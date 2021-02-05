Microsoft прокачала своего «убийцу» Zoom и Slack, научив его спасать работников от выгорания. Видео

Корпоративный сервис Microsoft Teams получил масштабное обновление – в него встроили платформу Viva для организации работы на удаленке. В ее составе есть виртуальное рабочее место, инструментарий для предотвращения эмоционального выгорания, а также отдельные сервисы для обучения и структурирования рабочих материалов.

Microsoft улучшила Teams

Корпорация Microsoft сообщила CNews о запуске платформы Viva внутри своего корпоративного сервиса Teams, который позиционируется как прямой конкурент мессенджера Slack и сервиса видеоконференций Zoom. Viva разрабатывалась с прицелом на сотрудников, работающих удаленно по решению руководства или по собственному желанию, и в нее, помимо прочего, входят инструменты, позволяющие избежать выгорания сотрудников.

Особое внимание удаленной работе компании стали уделять из-за пандемии коронавируса – чтобы снизить число заразившихся среди подчиненных, работодатели во всех странах начали переводить их на работу из дома. Многие компании и вовсе разрешили своим сотрудникам работать удаленно всегда и не возвращаться в офис, если они не хотят – так поступила и сама Microsoft, в начале октября 2020 г. позволившая работникам навсегда оставить офис в прошлом.

Teams и Viva призваны сделать работу на удаленке более удобной

В России многие тоже не хотят отказываться от удаленки – CNews сообщал, что в одной только Москве «удаленщиков», желающих вернуться в кабинеты, набралось лишь 30%.

Что умеет Viva

По словам гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы (Satya Nadella), Viva, ставшая частью Teams, вобрала в себя все, что необходимо удаленному сотруднику для работы в Teams и взаимодействия с коллегами. Платформа состоит из трех основных частей – Insights, Topics, Learning и Connections, и у каждой есть определенное предназначение.

Например, Viva Connections – это своего рода виртуальное рабочее место удаленного сотрудника. Данный сервис позволяет общаться с коллегами, ставить задачи и обсуждать их, получать новости компании, а также подключаться к различным ее ресурсам, включая корпоративные сообщества.

Viva Connections

Microsoft сделала особый акцент на Connections как на основную составляющую Viva, и в ближайшем будущем этот сервис перерастет из просто составляющей Viva, входящей в Teams, в отдельную программу для компьютеров и ноутбуков и приложение для мобильных устройств. Они уже находятся в разработке, и версия для ПК перейдет в стадию публичного тестирования в первой половине 2021 г. Мобильную утилиту Microsoft обещает выпустить до конца 2021 г.

Microsoft против выгорания

Вторая составляющая платформы Viva – это сервис Insights, который в Microsoft назвали инструментом для снижения риска эмоционального выгорания. Разработчики считают, что понизить риск выгорания можно путем грамотного планирования времени и распределения его на периоды для работы, требующей концентрации, обучения и перерывов, и именно это – основное предназначение Insights.

Viva Insights

Также Insights будет предлагать менеджерам рекомендации по «созданию здоровой и успешной команды», сообщили CNews в Microsoft, а руководители смогут использовать этот сервис для отслеживания тенденций в компании и разработки действенных организационных моделей.

Другие составляющие Viva

Два оставшихся сервиса Viva – это Learning и Topics. Последний позволяет структурировать корпоративную информацию при помощи искусственного интеллекта (ИИ) для дальнейшего упрощения поиска необходимых данных. К примеру, с его помощью можно рассортировать все по категориям «проекты», «клиенты», «процессы» и др. Работать ИИ может в автоматическом режиме, например, когда пользователь работает в сервисе Microsoft 365, плюс есть возможность переноса информации из сервисов сторонних разработчиков, в том числе ServiceNow и Salesforce.

Viva Topics

К слову, в декабре 2020 г. Salesforce, как сообщал CNews, купила Slack – основного конкурента Microsoft Teams, заплатив за него $28 млрд.

Разбор возможностей Microsoft Viva в составе Teams

Последний сервис из состава Viva – это Learning. Он объединяет все учебные ресурсы, доступные для компании, в одном месте, включая контент от Microsoft Learn, курсы от сторонних провайдеров, включая Skillsoft, Coursera, Pluralsight и edX, а также собственную библиотеку контента организации.

Как Microsoft продвигает Teams

Microsoft запустила Teams сравнительно недавно, в ноябре 2016 г., и этот сервис на два года младше Slack. Поначалу Teams был доступен исключительно платным подписчикам Office 365, в настоящее время известного как Microsoft 365, но корпорация решила отказаться от такой модели его распространения и тем самым укрепить позиции своего сервиса.

В результате в июле 2018 г. свет увидела бесплатная версия Teams, доступная для всех. Открытие Teams для широкого круга пользователей на бесплатной основе профильные СМИ расценили как очередной шаг в конкуренции со Slack, который предлагает бесплатную версию с момента своего запуска.

Это решение в итоге помогло повысить популярность сервиса. По словам гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы, к концу апреля 2020 г. в Teams фиксировалось 75 млн ежедневно активных пользователей. В конце марта 2020 г., по его словам, их было на 30 млн меньше.

В июле 2020 г. Microsoft анонсировала крупное обновление Teams, которое должно было увеличить максимальное число участников видеочатов и зрителей трансляций мероприятий, а также добавить живые реакции, видеофильтры и возможность делиться контентом с участниками встреч. Помимо этого, был обещан новый «Совместный режим» (Together mode), который позволяет организовать сеанс видеосвязи в виртуальном помещении.

Slack поприветствовала Microsoft с ее Teams заметкой в популярной газете

В конце июля 2020 г., на волне роста популярности Teams, разработчики Slack, еще до перехода под крыло Salesforce, забили тревогу. Они обратились в Еврокомиссию с жалобой на неконкурентное поведение Microsoft, обвинив ее в использовании своего доминирующего положения для распространения Teams, в том числе и через Office. Они также предположили, что Microsoft хочет уничтожить Slack. Софтверный гигант в ответ заявил, что Teams удалось выбиться в лидеры за счет большего числа интегрированных в него сервисов.

Разработчики Slack всегда видели в Teams заклятого конкурента своего детища. За несколько часов до презентации Teams они опубликовали в газете New York Times длинное, на всю страницу, обращение к Microsoft, где поприветствовали компанию на рынке бизнес-коммуникаций и дали несколько советов, как себя вести.