ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта

CNews приглашает на ОНЛАЙН-конференцию «ИТ-стратегия 2021», которая состоится 16 марта 2021 г.

Разработка ИТ-стратегии является ответом на новые требования бизнеса, чья работа сегодня практически невозможна без информационных технологий. Чаще всего они обусловлены появлением новых государственных законодательных инициатив, например, таких как импортозамещение, развитием технологий, необходимостью модернизации имеющихся ИТ-систем или ужесточением требований к информационной безопасности, а также к оптимизации затрат на ИТ в компании.

Сегодня на фоне стремительно меняющейся цифровой реальности длительные ИТ-стратегии, детально описывающие ИТ-развитие компании на много лет вперед, разрабатываются все реже. Их место занимают оперативные планы внедрения конкретных технологий, позволяющих оперативно решать актуальные задачи и поддерживать конкурентоспособность компании. Большое значение уделяется возможности оперативного изменения используемых решений в зависимости от постоянно меняющейся реальности, развития ее клиентоориентированности.

Как разработать ИТ-стратегию

Нужна ли компании долгосрочная ИТ-стратегия;

Чем план ИТ-развития отличается от ИТ-стратегии;

Какие сложности возникают при разработке ИТ-стратегии;

Что в ней необходимо предусмотреть.

Основные направления изменений

Какие технологии надо включать в ИТ-стратегию;

Надо ли стремиться быть инноватором;

Как не оказаться в числе отстающих;

Как правильно провести презентацию ИТ-стратегии бизнесу;

Какие ошибки чаще всего происходят в ходе цифровой трансформации.

Технологии и решения

Какую облачную стратегию выбрать;

Станет ли искусственный интеллект стратегически важным для бизнеса;

Как грамотно спланировать импортозамещение;

Как развивать информационную безопасность и не мешать цифровизации.

Среди докладчиков и участников на данный момент:

Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «ЕвразХолдинг»;

Дмитрий Макеев, CIO, «Кордиант»;

Александр Гревцев, ИТ-директор, «Казахмыс»;

Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям, «Ингосстрах»;

Павел Вахнин, вице-президент по ИТ, «Сегежа Групп»;

Денис Сотин, старший вице-президент по ИТ, банк «Ренессанс Кредит»;

Сергей Минофьев, член правления, Руснарбанк;

Михаил Красильников, CIO, НПФ «Благосостояние»;

Артем Плетнев, ИТ-директор, ЦУМ;

Тимур Аскаров, директор ИТ-службы, УК «Металлинвест»;

Николай Барташев, начальник управления информационных технологий, банк «Оранжевый»;

Максим Шадура, ИТ-директор, МТС-Банк;

Александр Соколовский, директор по информационным технологиям, Группа «М.Видео-Эльдорадо»;

Ренат Соколов, руководитель блока информационных технологий, ВСК;

Денис Ромашев, CDTO, ГУП Петербургский метрополитен;

Эдуард Шанев, CIO, Otto Group Russia;

Владимир Клушкин, CIO, «БНП Париба банк».

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.