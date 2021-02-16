Доходы «Яндекса» от рекламы сократились. Выручку спасло «Такси»

«Яндекс» столкнулся со значительным падением выручки от показа интернет-рекламы. Дошло до того, что впервые в истории нерекламные сервисы компании принесли ей почти половину квартальной выручки – 46%. За весь год выручка «Яндекса» выросла на 24% вопреки неблагоприятным прогнозам аналитиков, и добиться этого ему удалось в первую очередь благодаря «Такси» и своим медиасервисам. Чистая прибыль компании за весь 2020 г. подскочила на 116%.

Финансовые результаты «Яндекса»

Российский ИТ-гигант «Яндекс» опубликовал финансовый отчет за IV квартал 2020 г. и за весь 2020 г. Компания завершила оба периода ростом консолидированной выручки, но впервые в ее истории этот результат почти наполовину обусловлен успехами ее нерекламных сервисов.

Согласно отчету, в IV квартале 2020 г. доля нерекламной выручки «Яндекса» достигла 46%, хотя кварталом ранее она составляла 43%. Значительный рост показали «Такси» и медиасервисы, тогда как выручка от продажи интернет-рекламы на сайтах рекламной сети «Яндекса» по итогу IV квартала 2020 г. упала на 9%, а за весь 2020 г. – на 16% по сравнению с аналогичными отчетными периодами 2019 г.

Консолидированная выручка «Яндекса» в последней четверти 2020 г. показала 39-процентный рост год к году и достигла 71,6 млрд руб. За весь 2020 г. этот показатель вырос на 24% – до 218,34 млрд руб. Для сравнения, по прогнозам банка UBS, опубликованным в апреле 2020 г., рост выручки «Яндекса» по итогам 2020 г. мог оказаться отрицательным и составить -2%.

Итоговые показатели «Яндекса»

Чистая прибыль компании за IV квартал 2020 г. составила 4,2 млрд руб. (рост 130% год к году). Этот же показатель за 2020 г. равен 24,1 млрд руб., и его рост составил 116%.

Что не так с рекламой

Выручка от продажи интернет-рекламы на сайтах «Яндекса» за весь 2020 г. выросла на 9%, а за IV квартал 2020 г. – на 17%. При этом на сайтах рекламной сети «Яндекса» выручка от продажи рекламы за те же периоды времени упала на 9% и 16% соответственно. В «Яндексе» уточнили, что это связано в основном с «негативным воздействием пандемии коронавируса на активность рекламодателей в партнерской сети, а также сокращением рекламного инвентаря партнерских площадок».

Результаты рекламного направления «Яндекса» далеки от выдающихся

Консолидированная выручка ИТ-гиганта от продажи интернет-рекламы выросла на 12% в IV квартале 2020 г. За весь 2020 г. ее рост составил лишь 4%.

«Такси» пришло на помощь

Сегмент «Такси» принес «Яндексу» по итогам 2020 г. почти треть всей выручки ИТ-гиганта – около 67,96 млрд руб. или чуть больше 31%. Ее рост за год составил 49%, а за IV квартал 2020 г. – 54%, до 22,25 млрд руб.

Этот сегмент включает сервис онлайн-заказа такси («Яндекс Go» и Uber в России и 17 странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки), а также логистические и другие B2B-сервисы, фудтех-направление (сервис доставки заказов из ресторанов «Яндекс.еда» и «Яндекс.лавка»). В него же входит и каршеринг «Яндекс.драйв».

Показатели сегмента «Такси»

Такси и фудтех показали 65- и 56-процентный рост выручки в IV квартале 2020 г. и за весь 2020 г. соответственно, тогда как каршеринг продемонстрировал заметно менее высокие результаты. В последнем квартале 2020 г. его выручка снизилась на 1%, а по итогам года выросла лишь на 13%.

Рост выручки в сегменте «Такси» на 54% в «Яндексе» объяснили в первую очередь хорошими результатами «Яндекс.лавки», ростом «Яндекс.еды», а также развитием сервиса онлайн-заказа такси для бизнеса.

Результаты поиска и портала «Яндекса»

Сегмент «Поиск и портал» в отчете компании включает широкий спектр сервисов «Яндекса» в России, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане. Его выручка за весь 2020 г. показала двухпроцентный рост – до 124,3 млрд руб.

В IV квартале 2020 г. выручка «Поиска и портала» достигла 37,09 млрд руб.; это соответствует росту на уровне 8% по сравнению показателей аналогичного периода 2019 г.

Прочие достижения «Яндекса»

Сегмент «Яндекс.маркет» (включает сервис для выбора товаров и сравнения цен, маркетплейс и несколько небольших экспериментальных направлений) принес выручку в размере 8,66 млрд руб. за IV квартал 2020 г. и 13,87 млрд за весь 2020 г. Выручка «Медиасервисов» (сюда входят «Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», «Студия» и единая подписка «Плюс») увеличилась на 118% (2,9 млрд руб.) и 102% (7,8 млрд руб.) за те же отчетные периоды.

Сегмент сервисов объявлений («Авто.ру», «Яндекс.недвижимость» и «Яндекс.работа») принес выручку в размере 1,82 млрд руб. в IV квартале 2020 г. (рост 13%) и 5,78 млрд руб. в 2020 г. (рост 7%).

Экспериментировать с новыми направлениями у «Яндекса» вполне получается

Значительный рост зафиксирован у экспериментальных направлений «Яндекса», к которым, согласно отчету, ИТ-гигант относит направление разработки беспилотных автомобилей (Yandex SDG), «Дзен», «Геосервисы», «Едадил», «Яндекс.инвестиции», облако Yandex.Cloud и образовательный сервис «Яндекс.образование». В последнем квартале 2020 г. они в совокупности принеси компании 4,14 млрд руб, (на 56% больше год к году), а суммарно за 2020 г. – 11,85 млрд руб. (больше на 50%).

Этот рост, считают в компании, обусловлен в основном быстрым увеличением доходов «Геосервисов» и сервиса «Дзен», а также с ростом сервиса Yandex.Cloud (за IV квартал 2020 г. его доходы выросли в 4,3 раза по сравнению с показателем за IV квартал 2019 г.).

Благоприятный финансовый прогноз

Аналитики «Яндекса» также опубликовали свой прогноз относительно финансовых показателей компании по итогам 2021 г. По их мнению, рост ее выручки может достичь 47% (с нынешних 305 до 320 млрд руб.).

На 2021 год «Яндекс» смотрит с оптимизмом

По оценке аналитиков, этот рост будет связан в первую очередь с ростом выручки в сегменте электронной коммерции («Маркет», «Лавка» и доставка товаров повседневного спроса из магазинов-партнеров в «Еде»). Определенную лепту внесут рост логистического бизнеса «Яндекса», а также восстановление показателей в сегментах «Поиска и портала» и «Такси».

Но в «Яндексе» отмечают, что достижение столь высоких результатов будет возможно лишь при выполнении ряда условий, в частности, того, что пандемия коронавируса не будет усугубляться, и что, начиная со II квартала 2020 г., ситуация вокруг нее будет постепенно улучшаться. «Этот прогноз отражает текущую оценку, основанную на тенденциях, наблюдаемых в начале года. Он может измениться в зависимости от экономических последствий пандемии коронавируса и иных возможных нарушений, вызванных этим кризисом», – говорится в отчете «Яндекса».