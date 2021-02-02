Москвичи не хотят возвращаться в офисы после удаленки
Сотрудники столичных компаний, вынужденные уйти на удаленку из-за пандемии коронавируса и приказа властей, не хотят возвращаться в офисы. Им понравилось работать из дома, и работодатели их в этом поддерживают – многие компании готовы разрешить работникам трудиться удаленно всегда.
Москвичам разонравились офисы
Жители Москвы, насильно переведенные на удаленную работу осенью 2020 г. по распоряжению Сергея Собянина из-за коронавируса, отказываются возвращаться обратно в офисы. Как сообщили CNews представители профильного портала SuperJob, даже после отмены столичными властями требования об удаленке работники не желают вновь привыкать к работе в кабинетах.
Такой вывод аналитики SuperJob сделали по результатам исследования, в котором приняли участие представители 500 московских компаний и 500 сотрудников, перешедших на удаленку по решению столичных властей из-за пандемии коронавируса COVID-19. Согласно полученным данным, свыше 50% работников, переведенных на удаленную работу, изъявили желание и дальше выполнять свои трудовые обязанности за пределами офисов – дома, на даче, в кафе или в любом другом месте, где есть мобильный или проводной интернет. И лишь меньше трети опрошенных готовы трудиться, как и прежде, в офисах.
Подробная статистика
Специалисты SuperJob провели исследование в Москве в период с 27 по 31 января 2021 г. Дата начала опроса выбрана не случайно – именно 27 января Сергей Собянин отменил обязательное требование, подразумевавшее обязательный перевод на работу из дома не менее 30% сотрудников московских компаний.
|Вариант ответа
|Все опрошенные
|Пол (муж.)
|Пол (жен.)
|Хотел(а) бы остаться на удаленке
|52%
|47%
|56%
|Хотел(а) бы ходить на работу
|30%
|31%
|30%
|Затрудняюсь ответить
|18%
|22%
|14%
Источник: SuperJob
Из всех работников-респондентов, участвовавших в опросе SuperJob, на удаленке решили остаться 52%. Среди представителей мужского пола за удаленную работу проголосовали 47%, среди женщин – 56%.
30% опрощенных хотели бы вернуться в свой офис, притом мужчин, готовых пойти на это, оказалось больше, чем женщин – 31% против 30%. Не определились со своим мнением 18% участников опроса.
Работодатели не возражают
Владельцы московских компаний, подчинившиеся приказу Собянина о переводе трети своих сотрудников на удаленку, не спешат возвращать подчиненных в офисы. Более того, значительная их часть, напротив, позволит им и дальше работать из дома.
|Вариант ответа
|Октябрь 2020 г.
|Январь 2021 г.
|У нас нет удаленных сотрудников
|23%
|17%
|Менее 5%
|11%
|8%
|От 5 до 10%
|8%
|4%
|От 10 до 20%
|6%
|6%
|От 20 до 30%
|8%
|28%
|Свыше 30%
|33%
|32%
|Затрудняюсь ответить
|11%
|5%
Источник: SuperJob
32% опрошенных SuperJob столичных предпринимателей готовы оставить на удаленке всех без исключения сотрудников, переведенных на нее. Еще 34% бизнесменов собираются вернуть в офисы лишь часть «удаленщиков».
Впрочем, есть и те, которые лишат всех своих сотрудников возможности не тратить время и деньги на дорогу из дома в офис и обратно. К концу января среди столичных компаний, в которых не было ни одного удаленного работника, насчитывалось 17%.
Как москвичей заставили работать из дома
Сергей Собянин распорядился о переводе 30% сотрудников московских компаний на работу из дома в начале октября 2020 г. Это стало следствием второй волны пандемии коронавируса – во время первой такой волны Президент России Владимир Путин перевел всю страну на самоизоляцию, вылившуюся в резкое падение доходов россиян.
С 12 октября 2020 г. все столичные работодатели должны были предоставлять московской мэрии персональные данные сотрудников на удаленке – номера телефонов, машин др., притом даже против их воли. За отказ в предоставлении этих сведений компаниям грозили штрафы, хотя в мэрии объяснили такой интерес к «удаленщикам» всего лишь сбором информации для оценки пассажиропотока.
Для отправки этих сведений мэрия Москвы 9 октября 2020 г. запустила спецсервис, который 12 октября 2020 г. вышел из строя, не выдержав нагрузки. Мэрия обвинила в этом предпринимателей – якобы они виноваты в поломке сервиса потому, что решили предоставить данные единовременно.
15 октября 2020 г. Сергей Собянин смягчил эти требования, разрешив работодателям сдавать отчеты о сотрудниках на удаленке не раз в неделю, а только при изменении их количества. На следующий день стало известно, что инициатива столичного мэра по переводу 30% штата московских компаний на удаленную работу имела все шансы привести к перебоям в работе дата-центров Москвы. Как сообщал CNews, они могли не выдержать возросшей нагрузки, что привело бы к сбоям в функционировании систем документооборота, платежных систем, касс в магазинах и даже транспорта.
27 января 2021 г. столичные власти отменили обязательное требование о 30% сотрудниках на удаленке. С этого дня данное условие является рекомендацией.
Удаленная работа и законодательство
В России удаленная работа с недавнего времени регулируется действующим законодательством. В середине июня 2020 г. CNews рассказывал о внесении в Госдуму на рассмотрение законопроекта, регулирующего взаимоотношения работодателей и сотрудников на удаленке. Его разработала группа депутатов и сенаторов о главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным при участии лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова и сенатора Андрея Клишаса.
Первоначальный вариант законопроекта создавал оптимальные условия именно для сотрудников, но в конце ноября 2020 г. Госдума приняла во втором чтении его новую редакцию, в которой баланс был смещен уже в пользу работодателя. О том, что именно изменилось в документе, читайте в материале CNews.
Третье чтение законопроекта в Госдуме состоялось 26 ноября 2020 г., а подпись Владимира Путина он получил 8 декабря 2020 г. Законопроект, ставший законом, вступил в силу 1 января 2021 г.