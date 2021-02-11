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Портал госуслуг меняет формат их предоставления. Перечень новшеств

Интернет Веб-сервисы Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В конце марта 2021 г. ожидается запуск новой версии портала госуслуг с наиболее востребованными 20 сервисами. В апреле на платформе появится умный поиск и голосовой помощник, к лету изменится дизайн основных элементов, а к концу года число сервисов на новой площадке приблизится к сотне. Ряд новых сервисов уже сегодня находится в стадии пилотного тестирования.

Новые услуги на новой платформе

Власти планируют до конца марта 2021 г. запустить новую версию портала госуслуг и перенести на нее порядка 20 востребованных сервисов. Уже в начале апреля на платформе планируется запуск новой системы поиска и чат-бота (голосового помощника) с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом CNews рассказал Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России, курирующий в Правительстве вопросы развития цифровой экономики, связи, СМИ, науки и высшего образования.

«Новая технологическая платформа построена на основе передовых технологий с учетом высокого трафика, – заявил Дмитрий Чернышенко. – Это позволит обрабатывать практически любое количество запросов пользователей даже в моменты пиковых нагрузок».

По его словам, новый портал будет соответствовать всем современным требованиям в области кибербезопасности. С точки зрения пользователя переход на новый портал будет бесшовным и незаметным. Услуги на новой платформе будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи, однако формат их предоставления при этом изменится – теперь процесс заполнения заявления будет представлен в виде ответов на вопросы.

К лету ожидается полное изменение главной страницы портала, личного кабинета и каталога предоставляемых услуг. До конца 2021 г. число услуг, предоставляемых на новой платформе ЕПГУ, составит не менее сотни, сообщил CNews вице-премьер.

Процесс модернизации ЕПГУ

Как рассказал CNews Дмитрий Чернышенко, процесс изменения портала госуслуг будет происходить постепенно, и начнется все с изменения формы предоставления самых популярных услуг.

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Запуск новой версии портала госуслуг запланирован на конец марта 2021 г.

По его словам, новая система уже прошла успешные испытания в декабре 2020 г. в процессе запуска выплат на детей до восьми лет. Так, родители своевременно смогли получить положенные выплаты, а сам сервис показал абсолютный рекорд популярности по уникальным посетителям.

«Сегодня различные услуги можно получить с помощью мобильного приложения госуслуг – это понятный и современный процесс, – рассказал CNews вице-премьер. – Сейчас идет тестирование ряда тематических приложений для решения самых востребованных у пользователей вопросов. Речь идет о таких мобильных приложениях как «Здоровье», «Дом» и «Авто»».

Так, в приложение «Дом» будут включены услуги голосования собственников жилья по вопросам ЖКХ, чат между жильцами и управляющей компанией, функция обратной связи для обращений и жалоб на качество работ, выполняемых жилищными организациями. В настоящее время сервис проходит пилотное тестирование в некоторых домах Московской области.

Приложение «Авто», запуск которого планируется в августе 2021 г., позволит дистанционно оформить европротокол, загрузить электронные документы на автомобиль и использовать другие востребованные функции.

В мобильном сервисе «Здоровье» будут объединены такие услуги как онлайн запись на прием к специалистам, вызов врача на дом, оформление электронных больничного и рецептов, ведение дневника самонаблюдения и другие документы. Приложение в настоящее время также тестируется в закрытом режиме. Пробный запуск приложения запланирован на март 2021 г. в трех пилотных регионах страны.

Перспективы на ближайшие два года

В октябре 2020 г. CNews сообщил о поручении Президента России Владимира Путина Правительству по переносу всех массовых и социально значимых госуслуг в электронный формат до 1 января 2023 г.

Также по поручению Путина Правительство в срок до 1 декабря 2022 г. должно завершить централизацию основных инфоресурсов Пенсионного фонда, МВД, Росреестра и других федеральных органов власти в части сведений, используемых для подтверждения данных при получении госуслуг. В этот же срок органы власти должны перейти на обработку межведомственных запросов и предоставление сведений с использованием системы электронного взаимодействия в режиме реального времени.

В конце 2020 г. в докладе Президенту Чернышенко отметил, что на портале госуслуг подтвержденные учетные записи имеют 75,5 млн граждан, им было оказано в 2020 году более 175 млн услуг.

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