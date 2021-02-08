Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube

Новая версия VideoMost

Как стало известно CNews, российский производитель решений для видеоконференцсвязи (ВКС) Spirit выпустил новую версию своего флагманского продукта VideoMost 8.0.

Интерфейс приложений VideoMost был переработан в пользу упрощения и теперь во многом напоминает Zoom. Изменения коснулись как десктопного клиента Proton и мобильного приложения VideoMost, так и веб-версии, работающей в браузере, рассказали CNews в Spirit.

По мнению представителя компании, схожесть VideoMost и Zoom поспособствует безболезненному переходу сотрудников государственных организаций с популярного американского ВКС-продукта на отечественный.

ВКС-система VideoMost изменилась, чтобы стать более похожей на Zoom

Также в новой версии VideoMost реализована интеграция с фирменным мессенджером компании Team Spirit IM. Благодаря этому пользователи могут присоединиться и участвовать в видеоконференциях, получив ссылку для входа в мессенджере или по электронной почте. Кроме того, улучшены возможности трансляции видео на популярные интернет-платформы, а также упрощены процедуры развертывания и настройки ВКС-сервера VideoMost.

Предыдущий мажорный релиз VideoMost 7.0 состоялся в апреле 2019 г. Как писал CNews, продукт получил возможность использования на ноутбуках с Wi-Fi и мобильных телефонах с LTE. Технология WebRTC позволила подключаться к ВКС на ноутбуке из браузера, не устанавливая специальный плагин.

Внешний вид и юзабилити

Говоря об изменениях пользовательского интерфейса VideoMost в Spirit отметили, что теперь в раскладках видео режим «Трибуна» автоматически показывает говорящего участника, и одновременно можно видеть список всех участников ВКС с индикаторами включения микрофонов и видеокамер каждого, а также текстовый чат. Пользователи имеют возможность гибко управлять раскладками видео в соответствии со своими предпочтениями. Предусмотрены кнопки для показа документов и электронной доски.

Новый интерфейс мобильного и десктопного клиентов VideoMost

Специально для целей удаленного образования был разработан режим «Семинар», который оптимизирован для проведения видеоуроков и снижает требования к каналам связи для удаленных участников.

Интерфейс VideoMost в предыдущей версии

«Юзабилити продукта складывается не столько из внешнего вида, размера и расположения элементов интерфейса, сколько из логики работы всей системы, очевидности и простоты использования, – пояснили CNews в компании Spirit. – Новый интерфейс VideoMost стал именно интуитивно понятным, все опции и инструменты всегда под рукой, и между ними удобно переключаться. Регистрироваться и назначать конференции еще до входа в интерфейс продукта тоже стало намного проще».

Интеграция с TeamSpirit IM

Интеграция VideoMost с мессенджером TeamSpirit IM, которая была реализована в восьмой версии продукта, позволяет использовать функцию совместного просмотра документов не только с ПК, но и с мобильных устройств, объясняют в Spirit. Пользователи мессенджера могут быстро присоединиться и участвовать в видеоконференциях VideoMost. Ссылку для входа можно получить непосредственно в мессенджере или по email.

Председатель правления Spirit Андрей Свириденко называет VideoMost 8.0 «первым полным российским продуктом для унифицированных коммуникаций, в котором корпоративные видеоконференции глубоко интегрированы с мессенджером». Другие российские продукты, по его словам, реализуют функциональность либо ВКС, либо мессенджера отдельно. Кроме того, другие мессенджеры не совместимы с офисными аппаратными и программными коммуникационными системами, а VideoMost обеспечивает такую совместимость, отмечает Свириденко.

Упрощенные установка и администрирование

Администрирование VideoMost 8.0 стало удобнее за счет упрощенной процедуры установки программного сервера, отмечают в Spirit. «Все настройки производятся в консоли, большая часть процесса установки происходит автоматически с помощью скрипта, убраны дополнительные шаги с ручным вводом параметров. Не требуется переходить в веб для завершения установки», – пояснила представитель компании в разговоре с CNews.

Новый сервер позволяет устанавливать и модифицировать права пользователей при подключении к конференции. Кроме того, добавлены управление уровнем логирования медиасервера и возможность выгрузки журнала конференций пользователя.

Записывать содержимое сеансов ВКС теперь можно как в полном объеме, так и по отдельности – голос, видео, и документы. Также можно выбрать любую комбинацию потоков.

Возможности трансляции в Сеть

В тех случаях, когда необходимо вещание на широкую аудиторию, VideoMost 8.0 позволяет проводить видеотрансляции по протоколам RTMP и RTSP на популярные зарубежные видеосервисы YouTube, Vimeo, Twitch и др.

Данная функция присутствовала и в VideoMost 7.0, однако в новой версии она была существенно доработана: трансляция происходит напрямую, без использования промежуточного софта, пояснили CNews в Spirit. Кроме того, для RTSP- и RTMP-трансляций теперь доступно управление раскладками видео.

Изменения продиктованы предпочтениями клиентов

Как рассказали CNews в Spirit, новая версия продукта VideoMost была создана с учетом предпочтений действующих пользователей продукта. В 2020 г., по данным компании, число пользователей облачного сервиса VideoMost выросло более чем в 100 раз, вследствие чего появились новые потребительские требования к продукту.

Летом 2020 г. Spirit провела исследование среди нескольких сотен тысяч пользователей VideoMost, большая часть из которых – россияне. По результатам этого исследования были выявлены основные требования пользователей к ПО для удаленной работы в период пандемии. В частности, участники опроса выделили следующие параметры: простая установка и участие в ВКС с ПК и мобильных устройств, возможность использовать чат/мобильный мессенджер во время видеоконференции, совместимость с офисными продуктами и ПО, быстрый запуск демонстрации экрана, а также наличие дополнительных возможностей – обмена файлами, записи и проведения трансляций. Кроме того, более 65% респондентов исследования Spirit назвали интерфейс Zoom стандартом де-факто.

Для сервера, устанавливаемого в инфраструктуре организаций, респонденты выделили возможность управления правами пользователей и доступ к журналу конференций для администратора.

Подробнее о ПО и сервисах VideoMost

На сегодняшний день Spirit предлагает облачный ВКС-сервис VideoMost (по модели Software as a Service, SaaS) и ПО для развертывания ВКС-системы в инфраструктуре заказчика на базе VideoMost Server. Во внедрениях в инфраструктуре заказчика может быть включено больше корпоративной функциональности – SIP, H.323, LDAP, адресные книги с поиском по серверу, объясняют в Spirit.

Пользователям облачного сервиса VideoMost SaaS доступен бесплатный тариф, по условиям которого можно проводить конференции на 100 участников длительностью до 45 минут. Кроме того, действует предложение, в рамках которого допускается использование бесплатного сервера VideoMost на 500 пользователей в любых организациях.

На вопрос CNews о степени защищенности конференций VideoMost, в Spirit ответили: «Продукт поддерживает стандартные протоколы шифрования, TLS и SSL и обеспечивает безопасность передаваемой информации и персональных данных пользователей. При установке сервера в инфраструктуре организации доступ к администрированию и управлению правами пользователей имеют только авторизованные сотрудники этой организации, что дополнительно снижает риски, связанные с безопасностью, и увеличивает контроль предприятия над своими данными и коммуникациями». При развертывании решения в государственных структурах весь трафик может шифроваться с помощью таких отечественных продуктов как, например, VipNet или «Застава». VideoMost работает вместе с этими продуктами на шифрованном канале через VPN.

Zoom и его отечественные «убийцы»

Платформа Zoom была разработана выходцами из Cisco WebEx, которые объединились в компанию Zoom Video Communications со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния (США). Первая версия Zoom была запущена в январе 2013 г., и уже к маю число ее пользователей превысило миллион.

Популярность Zoom в начале 2020 г. существенно выросла из-за пандемии COVID-19. По данным Washington Post, число пользователей сервиса увеличилось с 10 млн в сутки в декабре 2019 г. до 200 млн ежедневно в марте 2020 г. Этому способствовало введение карантина в ряде стран и массовый переход на удаленную работу и обучение.

В апреле 2019 г. после проведения IPO оценка Zoom Video Communications составила $16 млрд, в июне 2020 г. капитализация превысила $67 млрд. По состоянию на февраль 2021 г. компания оценивается в более чем $120 млрд.

В целом, по оценкам аналитиков IDC, в 2020 г. рост рынка унифицированных коммуникаций резко ускорился и составил 25% и $11,5 млрд к середине года. Из-за вынужденного перехода на удаленные работу и обучение программы и облачные сервисы для видеоконференций демонстрируют рекордные цифры роста – объем этого сегмента в апреле-июне 2020 г. увеличился на 46,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. и достиг $5,5 млрд.

Еще одним важным трендом на рынке унифицированных коммуникаций является миграция деловой коммуникации из электронной почты в мобильные мессенджеры, где происходит деловое общение и групповые видеозвонки, считают в Spirit. По оценкам Gartner в 2022 г. уже 70% рабочих групп будут использовать корпоративные мессенджеры как основной инструмент коммуникации для решения ежедневных задач.

Лавинообразный рост популярности инструментов вроде Zoom привел к появлению множества аналогов, в том числе отечественных. Так, в январе 2021 г. CNews сообщил о том, что у Сбербанка появился собственный видеосервис «Сбермитап» для проведения видеоконференций и вебинаров. На тот момент рядовым пользователям он не был доступен.

В декабре 2020 г. «Ростелеком» и Mail.ru Group запустили аналог Zoom для обучения и общения российских школьников. С новым продуктом компании планировали принять участие в правительственном эксперименте по внедрению цифровой образовательной среды в школах.

В августе 2020 г. гендиректор концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» Владимир Кабанов рассказал о том, что в России ведутся работы по созданию отечественного аналога Zoom.

В июне 2020 г. «Яндекс» запустил сервис видеоконференций «Телемост». Проект рассчитан на работу через современные браузеры и не требует не только установки приложения, но даже регистрации. Подключиться к конференции через «Яндекс.телемост» пользователь может по сгенерированной ссылке на нее, которую нужно ему направить посредством любого средства связи – по электронной почте, в социальной сети или через мессенджер. В беседах могут участвовать до 35 человек, и ограничений на время беседы в этом сервисе нет.

В марте 2020 г. компания Trueconf начала выдавать школам, колледжам и вузам России и СНГ бесплатные лицензии на использование собственной ВКС-системы с числом онлайн-пользователей до 1 тыс.