Дмитрий Медведев: Россию могут отключить от интернета

Дмитрий Медведев сообщил о возможной угрозе отключения России от Сети, сославшись на то, что ключи от интернета находятся в руках США. Он добавил, что Россия готова к этому на законодательном (закон «о суверенном Рунете» действует с ноября 2019 г.) и техническом уровнях. Однако учения по безопасности Рунета за все это время проводились лишь раз.

Россия без интернета

Россия может столкнуться с отключением от Всемирной Паутины, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Как пишут РИА «Новости», он объяснил это тем, что Глобальная сеть контролируется США. Он добавил, что у российских властей есть план на этот случай.

«Интернет, как известно, появился в определенное время и, безусловно, ключевые права на управление – в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном», – отметил бывший российский премьер-министр.

Дмитрий Медведев не стал уточнять, что именно входит в план государства по обеспечению устойчивой работы интернета в России. Он лишь напомнил, что в стране действует закон об автономном Рунете, принятым как раз для страховки от риска России быть отключенной от Всемирной паутины. «Поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций. Мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу», – сказал зампред Совбеза.

Дмитрий Медведев не исключает риска отключения России от Паутины

Следует отметить, что аналогичные опасения в феврале 2019 г. высказывал и Президент России Владимир Путин. «Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать (отключить Россию от интернета, - прим. CNews), но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят», – сказал тогда Президент.

Закон «о суверенном Рунете»

Закон, о котором упомянул Дмитрий Медведев, действует в России с 1 ноября 2019 г. На его рассмотрение понадобилось всего несколько месяцев – сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой внесли его на рассмотрение в Госдуму в середине декабря 2018 г., а Владимир Путин подписал его уже в мае 2019 г.

В пояснительной записке к документу говорилось, что он был разработан «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 г. стратегии национальной кибербезопасности США».

Закон «о суверенном Рунете» определил необходимые правила маршрутизации трафика и контроля их соблюдения. Он же регулирует все вопросы создания необходимой инфраструктуры для поддержания работоспособности российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам. Документ, помимо прочего еще и предусматривает создание национальной системы доменных имен.

В ноябре 2019 г., сразу после вступления нового закона в силу, российское Правительство разработало итоговый список угроз, которым может подвергнуться российский интернет извне. Были определены три основные категории опасностей: угрозы безопасности, устойчивости и целостности Рунета. Все финансовые затраты закупку оборудования противодействия угрозам были заложены в бюджет России на 2019-2021 гг. в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Теория без практики

Дмитрий Медведев уточнил, что Россия готова к отключению от интернета и на законодательном, и на техническом уровнях. «Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось», - сказал он (цитата по ТАСС).

Закон есть, учений - нет

Однако выполнение закона «о суверенном Рунете» подразумевает не только закупку операторами и провайдерами необходимого «железа» и создание специальной доменной зоны, но и проведение учений по обеспечению устойчивого функционирования российского сегмента интернета в случае его отключения от Сети.

Такие учения действительно состоялись – CNews писал, что они прошли 23 декабря 2019 г., и в них приняли «большая четверка» сотовых операторов, «Ростелеком», «Транстелеком», «Позитив технолоджис», Group-IB и «Лаборатория Касперского». Спустя сутки стало известно, что эти учения выявили высокую степень уязвимости российских сотовых сетей в части каналов сигнализации.

На момент публикации материала это были первые и последние учения такого рода, несмотря на то, что Минцифры России планировало провести еще четыре таких мероприятия – в марте, июне, сентябре и декабре 2020 г. Реализации задуманного, по данным «Интерфакса» помешала пандемия коронавируса COVID-19.

На 2021 г. планы по проведению учений уже никто не строит – все эти мероприятия были отложены на неопределенный срок. Замглавы Минцифры Олег Иванов сообщил «Интерфаксу», что следующие учения пройдут только после окончания пандемии, которая, тем временем, лишь набирает обороты – на 1 февраля 2021 г. во всем мире было зафиксировано почти 103 млн заболевших COVID-19, из них около 2,23 млн не смогли справиться с болезнью.

Учения по безопасности Рунета начнутся нескоро

Россия находилась на пятом месте в мире по числу заразившихся (около 3,83 млн человек, умерло 72,4 тыс.), уступая лишь Великобритании, Бразилии, Индии и США.