ICQ, отметив, что мессенджер наиболее популярен в России, Нигерии и Германии.

О росте популярности российского мессенджера свидетельствуют и данные Google Trends: частота поисковых запросов по слову “ICQ” в данный момент находится на самом высоком за последние 10 лет уровне, отмечает WSJ.

Гонконгцы увидели альтернативу WhatsApp в мессенджере российской Mail.ru Group

Опрошенные изданием жители Гонконга объясняют свой переход на ICQ ностальгией. Многие из них пользовались мессенджером будучи детьми или подростками. Воспоминания о юности во многом определили выбор гонконгцев 30-40 лет в пользу ICQ, когда появилась необходимость подобрать замену WhatsApp, неприятно удивившему пользователей обновлением пользовательского соглашения.

Как WhatsApp политику конфиденциальности менял

8 января 2021 г.WhatsApp обновил пользовательское соглашение. Среди изменений фигурировали и некоторые новшества в политике конфиденциальности сервиса. Так, пользователей уведомили о том, что в ближайшем будущем WhatsApp начнет делиться информацией с Facebook, которая владеет мессенджером.

Принять новые условия обслуживания было необходимо до 8 февраля 2021 г. под угрозой ограничения доступа к сервису. Несмотря на заверения представителей WhatsApp в том, что изменения коснутся лишь тех, кто взаимодействует с бизнес-аккаунтами, волна критики политики мессенджера и отток пользователей вынудили сервис отложить введение нового соглашения на более поздний срок – по крайней мере до 15 мая 2021 г.

Представитель ICQ заявила WSJ, что сообщения пользователей «никогда не передаются кому-либо», кроме как по решению суда.

Как пишет газета The Guardian, по оценке комитета по внутренним делам британского парламента, за первые три недели января 2021 г. аудитория Signal увеличилась на 7,5 млн пользователей. Telegram, в свою очередь, нарастил клиентскую базу на 25 млн человек, в том числе и за счет «беглецов» из WhatsApp.

Компания Facebook, владеющая одноименной соцсетью, приобрела WhatsApp в 2014 г. за $19 млрд. Ранее, в 2011 г. американский интернет-гигант купил за $1 млрд сервис Instagram.

История ICQ

Оригинальный мессенджер ICQ был создан в 1996 г. израильской компанией Mirabilis. В 1998 г. его новым владельцем стала американская корпорация America Online (AOL), купившая его за $287 млн. Специально для дальнейшего продвижения ICQ AOL основала отдельную одноименную компанию со штаб-квартирой в Израиле. За годы своего существования ICQ, изначально созданный под Windows, был портирован на множество различных платформ, включая Java2ME, использовавшуюся в классических сотовых телефонах.

В апреле 2010 г., как сообщал CNews, мессенджер ICQ стал российским: компания была приобретена за $187,5 млн фондом Digital Sky Technologies (DST), являвшимся акционером Mail.ru Group. Непосредственно к холдингу Mail.ru Group мессенджер перешел после реорганизации фонда DST.

Актуальную российскую аудиторию ICQ в Mail.ru не раскрывают, но, по данным исследовательской компании Mediascope, в январе 2020 г. она составляла 439 тыс. пользователей. Для сравнения, у Telegram этот показатель тогда составлял 22 млн, а у Viber и WhatsApp – 34 и 68 млн соответственно.

В апреле 2020 г. Mail.ru Group запустила мессенджер ICQ New на основе оригинального ICQ. Сервис претерпел серьезные изменения, получив новый дизайн, встроенный искусственный интеллект и новые возможности группового общения – к беседе в нем могут присоединяться десятки тысяч пользователей.

Помимо ICQ, Mail.ru владеет еще двумя мессенджерами – 2017 г. она запустила «Тамтам», а в 2019 г. начал работать корпоративный мессенджер Myteam.