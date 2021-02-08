Спецпроекты

Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube

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, Текст: Дмитрий Степанов
В новой версии своего решения для видеоконференцсвязи VideoMost российская Spirit осуществила интеграцию с фирменным мессенджером и переработала интерфейс клиентского ПО – теперь оно гораздо больше напоминает ставший в последнее время крайне популярным Zoom. Согласно проведенному компанией исследованию, более половины пользователей VideoMost считают интерфейс Zoom де-факто стандартом для ВКС-систем. Визуальное и функциональное сходство с Zoom могут простимулировать переход российских пользователей на отечественное решение, считают в Spirit.

Новая версия VideoMost

Как стало известно CNews, российский производитель решений для видеоконференцсвязи (ВКС) Spirit выпустил новую версию своего флагманского продукта VideoMost 8.0.

Интерфейс приложений VideoMost был переработан в пользу упрощения и теперь во многом напоминает Zoom. Изменения коснулись как десктопного клиента Proton и мобильного приложения VideoMost, так и веб-версии, работающей в браузере, рассказали CNews в Spirit.

По мнению представителя компании, схожесть VideoMost и Zoom поспособствует безболезненному переходу сотрудников государственных организаций с популярного американского ВКС-продукта на отечественный.

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ВКС-система VideoMost изменилась, чтобы стать более похожей на Zoom

Также в новой версии VideoMost реализована интеграция с фирменным мессенджером компании Team Spirit IM. Благодаря этому пользователи могут присоединиться и участвовать в видеоконференциях, получив ссылку для входа в мессенджере или по электронной почте. Кроме того, улучшены возможности трансляции видео на популярные интернет-платформы, а также упрощены процедуры развертывания и настройки ВКС-сервера VideoMost.

Предыдущий мажорный релиз VideoMost 7.0 состоялся в апреле 2019 г. Как писал CNews, продукт получил возможность использования на ноутбуках с Wi-Fi и мобильных телефонах с LTE. Технология WebRTC позволила подключаться к ВКС на ноутбуке из браузера, не устанавливая специальный плагин.

Внешний вид и юзабилити

Говоря об изменениях пользовательского интерфейса VideoMost в Spirit отметили, что теперь в раскладках видео режим «Трибуна» автоматически показывает говорящего участника, и одновременно можно видеть список всех участников ВКС с индикаторами включения микрофонов и видеокамер каждого, а также текстовый чат. Пользователи имеют возможность гибко управлять раскладками видео в соответствии со своими предпочтениями. Предусмотрены кнопки для показа документов и электронной доски.

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Новый интерфейс мобильного и десктопного клиентов VideoMost

Специально для целей удаленного образования был разработан режим «Семинар», который оптимизирован для проведения видеоуроков и снижает требования к каналам связи для удаленных участников.

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Интерфейс VideoMost в предыдущей версии

«Юзабилити продукта складывается не столько из внешнего вида, размера и расположения элементов интерфейса, сколько из логики работы всей системы, очевидности и простоты использования, – пояснили CNews в компании Spirit. – Новый интерфейс VideoMost стал именно интуитивно понятным, все опции и инструменты всегда под рукой, и между ними удобно переключаться. Регистрироваться и назначать конференции еще до входа в интерфейс продукта тоже стало намного проще».

Интеграция с TeamSpirit IM

Интеграция VideoMost с мессенджером TeamSpirit IM, которая была реализована в восьмой версии продукта, позволяет использовать функцию совместного просмотра документов не только с ПК, но и с мобильных устройств, объясняют в Spirit. Пользователи мессенджера могут быстро присоединиться и участвовать в видеоконференциях VideoMost. Ссылку для входа можно получить непосредственно в мессенджере или по email.

Председатель правления Spirit Андрей Свириденко называет VideoMost 8.0 «первым полным российским продуктом для унифицированных коммуникаций, в котором корпоративные видеоконференции глубоко интегрированы с мессенджером». Другие российские продукты, по его словам, реализуют функциональность либо ВКС, либо мессенджера отдельно. Кроме того, другие мессенджеры не совместимы с офисными аппаратными и программными коммуникационными системами, а VideoMost обеспечивает такую совместимость, отмечает Свириденко.

Упрощенные установка и администрирование

Администрирование VideoMost 8.0 стало удобнее за счет упрощенной процедуры установки программного сервера, отмечают в Spirit. «Все настройки производятся в консоли, большая часть процесса установки происходит автоматически с помощью скрипта, убраны дополнительные шаги с ручным вводом параметров. Не требуется переходить в веб для завершения установки», – пояснила представитель компании в разговоре с CNews.

Новый сервер позволяет устанавливать и модифицировать права пользователей при подключении к конференции. Кроме того, добавлены управление уровнем логирования медиасервера и возможность выгрузки журнала конференций пользователя.

Записывать содержимое сеансов ВКС теперь можно как в полном объеме, так и по отдельности – голос, видео, и документы. Также можно выбрать любую комбинацию потоков.

Возможности трансляции в Сеть

В тех случаях, когда необходимо вещание на широкую аудиторию, VideoMost 8.0 позволяет проводить видеотрансляции по протоколам RTMP и RTSP на популярные зарубежные видеосервисы YouTube, Vimeo, Twitch и др.

Данная функция присутствовала и в VideoMost 7.0, однако в новой версии она была существенно доработана: трансляция происходит напрямую, без использования промежуточного софта, пояснили CNews в Spirit. Кроме того, для RTSP- и RTMP-трансляций теперь доступно управление раскладками видео.

Изменения продиктованы предпочтениями клиентов

Как рассказали CNews в Spirit, новая версия продукта VideoMost была создана с учетом предпочтений действующих пользователей продукта. В 2020 г., по данным компании, число пользователей облачного сервиса VideoMost выросло более чем в 100 раз, вследствие чего появились новые потребительские требования к продукту.

Летом 2020 г. Spirit провела исследование среди нескольких сотен тысяч пользователей VideoMost, большая часть из которых – россияне. По результатам этого исследования были выявлены основные требования пользователей к ПО для удаленной работы в период пандемии. В частности, участники опроса выделили следующие параметры: простая установка и участие в ВКС с ПК и мобильных устройств, возможность использовать чат/мобильный мессенджер во время видеоконференции, совместимость с офисными продуктами и ПО, быстрый запуск демонстрации экрана, а также наличие дополнительных возможностей – обмена файлами, записи и проведения трансляций. Кроме того, более 65% респондентов исследования Spirit назвали интерфейс Zoom стандартом де-факто.

Для сервера, устанавливаемого в инфраструктуре организаций, респонденты выделили возможность управления правами пользователей и доступ к журналу конференций для администратора.

Подробнее о ПО и сервисах VideoMost

На сегодняшний день Spirit предлагает облачный ВКС-сервис VideoMost (по модели Software as a Service, SaaS) и ПО для развертывания ВКС-системы в инфраструктуре заказчика на базе VideoMost Server. Во внедрениях в инфраструктуре заказчика может быть включено больше корпоративной функциональности – SIP, H.323, LDAP, адресные книги с поиском по серверу, объясняют в Spirit.

Пользователям облачного сервиса VideoMost SaaS доступен бесплатный тариф, по условиям которого можно проводить конференции на 100 участников длительностью до 45 минут. Кроме того, действует предложение, в рамках которого допускается использование бесплатного сервера VideoMost на 500 пользователей в любых организациях.

На вопрос CNews о степени защищенности конференций VideoMost, в Spirit ответили: «Продукт поддерживает стандартные протоколы шифрования, TLS и SSL и обеспечивает безопасность передаваемой информации и персональных данных пользователей. При установке сервера в инфраструктуре организации доступ к администрированию и управлению правами пользователей имеют только авторизованные сотрудники этой организации, что дополнительно снижает риски, связанные с безопасностью, и увеличивает контроль предприятия над своими данными и коммуникациями». При развертывании решения в государственных структурах весь трафик может шифроваться с помощью таких отечественных продуктов как, например, VipNet или «Застава». VideoMost работает вместе с этими продуктами на шифрованном канале через VPN.

Zoom и его отечественные «убийцы»

Платформа Zoom была разработана выходцами из Cisco WebEx, которые объединились в компанию Zoom Video Communications со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния (США). Первая версия Zoom была запущена в январе 2013 г., и уже к маю число ее пользователей превысило миллион.

Популярность Zoom в начале 2020 г. существенно выросла из-за пандемии COVID-19. По данным Washington Post, число пользователей сервиса увеличилось с 10 млн в сутки в декабре 2019 г. до 200 млн ежедневно в марте 2020 г. Этому способствовало введение карантина в ряде стран и массовый переход на удаленную работу и обучение.

В апреле 2019 г. после проведения IPO оценка Zoom Video Communications составила $16 млрд, в июне 2020 г. капитализация превысила $67 млрд. По состоянию на февраль 2021 г. компания оценивается в более чем $120 млрд.

В целом, по оценкам аналитиков IDC, в 2020 г. рост рынка унифицированных коммуникаций резко ускорился и составил 25% и $11,5 млрд к середине года. Из-за вынужденного перехода на удаленные работу и обучение программы и облачные сервисы для видеоконференций демонстрируют рекордные цифры роста – объем этого сегмента в апреле-июне 2020 г. увеличился на 46,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. и достиг $5,5 млрд.

Еще одним важным трендом на рынке унифицированных коммуникаций является миграция деловой коммуникации из электронной почты в мобильные мессенджеры, где происходит деловое общение и групповые видеозвонки, считают в Spirit. По оценкам Gartner в 2022 г. уже 70% рабочих групп будут использовать корпоративные мессенджеры как основной инструмент коммуникации для решения ежедневных задач.

Лавинообразный рост популярности инструментов вроде Zoom привел к появлению множества аналогов, в том числе отечественных. Так, в январе 2021 г. CNews сообщил о том, что у Сбербанка появился собственный видеосервис «Сбермитап» для проведения видеоконференций и вебинаров. На тот момент рядовым пользователям он не был доступен.

В декабре 2020 г. «Ростелеком» и Mail.ru Group запустили аналог Zoom для обучения и общения российских школьников. С новым продуктом компании планировали принять участие в правительственном эксперименте по внедрению цифровой образовательной среды в школах.

В августе 2020 г. гендиректор концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» Владимир Кабанов рассказал о том, что в России ведутся работы по созданию отечественного аналога Zoom.

В июне 2020 г. «Яндекс» запустил сервис видеоконференций «Телемост». Проект рассчитан на работу через современные браузеры и не требует не только установки приложения, но даже регистрации. Подключиться к конференции через «Яндекс.телемост» пользователь может по сгенерированной ссылке на нее, которую нужно ему направить посредством любого средства связи – по электронной почте, в социальной сети или через мессенджер. В беседах могут участвовать до 35 человек, и ограничений на время беседы в этом сервисе нет.

В марте 2020 г. компания Trueconf начала выдавать школам, колледжам и вузам России и СНГ бесплатные лицензии на использование собственной ВКС-системы с числом онлайн-пользователей до 1 тыс.

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