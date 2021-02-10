«Яндекс» создаст конкурента Apple Pay и Google Pay

У «Яндекса» в скором будущем может появиться своя платежная система Yandex Pay. Ее описание было обнаружено в правовых документах компании, хотя представители «Яндекса» пока не подтверждают факт работы над этим сервисом. Конкурировать Yandex Pay будет с Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и даже с отечественной платежной системой Mir Pay.

Платежная система «Яндекса»

Российский ИТ-гигант «Яндекс» готовит к запуску собственную платежную систему Yandex Pay, что следует из опубликованных им правовых документов. Первым на это обратило внимание издание VTimes.

Согласно имеющимся на сайте «Яндекса» подробностям, сервис Yandex Pay будет доступен на его веб-страницах. К нему можно будет привязать банковские карты для совершения безналичных платежей.

Деталей того, когда именно «Яндекс» собирается запустить Yandex Pay, правовая документация не содержит. «Мы постоянно развиваем и совершенствуем возможности для онлайн-оплаты на сервисах «Яндекса». Мы хотим, чтобы они были удобными и безопасными. Для этого мы разрабатываем новые технологии и сервисы, о которых расскажем позднее», – сообщили РБК представители «Яндекса», не раскрыв никаких дополнительных сведений о новом сервисе.

«Яндекс» в финансовой сфере

«Яндекс», основанный в 1997 г., на протяжении многих лет пытался закрепиться в финансовом секторе, в том числе и через партнерство со Сбербанком, начавшееся в 2009 г. и завершившееся в июне 2020 г. В активе компании с 2002 г. также числился сервис «Яндекс.деньги», который в июне 2020 г. отошел Сбербанку в результате разрыва с ним отношений. В настоящее время этот проект переименован в «Юmoney».

У «Яндекса» будет новая платежная система на замену «Яндекс.деньгам»

В начале августа 2020 г., спустя примерно полтора месяца после разрыва со Сбербанком, «Яндекс» и сам начал трансформироваться в банк. Как сообщал CNews, он подал в Роспатент заявки на регистрацию целого ряда товарных знаков, связанных с финансовыми сервисами.

Речь идет о 33 товарных знаках, среди которых «ЯБанк», «ЯТрейд», «ЯВалюта», «ЯФинтех», «ЯФонд», «ЯСтэш», «ЯЧек», «ЯМани», «ЯПрайс», «ЯПеревод», «ЯЭквайринг», «ЯСтимул», «ЯСтраховка», «ЯСчет», «ЯФинансы», «ЯПлатеж», «ЯПортфель», «ЯСбережения», «ЯСейф», «ЯКошелек», «ЯКредит», «ЯКэш», «ЯОплата», «ЯКарман», «ЯКопилка», «ЯКотировка», «ЯДоход», «ЯКапитал», «ЯДеньги», «ЯВклад», «Яброкер», «Ябиржа».

В «Яндексе» не ответили на запрос CNews о причинах регистрации столь внушительного числа товарных знаков, явно имеющих отношение к финансам. В компании сообщили лишь, что «Яндекс» часто регистрирует товарные знаки или технологии (патенты), но не все они находят применение в будущем. «Это совершенно нормальная практика для больших ИТ-компаний», – добавили представители ИТ-гиганта.

Правовые документы «Яндекса» с упоминанием Yandex Pay

«Яндекс» даже хотел купить банк «Тинькофф» – об этой сделке он открыто объявил в конце сентября 2020 г. Стороны, однако, в итоге не смогли достичь договоренности – о срыве планов по покупке «Тинькофф» «Яндексом» стало известно 16 октября 2020 г., а в конце декабря 2020 г. основатель банка Олег Тиньков раскрыл причину произошедшего. По его словам, сделка по продаже его банка «Яндексу» сорвалась из-за того, что ИТ-гигант не захотел покупать «Тинькофф» по его цене и предложил меньшую сумму.

Основные конкуренты Yandex Pay

На 10 февраля 2021 г. в России функционирует несколько всемирно известных платежных систем. В числе первых на российском рынке заработала Samsung Pay – россияне могут пользоваться ею с 28 сентября 2016 г. Это полноценный сервис, позволяющий оплачивать товары и услуги при помощи своего мобильного устройства Samsung, в котором должен присутствовать чип NFC.

4 октября 2016 г. в Россию пришла и платежная система Apple Pay. Общий принцип ее работы тот же, только вместо телефонов Samsung в ней используются iPhone.

Google значительно задержался с запуском собственной платежной системой GPay в России. В нашей стране она работает с 27 мая 2017 г., и ее можно использовать на большей части современных Android-смартфонов, без привязки к конкретному бренду.

В настоящее время в России действует еще и Mir Pay – полностью отечественный платежный сервис, базирующийся на платежной системе «Мир». Разработка данного сервиса бесконтактной оплаты началась весной 2018 г. а запуск состоялся в начале марта 2019 г.

Своя платежная система есть и у компании Facebook, которая так и называется – Facebook Pay. В России она появилась сравнительно недавно – в середине августа 2020 г., притом без предварительного анонса. В ней можно расплачиваться только внутри соцсети Facebook для покупки виртуальной валюты Stars – эти «деньги» можно отправлять друзьям, плюс на них можно покупать игры и внутриигровой контент, делать пожертвования на благотворительность или личные цели, а также покупать и продавать вещи в фирменном маркетплейсе и группах, приобретать билеты на различные мероприятия или продвигать то или иное мероприятие, товар или компанию с помощью рекламы в социальной сети.