Впервые в России опубликован рейтинг провайдеров IaaS Enterprise. Обзор Market.CNews

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров IaaS Enterprise. Аналитики провели сравнение возможностей и услуг крупнейших российских поставщиков облачной инфраструктуры. На базе рейтинга стало возможным подготовить мишень IaaS Enterprise — визуальное представление сложившейся на рынке ситуации.

Тенденция перехода в облака наметилась несколько лет назад. За это время были предприняты различные попытки выявить лидера, но в расчет чаще всего брался какой-то один параметр. ИТ-маркетплейс Market.CNews разработал комплексную методику, основанную на 7 критериях, наиболее точно отвечающую потребностям рынка.

Рейтинг IaaS Enterprise 2021

Сравнение поставщиков проводилось по следующим критериям:

Применяемые платформы виртуализации (гипервизоры) Наличие сертификатов Характеристики дата-центров Наличие дополнительных услуг Штат сотрудников по направлению IaaS Заявленная доступность Стоимость

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«Поставщиков много, а рейтинг Enterprise один. Первая проблема для нас заключалась в том, чтобы провести границу между Enterprise и не Enterprise, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Четкой классификации «как по учебнику» тут нет. Мы проконсультировались с заказчиками. Решили, что инфраструктура облачного провайдера уровня Enterprise должна быть размещена, как минимум, в двух ЦОД, и они должны оказывать услуги по миграции и доработке IaaS под нужды клиента».

Были и другие требования к участникам рейтинга. Не все из них жесткие. Например, в рейтинге есть два поставщика с одним ЦОДом. Но эти дата-центры имеют подтвержденные уровни надежности, да и другие факторы оказались на их стороне. В итоге сформировался список из 12 поставщиков. С ними и продолжилась работа.

Лидером рейтинга стал Облачный бизнес МТС, объединяющий #CloudMTS, ИТ-ГРАД и 1cloud. Практически по всем пунктам достигнут перевес: наиболее прогрессивные гипервизоры, развитая линейка услуг, наличие сертификатов, доступные цены. Но абсолютным рекордом стало количество и уровень дата-центров: 11 площадок в 4 странах и 8 городах, среди которых большинство в собственности, а два московских ЦОД имеют полный комплект сертификатов — за проект, здание и эксплуатацию.

Второе место за компанией «КРОК Облачные сервисы», которая выделяется самым многочисленным штатом ИТ-инженеров и предоставляет облачные услуги исключительно на базе собственных центров обработки данных, один из которых имеет полный комплект сертификатов.

Таблица 1. Топ-5 российских поставщиков IaaS Enterprise

Место Провайдер Сумма баллов 1 Облачный бизнес МТС 452 2 КРОК Облачные сервисы 415 3 Mail.ru Cloud Solutions 407 4 CorpSoft24 379 5 LanCloud 377

Источник: Market.CNews. Полная версия

На третьем месте — Mail.ru Cloud Solutions. Компания находится в числе лидеров по всем параметрам. Уникальным решением провайдера является применение гипервизора OpenStack. О причинах и преимуществах такого подхода специалисты компании рассказали в отдельном материале.

Обзор IaaS Enterprise

Рейтинг IaaS Enterprise выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Мишень CNews IaaS Enterprise 2021

На основе собранной информации стало возможным построение мишени CNews — графической визуализации оценки предлагаемых решений (см. рисунок 1). Чем ближе предложение поставщика к центру мишени, тем более доступным и сбалансированным оно является. Смещение по осям характеризует слабые места.

Рис. 1. Мишень CNews IaaS Enterprise 2021

На что смотреть при выборе провайдера IaaS? Мнение Market.CNews

В процессе составления рейтинга и анализа различных критериев в редакции сформировалось свое видение, на что нужно смотреть заказчику при выборе провайдера.

В первую очередь, это список ЦОД, на базе которых оказывает услуги провайдер и на базе которых будет «крутиться» конкретное ваше облако. Чтобы обеспечить полноценное резервирование (а для Enterprise это один из важнейших параметров), следует отдать предпочтение провайдерам с 2 и более дата-центрами, так как в рамках одного ЦОД реальное резервирование реализовать невозможно.

Далее — уровни надежности ЦОД. Заявленный уровень имеет меньшее значение. А вот наличие сертификатов, подтверждающих этот уровень, говорит о большем. Причем важны не только сертификаты на проект ЦОД, но и на реализацию этого проекта, а также на уровень обслуживания ЦОД в процессе эксплуатации.

Штат компании — пункт, который косвенно ответит на два вопроса: сколько времени вам придется ждать внимания со стороны инженеров провайдера и как глубоко они смогут проработать ваши пожелания.

Уровень цен в сегменте Enterprise далеко не всегда занимает первое по важности место, но и этот критерий имеет значение. В рамках рейтинга было проведено сравнение по ценам на базе двух конфигураций — менее мощной и более мощной. Более точные цены конкретно для вашей IaaS можно узнать в ИТ-маркетплейсе Market.CNews на странице поиска тарифов.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой IAAS в теме письма.

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