Россияне смогут оформлять кредиты онлайн по водительским правам

Правительство России поддержало законопроект Минэкономразвития по упрощению удаленной идентификации клиентов финансовых организаций. Для подтверждения личности в дополнение к паспорту можно будет использовать водительские права. Сейчас в качестве второго документа требуются ИНН или СНИЛС, но они не всегда могут быть с собой.

Расплатиться онлайн и не стать экстремистом

Правительство одобрило законопроект, в котором предлагается внести изменения в ст. 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации. Документ был разработан Минэкономразвития.

Если депутаты Госдумы одобрят законопроект, то автовладельцы без дополнительной идентификации смогут расплатиться онлайн по КАСКО и ОСАГО. Размер платежа без идентификации увеличится с 15 тыс. руб. до 40 тыс. руб.

Кроме того, в законопроекте говорится, что у мобильных операторов, почтовых и страховых компаний, а также у кредитно-финансовых организаций появится возможность обратиться в банк с целью идентификации своего клиента. Это позволит организациям, нуждающимся в полной идентификации клиентов, избежать затрат на найм сотрудников для этих целей или дорогостоящих затрат на подключение к СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия). Нововведением смогут воспользоваться, например, лизинговые компании или риэлторские агентства: они поручат банкам идентифиицировать клиентов.

Россияне смогут идентифицироваться в интернете с помощью водительских прав

Еще одно нововведение касается упрощенной идентификация через интернет, которая требуется, например, при оформлении потребительского кредита на сумму до 15 тыс. руб. без визита в отделение банка. Сейчас для этого кроме персональных данных (номер и серия паспорта и мобильный телефон) необходимы такие документы как СНИЛС, ОМС или ИНН.

Теперь к перечню документов, один из которых в дополнение к паспорту может быть основой для упрощенной идентификации, добавляются водительские права. В Минэкономразвитии считают, что далеко не каждый человек будет носить с собой карточку СНИЛС или держать в телефоне номер ИНН. Водительское же удостоверение является документом, который чаще всего может оказаться под рукой у человека при необходимости срочного заполнения формы в интернете.

Бизнес одобряет

«Мы поддерживаем данный законопроект, и выступаем за развитие механизмов упрощенной идентификации пользователей и расширение списка документов для ее прохождения, — отметила в разговоре с CNews замгендиректора группы QIWI Мария Шевченко. — Например, мы считаем, что возможность использования водительского удостоверения наряду с ИНН, СНИЛС и медстраховкой позволит повысить доступность упрощенной идентификации, т. к. этот документ чаще всего находится под рукой у пользователей. Кроме того, этот механизм не несет в себе дополнительных рисков, так как упрощенная идентификация позволяет проверить все необходимые данные».

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов сообщил CNews, что упрощенной идентификации по второму документу добивались достаточно долго. По его словам, эту инициативу поддержали многие участники рынка, поэтому вполне логично, что теперь это одобрили законодательно.

Инфляция требует повышения лимитов

Достов пояснил, что в законопроекте также речь идет об увеличении суммы для онлайн-переводов для страховых компаний. «Логика простая — инфляция и курс рубля привели к тому, что стоимость полисов стала превышать лимит в 15 тыс. руб., — говорит Достов. — Рисков там мало, так что лимит упрощенной идентификации подняли».

Достов также отметил, что лимиты на онлайн-платежи с удаленной идентификацией также практикуются при использовании электронных кошельков, предоплаченных карточек и микрозаймах. «Периодически бизнес просит проиндексировать лимиты и в этой сфере, но пока регулятор не внял этим просьбам », — говорит эксперт.