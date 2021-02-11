Facebook создаст аналог Clubhouse — стремительно растущей аудиосоцсети «для избранных»

Facebook приступила к разработке социальной сети, где все пользователи общаются исключительно голосом. Это будет полный аналог аудиосоцсети Clubhouse, существующей с марта 2020 г. – основатель Facebook Марк Цукерберг оценил ее возможности в начале февраля 2021 г., а за несколько дней до него в ней зарегистрировался глава Tesla Илон Маск.

Clubhouse по версии Facebook

Компания Facebook, владелец одноименной социальной сети, ведет разработку еще одной соцсети – клона сервиса Clubhouse. Об этом пишет издание The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные осведомленные источники.

Clubhouse – это закрытая соцсеть, пользователи которой общаются исключительно голосом (в голосовых чатах). Проект существует с 2020 г., но пользоваться им могут далеко не все – зарегистрироваться в сети можно только по приглашению (инвайту), да и сам сервис работает исключительно на iOS.

Свое внимание на Clubhouse, пишет NYT, обратил сам Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), основатель Facebook. По информации издания, он достаточно давно интересуется новыми форматами аудиосвязи, вероятно, на фоне нелюбви многих пользователей соцсетей и мессенджеров к классическим аудиосообщениям.

Facebook очень хочет свой Clubhouse

Доподлинно известно, что Марк Цукерберг лично протестировал возможности Clubhouse. Он зарегистрировался 4 февраля 2021 г. под псевдонимом Zuck23, чтобы уже 5 февраля 2021 г. принять участие в ток-шоу The Good Time Show, которое проходит внутри этого сервиса. В рамках своего выступления он обсуждал технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Источник NYT сообщил, что топ-менеджеры Facebook уже поручили сотрудникам создать сервис, по своим возможностям схожий с Clubhouse. Никаких подробностей о нем нет, известно лишь, что его разработка находится на ранней стадии.

Профиль Марка Цукерберга в Clubhouse

Представители Facebook отказались комментировать публикацию в NYT. Разработчики Clubhouse никак не отреагировали на нее.

Купить нельзя, создать копию

Пока неизвестно, почему Facebook не может купить Clubhouse вместо того, чтобы с нуля создавать его аналог. На январь 2021 г. аудиосоцсеть оценивалась, по данным Axios, в $1 млрд, тогда как выручка Facebook за один только IV квартал 2020 г., согласно ее финансовому отчету, превысила $28 млрд.

Интерфейс Clubhouse

У компании Марка Цукерберга есть значительный опыт в приобретении набирающих популярность проектов. Например, с апреля 2012 г. она владеет соцсетью Instagram, которая на момент своего появления в 2010 г. была обычным фотосервисом, но уже тогда интересовала многих пользователей. Сумма сделки составила $300 млн.

Два года спустя, в феврале 2014 г., Facebook осуществила в несколько раз более дорогостоящее приобретение – она купила мессенджер WhatsApp, заплатив за него $19 млрд. И Instagram, и WhatsApp существуют до сих пор и являются одними из самых популярных сервисов в своих сегментах.

Но Facebook известна еще и заимствованиями чужих идей. К примеру, в том же Instagram в 2016 г. появились так называемые «истории» (stories) – своего рода статусы, исчезающие через 24 часа после загрузки. Facebook скопировала их с аналогичной функции мессенджера Snapchat.

В 2020 г. Facebook на волне популярности китайского видеосервиса TikTok с короткими роликами добавила в Instagram функцию добавления небольших видеороликов. Она получила название Reels.

Аналог Zoom от Facebook

Не обошла своим вниманием Facebook и сервис видеоконференций Zoom, ставший очень востребованным во всем мире из-за пандемии коронавируса в 2020 г. В стремлении занять часть этой ниши в апреле 2020 г. она выпустила полноценный аналог Zoom под названием Messenger Rooms.

Немного о Clubhouse

Проект Clubhouse заработал в марте 2020 г. За ним стоят двое бывших сотрудников Google – Пол Дэвисон (Paul Davison) и Рохан Сет (Rohan Seth). Сервис существует исключительно в виде приложения под Apple iOS, что уже ограничивает его аудиторию, плюс регистрация в нем возможна только по приглашению. Сроки релиза Android-приложения на момент публикации материала известны не были.

Твит Илона Маска о его выступлении в Clubhouse

Сеть Clubhouse поначалу развивалась медленно – к маю 2020 г., по данным Software Pundit, в ней было зарегистрировано всего 1500 пользователей. Для сравнения, к концу января 2021 г. их число перевалило за 6 млн. В мае 2020 г. сервис оценивался в $100 млн, а к январю 2021 г. он подорожал до $1 млрд.

Регистрация Марка Цукерберга в Clubhouse могла стать толчком для дополнительного роста популярности сервиса. В конце января 2021 г. к сервису присоединился и основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk), объявив об этом на весь мир в своем Twitter – 31 января 2021 г. он опубликовал сообщение «в Clubhouse сегодня в десять вечера по Лос-Анджелесу» (On Clubhouse tonight at 10pm LA time). В этот день действительно состоялась его беседа с гендиректором сервиса Robinhood Владом Теневым, в которой он рассказывал про достижения его компании Neuralink по вживлению чипа в мозг обезьяны. К диалогу присоединилось 5 тыс. слушателей (максимально возможное число).

Запись выступления Марка Цукерберга в Clubhouse, выложенная на YouTube

В Clubhouse действует строгое правило – нельзя вести запись диалога, плюс сами беседы удаляются сразу после их завершения. Однако один из слушателей The Good Time Show с участием главы Facebook это правило нарушил и сделал запись его выступления, после чего выложил его на YouTube. На момент публикации материала она по-прежнему была доступна для прослушивания.