«Яндекс.Такси» придумал, как купить конкурента вопреки запрету властей

«Яндекс.Такси» покупает активы группы «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» сообщила о приобретении нескольких активов своего конкурента – группы «Везет». Речь идет о покупке call-центра и бизнеса грузоперевозок. Сумма сделки составит $178 млн. Часть этих средств будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во II квартале 2021 г.

Группа «Везет» основана в 2017 г. путем слияния агрегаторов по заказу такси Rutaxi (использовала бренды «Везет» и «Лидеры») и Fasten (работала под брендами «Такси.Сатурн» и Redtaxi). Акционерами объединенной компании стали гендиректор Fasten Евгений Львов и фонд UFG Private Equity, ранее инвестировавший в Fasten $100 млн.

Как «Яндекс.Такси» пытался купить «Везет»

В 2019 г. сервис «Яндекс.Такси» уже анонсировал приобретение активов группы «Везет», включая call-центр и ИТ-платформу для управления заказами Rutaxi. Предполагалось, что продавцы получат за эти активы до $71,5 млн наличными и до 3,6% акций «Яндекс.Такси» в зависимости от достижения проданными компаниями ключевых целей по операционным и иным показателям.

Сервис «Яндекс.Такси» нашел способ купить часть активов группы «Везет», против чего выступала ФАС

Сделка требовала согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Против выдачи разрешения на осуществление данной сделки выступал конкурент – сервис такси Gett.

Бывший глава ФАС Игорь Артемьев также выражал беспокойство относительно возможного ограничения конкуренции и предполагал, что, в зависимости от региона, ведомство может обязать владельцев «Везет» продать свои активы конкурентам «Яндекс.Такси».

В общей сложности «Яндекс.Такси» четыре раза направлял ходатайства в ФАС на покупку активов группы «Везет». Трижды компания сама отзывала свои ходатайства, меняя структуру сделки и предлагая ведомству собственную методику оценки рынка такси.

В апреле 2020 г. компания «Яндекс.Такси» отзывала свое ходатайство, так как в условиях пандемии коронавируса хотела сконцентрироваться на поддержке своих нынешних партнеров: водителей и таксопарков.

Однако в мае 2020 г. было подано очередное четвертое по счету ходатайство. Но оно было отклонено ФАС. Ведомство посчитало, что в случае слияния объединенная компания будет иметь долю на рынке заказа такси в размере 70% на всей территории России, свыше 80% в границах 19 субъектов и свыше 50% в границах 32 субъектов федерации.

В «Яндекс.Такси» заявляли о своем несогласии с выводами ФАС. В группе «Везет» предупреждали, что без осуществления сделки с «Яндекс.Такси» у компании не будет возможность получить необходимые инвестиции в размере 8-9,5 млрд руб., а это, в свою очередь, приведет к массовым сокращениям.

Почему сейчас сделка не потребует разрешения от властей

Сейчас в «Яндекс.Такси» заявили, что балансовая стоимость приобретаемых активов «Везет» попадает в диапазон, не требующий согласования с ФАС. В отличие от прошлой сделки, в этот раз «Яндекс.Такси» не будет приобретать ПО группы «Везет», а сама сделка будет распространяться на ограниченное число регионов.

В «Яндекс.Такси» сообщили, что интеграция с группой «Везет» будет разбита на этапы по географии и срокам. График интеграции будет отдельно анонсирован для каждого региона. Благодаря сделке «Яндекс.Такси» улучшит клиентский сервис и ускорит развитие логистической платформы, в частности, предложит экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов.

Пользователи «Везет» смогут, как и раньше, заказывать такси по телефону. Для заказа такси через приложение им будет предложено установить приложение «Яндекс.Go». Водителям, сотрудничающим с «Везет», предложат установить платформу «Яндекс.Про».

Источник, знакомый со структурой сделкой, сообщил CNews, что у группы «Везет» нет средств на развитие, она не планирует развитие оставшихся активов и будет их реструктуризировать. Представители группы «Везет» сообщили CNews, что поддержка приложений сервиса будет прекращена, а его владельцы сосредоточатся на другом бизнесе.