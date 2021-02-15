«Авито» превращается в «убийцу» Ozon и «Яндекс.маркета»

В составе «Авито» появится полноценная торговая площадка, на которой предприниматели смогут размещать свои товары. Она запущена в режиме тестирования, и это будет прямой конкурент «Маркета» «Яндекса», который в декабря 2020 г. создал аналог «Авито» под названием «Яндекс.объявления».

«Авито» превращается в маркетплейс

Сервис объявлений «Авито» в обозримом будущем превратится в классическую онлайновую торговую площадку в духе Ozon и «Яндекс.маркета». «Авито» внедрять транзакционную модель взаимодействия продавцов и покупателей, характерную для современных российских интернет-магазинов и торговых площадок.

Как сообщили CNews представители «Авито», этим сервис добьется того, чтобы производители и продавцы товаров торговали своей продукцией непосредственно внутри сервиса – через его фирменное мобильное приложение или веб-версию.

До внедрения новой функции «Авито» работал по принципу классической доски объявлений – на сервисе размещались лишь предложения о продаже, а сами сделки заключались вне платформы. Частично этот вопрос решала функция «Авито.доставка», но она была (и остается) доступна не для всех видов и категорий товаров, пользователи могли отказаться от ее использования.

Возможностей для продавцов на «Авито» станет больше

«На Avito достаточно высокая доля новых товаров, в ряде категорий она достигает 60%. Поэтому мы приняли решение сделать площадку еще удобнее для предпринимателей, интегрировав маркетплейс внутрь Avito», – сообщил CNews управляющий директор «Авито товары» Алексей Куракин, добавив, что «Авито» сейчас «эволюционирует в многопрофильную торговую площадку».

Представители «Авито» рассказали CNews, что новый сервис в настоящее время находится на экспериментальной стадии. «Мы считаем, что комбинация бизнес-моделей маркетплейса и классифайда - это будущее "Авито", и сейчас мы ищем оптимальную концепцию реализации встраивания транзакции в исторический бизнес платформы. Мы планируем начать процесс масштабирования в конце 2021 / начале 2022 г., тогда и раскроем свои карты потребителям, а пока активно подключаем продавцов к новому функционалу», – уточнили они.



Работа в режиме тестирования

На 15 февраля 2021 г. новый сервис «Авито» находился на этапе тестирования и был доступен не всем. Нацеленный на предпринимателей, реализующих через «Авито» новые товары, в настоящее время он испытывается компаниями-мерчантами в количестве около 200. Среди них – продавцы бытовой техники и электроники, а также различных товаров для ремонта и строительства.

Алексей Куракин уточнил, что, за продавцами сохраняется возможность использования как новой транзакционной модели, предложенной «Авито», так и классической схемы взаимодействия с клиентами – так называемую «модель классифайда». Как долго сервис планирует предоставлять им такое право выбора, остается неизвестным.

Комиссий не миновать

По информации ТАСС, новая транзакционная модель «Авито», лежащая в основе маркетплейса, подразумевает взимание с продавцов комиссий с их продаж. На запрос CNews о размерах этих комиссий представители «Авито» ответить не смогли.

ТАСС пишет также, что юридические лица, сделавшие выбор в пользу маркетплейса, получат право пользоваться расширенными логистическими услугами по отправке товаров своим покупателям. Подробности об этих услугах не раскрываются.

Конкурентов будет много

В России существует несколько крупных торговых площадок, с которыми «Авито» после внедрения новой транзакционной модели придется соперничать. В их числе есть интернет-магазин Wildberries, в феврале 2020 г. признанный Forbes лидером рейтинга «10 главных продавцов Рунета».

Конкурировать «Авито» придется и с Ozon, основанным в 1998 г. и являющимся старейшим российским маркетплейсом. В ноябре 2020 г. он заявил о выходе на биржу NASDAQ и о проведении публичного размещения акций (IPO), которое в итоге было признано изданием Bloomberg самым успешным среди российских компаний с 2011 г.

Определенную долю российского рынка электронной коммерции занимает и ИТ-гигант «Яндекс» со своим сервисом «Яндекс.маркет», основанным в 2000 г. Длительное время он развивался при участии Сбербанка, но в июне 2020 г. стороны сообщили о полном разрыве отношений, и «Маркет» достался «Яндексу», тогда как Сбербанк забрал себе платежную систему «Яндекс.деньги» и переименовал ее в «Юmoney».

Запуск «Авито» собственной торговой площадки в теории можно расценить как ответ «Яндексу» на запуск им в начале декабря 2020 г. собственного сервиса объявлений «Яндекс.объявления». CNews писал, что новое детище ИТ-гиганта работает по модели классифайда, как и «Авито». Новый проект позволяет размещать неограниченное число бесплатных объявлений о купле, продаже, обмене или дарении различных товаров, и он напрямую связан с «Маркетом» – встроенный в него поисковый алгоритм берет из него информацию для более точного поиска товаров.

На 15 февраля 2021 г. «Авито» занимал 162 место в рейтинге Alexa. Для сравнения, «Яндекс» был на 51 строчке, Wildberries – на 278, Ozon – на 428.

История «Авито»

Сервис объявлений «Авито» был запущен в 2007 г. По данным Mediascope, его ежемесячная аудитория старше 11 лет составляет 40,4 млн человек (статистика за ноябрь 2020 г.). На сайте размещено более 70 млн актуальных объявлений, каждый день их количество увеличивается на 600 тыс.

В 2013 г. в число инвесторов «Авито» вошел южноафриканский медийный холдинг Naspers, что дало толчок развитию сервиса. В конце октября 2015 г. холдинг объявил о приобретении дополнительной доли в нем за $1,2 млрд.

В итоге портфель доля Naspers в «Авито» увеличилась с первоначальных 17,4% до 67,9%, что сделало холдинг владельцем контрольного пакета акций сервиса. Однако на этом он не остановился и в конце января 2019 г. увеличил свою долю в российском сервисе объявлений до 99,6%, приобретя 29,2% акций сервиса за $1,16 млрд. Как сообщал CNews, среди продавцов акций «Авито» был шведский фонд Vostok New Ventures. Согласно сообщению фонда, он продал принадлежащие ему 13,3% акций за $540 млн.