ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта

23 марта 2021 года в Москве CNews проведет онлайн-конференцию «E-commerce 2021».

Вопросы к обсуждению:

Тренды российского рынка e-commerce

Маркетплейсы как фактор роста рынка

Как ритейлеру конкурировать с технологичными корпорациями?

Продавцы вынуждены следовать за пользователями в мобайл.

Экосистемы в e-commerce: чем удержать покупателя?

Современный e-commerce: борьба сервисов

Доставка или постаматы: что выберет пользователь?

Быстрее конкурентов: как автоматизировать маршрутизацию доставки?

Перспективы голосового шоппинга: кто научит Алису покупать?

Как оживить рассылки: кейсы.

Эффективная коммуникация с покупателем

Чат-боты: как ненавязчивый консультант помогает поднять продажи.

Время ретаргетинга ушло: как незаметно возвращать покупателя в интернет-магазин.

Как подготовить контент сайта к голосовому поиску.

Как реализовать визуальный поиск в интернет-магазине: кейсы.

Строим и анализируем Customer Journey Map: кейсы.

Госрегулирование отрасли

Как регуляторы будут распоряжаться данными онлайн-касс?

Особенности продажи маркированных товаров через интернет.

Как подготовиться к онлайн-торговле лекарствами и алкоголем?

ИТ для e-commerce

Из оффлайна в онлайн: как построить интернет-магазин на «зоопарке» систем.

Мобильный интернет-магазин: адаптивный сайт или приложение?

Как найти хорошего мобильного разработчика?

Риски ИБ: чем интернет-магазины привлекают кибермошенников?

Подтвердили выступление с докладом:

Иван Хорошилов, руководителя по электронной коммерции, Nespresso;

Валентин Фахрутдинов, директор по маркетингу, онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру»;

Даурен Абеуов, начальник отдела электронной коммерции, Протек;

Андрей Осокин, директор по маркетингу, goods.ru;

Антон Букашкин, руководитель направления интернет продаж, «СТД Петрович»;

Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России»;

Представитель компании «К50».

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.