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Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля

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Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля.

CNews приглашает 15 апреля 2021 г. принять участие в конференции «Большие данные и аналитика 2021».

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Рынок больших данных и аналитики оказался в числе наименее пострадавших от последствий коронакризиса. На фоне экономических сложностей компании в очередной раз стали искать возможность не просто оптимизировать имеющийся бизнес, но и предсказывать изменения для того, чтобы заранее подготовиться к ним. В современных условиях сделать это можно только с использованием аналитических платформ.

Таких решений на рынке предостаточно. Сегодня речь идет об их развитии в двух основных направлениях. Во-первых, это поддержка корпоративной отчетности. Клиенты заинтересованы в том, чтобы аналитические платформы помогли им модернизировать системы отчетности, сделав результаты более наглядными. Во-вторых, это уровень использования «дополненной аналитики» (Augmented Analytics), то есть применения в аналитических платформах средств искусственного интеллекта и машинного обучения.

Основные вопросы конференции:

Рынок аналитических решений в России

  • Перспективы развития регулируемой торговли данными.
  • Разработка единых стандартов применения данных: перспективы и прогнозы.
  • Как меняются требования к хранению накопленных данных.
  • Требования регуляторов: препятствия или возможности?.
  • Импортозамещение в аналитике: как растет спрос на российские BI-решения.
  • Какие специальности будут нужны рынку после CDO и Data Scientist.
  • Как повлияет на рынок растущая доступность технологий прогнозной аналитики.

Тренды и вызовы

  • Аналитика как средство монетизации данных.
  • Голосовые интерфейсы для взаимодействия с аналитическими системами: кейсы.
  • Как научить аналитическую систему понимать естественный язык .
  • Интеграция разрозненных данных и внедрение тотальной аналитики: перспективы.

Инструменты и технологии

Что такое дополненная аналитика.
  • Предиктивная аналитика и поиск закономерностей в данных: кейсы.
  • Аналитика без аналитиков: как внедрять в компании Self-Service BI.
  • Data Governance: как подготовить бизнес к внедрению решений управления данными.
  • Перспективы развития облачных решений и периферийных вычислений для систем аналитики.

Среди спикеров:

Юрий Сирота, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта, банк «Уралсиб»;
Тигран Саркисов, директор по работе с данными, Х5 Retail Group;
Сергей Алешкин, руководитель по Data Science, «Согаз»;
Сергей Голицын, заместитель руководителя департамента анализа данных и моделирования, вице-президент, ВТБ;
Павел Мягких, директор по продвинутой аналитике Big Data, «Лента»;
Эдуард Жучков, директор по цифровым инновациям и большим данным, IDS Borjomi International

К выступлению приглашены:

Леонид Жуков, руководитель лаборатории искусственного интеллекта, «Сбер»;
Максат Нуриденулы, управляющий директор и Chief Data&Operating Officer, Альфа-Банк Казахстан;
Анна Ахобадзе, руководитель департамента обработки, хранения и аналитики больших данных, «Почта России»;
Борис Воскресенский, директор по развитию цифровых технологий, «Северсталь»;
Сергей Казанцев, директор по цифровой трансформации, НЛМК;
Александр Пятигорский, вице-президент по цифровым технологиям, директор digital-департамента, банк «Открытие»;
Александр Крашенинников, руководитель BI, Ozon;
Александр Чуглин, руководитель направления НСИ, «Норникель»;
Никита Матвеев, заместитель генерального директора по управлению данными, S7 Group;
Кирилл Иванов, CDO, «М.Видео-Эльдорадо»;
Сергей Кравченко, руководитель разработки BI, «Росгосстрах»;
Андрей Писарев, руководитель проектов управления внедрения стратегических изменений, «Мегаполис»;
Евгений Джамалов, директор по инновациям, «Магнит»;
Николай Голов, Head of Data Platform, Avito;
Данила Наумов, директор по данным компании, «Утконос Онлайн»;
Николай Гегамов, директор по информационным технологиям, «Лудинг»;
Николай Барташев, Начальник управления ИТ, банк «Оранжевый».

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