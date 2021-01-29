Украден домен Perl, одного из самых известных языков программирования

Киберпреступники украли домен Perl.com, по которому находилось сообщество разработчиков на языке программирования Perl. Он мог был украден в паре с рядом других доменов, обслуживавшихся у регистратора Network Solutions – все они были выставлены на продажу всего за 10% от своей стоимости. Вернуть контроль над Perl.com истинным владельцам пока не удалось.

Perl.com сменил владельца

Неизвестные киберпреступники захватили контроль над доменом Perl.com, по которому десятилетиями находилось сообщество Perl-разработчиков. О случившемся в своем Twitter рассказал Брайан Фой (Brian Foy), основатель организации Perl Mongers и автор многочисленных книг по языку программирования Perl.

По словам Фоя, он пока не знает, кто именно угнал домен Perl.com, и как именно у него получилось это сделать. Он лишь подтвердил, что утратил контроль над доменом. Некоторые пользователи предположили, что случившееся могло быть связано с тем, что реальные владельцы просто не успели вовремя оплатить домен, и кто-то очень быстрый решил перекупить его. Однако эта версия к реальности не относится – Perl.com, зарегистрированный еще в 1994 г., продлен до 2031 г.

Домен на продажу

Сразу после сообщения Брайана Фоя в Twitter выяснилось, что домен Perl.com был выставлен на продажу. Сообщение об этом пользователи могли видеть при попытке зайти на сайт сообщества. На момент публикации материала не было известно, действительно ли новый владелец предпринимает попытки продать домен любому, или же он хочет получить своего рода «выкуп» у реальных владельцев.

Хакеры ищут покупателя на домен Perl.com

На 9:40 утра 29 января 2021 г. сообщение о продаже домена с сайта пропало. Теперь по адресу Perl.com просто пустая страница, вне зависимости от браузера или страны проживания пользователя.

Временное решение

Пока владельцы Perl.com пытаются вернуть себе контроль над ним, они решили запустить полную копию виртуального сообщества.

Сейчас сайт по адресу Perl.com выглядит так

Для этого они создали подсайт на домене Perl.org, на который перенесли все содержимое оригинального портала.

Резервная копия портала на Perl.org

Новый сайт доступен по адресу perldotcom.perl.org. На момент публикации материала он полностью функционировал.

Массовый взлом

Perl.com, как пишут пользователи портала Hacker News (YCombinator), был украден в комплекте с рядом других доменов. Участник сообщества под псевдонимом superasn указал, что хакеры, те же или уже другие, захватили контроль над Piracy.com, Chip.com и Neurologist.com. Попытка перейти по любому из этих адресов ни к чему не приводит – вместо сайтов отображается пустая страница, как и в случае Perl.com.

Домен Perl.com продлен на 10 лет вперед

Каждый из угнанных доменов на 29 января 2021 г. находился на обслуживании у немецкого регистратора Key-Systems GmbH. Как пишет OpenNet, атаки на все эти сайты, по предварительной информации, были осуществлены в период с сентября по декабрь 2020 г. – хакеры могли взломать учетные записи их владельцев, пока домены находились у регистратора Network Solutions.

После перехвата контроля киберпреступники перевели все домены китайскому регистратору Bizen, а затем – немецкому Key-Systems GmbH. После этого хакеры действительно решили продать каждый из доменов – для этого они выставили их на биржах Sedo и Afternic, запросив за них всего 10% от их реальной рыночной стоимости.

Немного о Perl

Язык программирования Perl существует с декабря 1987 г. За ним стоит программист Ларри Уолл (Larri Wall, лингвист по образованию), а его название – это сокращение от Practical Extraction and Report Language (практический язык для извлечения данных и составления отчетов, - англ.).

График популярности Perl за последние 19 лет

Perl – это высокоуровневый интерпретируемый динамический язык программирования общего назначения. За 33 года своего существования он дорос до версии 5.32.1, вышедшей 23 января 2021 г. Пик популярности Perl в XXI веке пришелся на май 2005 г., когда в рейтинге языков программирования TIOBE он достиг третьего места. С тех пор интерес разработчиков к нему постепенно угасает – в ноябре 2019 г. – Perl опустился на 21 место, а в январе 2021 г. он занимал 17 место против 19 годом ранее.